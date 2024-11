Zángana, elegida de nuevo, entre los mejores hidromieles

Del 7 al 10 de noviembre, la marca asturiana de bebidas Hidromiel Zángana brilló nuevamente en la prestigiosa Copa Reina de Hidromiel, celebrada este 2024 en la isla mediterránea de Mallorca.

Tras una destacada participación ediciones anteriores, donde obtuvo varias medallas y el reconocimiento de expertos, Zángana reafirma su lugar en la élite de productores de uno de los mejores hidromieles tanto en España como a nivel internacional europeo, con una nueva serie de galardones en esta sexta edición del certamen.

Tres medallas para Zángana en la Copa Reina 2024 En esta ocasión, tres de los hidromieles de Zángana fueron premiados en diversas categorías, consolidando su posición entre los referentes del sector.

En la categoría tradicional semidulce, la medalla de plata fue otorgada a Zángana Original, la receta fundacional de la marca, conocida por su fórmula equilibrada que destaca por su autenticidad. Asimismo, Zángana Frutos Rojos obtuvo la medalla de bronce en la categoría session, gracias a su vibrante sabor y aroma a frutos rojos, características que han conquistado tanto a jueces como a consumidores. Por su parte, la variedad Zángana Manzana, una novedad aún no disponible, pero que muy pronto llegará al mercado, debutó de manera sobresaliente al alzarse con la medalla de oro en la misma categoría.

Un historial de éxitos en la Copa Reina El éxito de Zángana en la Copa Reina no es nuevo. Por ejemplo, en la edición de 2023, la marca ya había logrado tres importantes reconocimientos: una medalla de oro en la categoría de hidromiel de baja graduación con Zángana Frutos Rojos, una medalla de plata con Zángana Primavera, y una medalla de bronce para Zángana Original en la categoría tradicional. Estos galardones reflejan el esfuerzo y dedicación de Zángana por mantener la excelencia en cada botella.

Además, cabe mencionar la Medalla de Bronce en el certamen internacional Mead Madness Cup PRO 2024, donde su Zángana Frutos Rojos subió al pódium como uno de los mejores hidromieles del sector.

Calidad, tradición e innovación: la filosofía de Zángana La marca asturiana se distingue por su compromiso con la calidad, la tradición y la innovación en la elaboración de hidromiel. Cada una de sus variedades es creada con ingredientes naturales y 100% nacionales, asegurando un producto de máxima calidad que respeta las técnicas tradicionales y ofrece un toque moderno. Desde el proceso de fermentación hasta el embotellado, Zángana cuida cada detalle para brindar una experiencia auténtica.

La Copa Reina: un referente para el hidromiel en España La Copa Reina de Hidromiel es uno de los eventos más destacados en el panorama nacional, reuniendo a los mejores productores del país, catadores y aficionados. Este certamen se ha consolidado como un concurso donde los fabricantes pueden exhibir su talento y creatividad, siendo evaluados por un jurado internacional altamente cualificado. Las categorías del concurso abarcan desde hidromieles tradicionales hasta innovadoras mezclas con sabores distintivos, y cada premio representa un estándar de excelencia en el sector.

Los premios obtenidos por Zángana en esta edición no solo reconocen su dedicación y pasión, sino que también fortalecen su compromiso de ofrecer una bebida artesanal de excelencia. Desde las variedades premiadas hasta la nueva Zángana Manzana, cada botella encarna la misión de la marca: llevar al público un hidromiel de calidad superior.