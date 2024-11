Explorar Galicia con la libertad de un coche; Entrevista a Gerardo Hernández, director de Go Rent Galicia

En el corazón de Santiago de Compostela, Go Rent Galicia se ha consolidado como la opción preferida para quienes desean explorar Galicia de manera cómoda y a su propio ritmo. En un contexto en el que el turismo en la región sigue creciendo, esta empresa de alquiler de coches en Santiago de Compostela ofrece a los visitantes una experiencia única para descubrir no solo la histórica ciudad, sino también sus espectaculares alrededores. Se habla con Gerardo Hernández Garabal, director de Go Rent Galicia, para conocer cómo la movilidad personalizada está transformando el turismo en Galicia.

Gerardo, ¿cómo ha influido el aumento del turismo en Santiago de Compostela en la demanda de servicios de alquiler de coches? Santiago de Compostela ha experimentado un auge significativo en el turismo en los últimos años. Según datos recientes, en 2023, la ciudad recibió a más de 5 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 10% en comparación con años anteriores. Este crecimiento está en línea con el incremento del interés global en destinos culturales y religiosos, impulsado en parte por la popularidad del Camino de Santiago. Con este aumento de visitantes, hemos notado una mayor demanda de alquileres de coches, ya que cada vez más turistas buscan la libertad y flexibilidad que un vehículo propio ofrece para explorar no solo Santiago, sino toda la región gallega.

¿Por qué considera que alquilar un coche es la mejor opción para los turistas que visitan Santiago de Compostela? Santiago es una ciudad que, aunque pequeña, está llena de historia y cultura. Sin embargo, su ubicación privilegiada en Galicia la convierte en el punto de partida perfecto para descubrir muchos otros lugares fascinantes. Alquilar un coche te permite visitar las Rías Baixas, con sus playas espectaculares, o la Costa da Morte, con sus impresionantes acantilados, sin tener que depender de horarios de transporte público. Además, puedes hacer paradas en pequeños pueblos, probar la gastronomía local y explorar rutas menos conocidas, algo que sería difícil de lograr sin la flexibilidad que te da un coche.

¿Cómo ha respondido Go Rent Galicia a esta creciente demanda y cuáles son las ventajas que ofrece a los turistas? En Go Rent Galicia, hemos ampliado y diversificado nuestra flota para responder a las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos desde coches compactos ideales para parejas o viajeros solitarios, hasta vehículos más grandes y espaciosos para familias o grupos de amigos. Nos enorgullece ofrecer una flota moderna y segura, con vehículos que pasan rigurosos controles de calidad. Además, facilitamos la experiencia con un proceso de reserva ágil a través de nuestra web y ofrecemos servicios adicionales como GPS, sillas de bebé. También hemos trabajado para mantener tarifas competitivas que incluyan el seguro todo riesgo gratis en toda nuestra flota, sin franquicias ni fianzas, lo que permite a nuestros clientes disfrutar de su viaje con total tranquilidad.

Con tantas opciones disponibles, ¿qué destinos recomendarías a los turistas que decidan alquilar un coche con Go Rent Galicia? Galicia es una región de una belleza natural impresionante y con una gran riqueza cultural. Además de los destinos turísticos más conocidos, como las Rías Baixas y la Costa da Morte, recomendaría explorar la Ribeira Sacra, famosa por sus cañones y viñedos, o visitar el Parque Natural Fragas do Eume, un paraíso verde ideal para los amantes de la naturaleza. También, ciudades como A Coruña y Vigo, que están a una distancia cómoda en coche, ofrecen una mezcla de historia, cultura y una vida urbana vibrante. Contar con un coche permite disfrutar de la libertad de diseñar tu propio itinerario y descubrir esos lugares únicos que hacen de Galicia un destino tan especial.

¿Qué medidas ha implementado Go Rent Galicia para garantizar la seguridad y la satisfacción de sus clientes? La seguridad de nuestros clientes es una prioridad absoluta. Cada vehículo de nuestra flota pasa por un exhaustivo proceso de mantenimiento antes de cada alquiler. Además, ofrecemos un servicio de asistencia en carretera 24/7 para asegurar que cualquier eventualidad sea atendida de manera inmediata. En cuanto a la atención al cliente, nuestro equipo está siempre dispuesto a ayudar, desde el momento de la reserva hasta la devolución del coche. Nos enorgullece ofrecer un servicio personalizado, donde cada cliente recibe toda la información necesaria para disfrutar de su experiencia de alquiler sin preocupaciones ni largas esperas en centralitas de llamadas.

Finalmente, ¿qué le dirías a los viajeros que están considerando alquilar un coche en su próxima visita a Santiago de Compostela? Galicia es una tierra que se disfruta mejor con libertad de movimiento. Alquilar un coche con Go Rent Galicia te permite descubrir no solo los destinos más populares, sino también esos rincones ocultos que hacen de nuestra región un lugar tan especial. Si estás planeando una visita a Santiago de Compostela o cualquier otro punto de Galicia, te invito a explorarla a tu ritmo y sin limitaciones. Con nosotros, no solo tendrás un vehículo, sino una puerta abierta a la aventura y a la auténtica Galicia.

