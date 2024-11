Lex Vitae de Narval Pharma, el antioxidante oral completo para la salud y belleza

La búsqueda de soluciones que promuevan la belleza y el bienestar desde el interior ha impulsado el desarrollo de productos que actúan a nivel celular, donde realmente comienza el proceso de envejecimiento. En este contexto, el glutatión, uno de los antioxidantes más importantes del organismo, desempeña un papel esencial en la protección celular y en la neutralización de los radicales libres.

Narval Pharma destaca con Lex Vitae, un complemento alimenticio formulado con una potente combinación de antioxidantes, vitaminas y minerales que potencia los niveles de glutatión y contribuye al mantenimiento del sistema inmunitario y la belleza natural. Además, es apto para personas veganas y celíacas

Un enfoque integral de bienestar y belleza desde el interior Lex Vitae es un nutracéutico avanzado formulado para actuar en las capas profundas de la piel y promover el equilibrio interno del organismo. Su fórmula contiene una serie de nutrientes clave que respaldan diversas funciones del cuerpo y llegan donde los cosméticos no alcanzan. Entre sus ingredientes se encuentran el ácido fólico, la Q10, el tocoferol y el zinc, todos ellos conocidos por su capacidad para contribuir al funcionamiento normal del organismo y proteger frente al daño oxidativo.

El ácido fólico, o vitamina B9, interviene en la síntesis de ADN y ARN y resulta esencial para la renovación celular, y para mantener un estado óptimo de la piel y las funciones internas. La Q10 (coenzima Q10) proporciona una acción antioxidante y es fundamental en el suministro de energía a las células, factor clave para la vitalidad de la piel.

El tocoferol, en su forma activa de vitamina E, protege los componentes celulares frente a los daños de los radicales libres y resulta esencial para conservar una piel luminosa y saludable.

El zinc desempeña una función destacada en la protección contra el daño oxidativo y contribuye al mantenimiento del cabello, la piel y las uñas, factores esenciales para una apariencia saludable. Además, al combinarse con otros antioxidantes como el glutatión, refuerza el equilibrio interno y apoya al sistema inmunitario, lo que contribuye a un bienestar integral.

Antioxidantes clave para la protección celular La fórmula de Lex Vitae incluye antioxidantes esenciales como el selenio y el SOD (superóxido de dismutasa) que contrarrestan los efectos de los radicales libres. El selenio resulta fundamental para el sistema inmunitario y contribuye a la elasticidad de la piel, además de favorecer el cuidado del cabello y las uñas.

El SOD, una enzima antioxidante, neutraliza los radicales libres y protege las células frente a los daños derivados del estrés oxidativo. Otros nutrientes como la vitamina C y la vitamina A refuerzan esta acción antioxidante: la vitamina C fomenta la producción de colágeno, clave para la firmeza de la piel, mientras que la vitamina A resulta esencial para la visión y el estado de las mucosas.

La dosis recomendada de Lex Vitae de Narval Pharma es una cápsula diaria con agua, tras una de las comidas principales. Este complemento permite aprovechar la acción del glutatión y de otros antioxidantes, al mismo tiempo que apoya el equilibrio y el bienestar del organismo como parte de un estilo de vida saludable, sin sustituir una dieta equilibrada.