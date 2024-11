Ecomundis y RightSupply.net acuerdan lanzar servicios solidarios a favor de los damnificados por la DANA

Ecomundis, consultora especializada en medio ambiente y en el cálculo de la huella de carbono, acuerda con la Plataforma RightSupply.net dedicar un 7% importe de las cuotas base de sus servicios de reporting digital como ayuda a los damnificados por el desastre climático de la DANA en Valencia.

Comenzando de forma activa con una donación directa a Oxfam Intermón, Save The Children y Cruz Roja correspondiente al porcentaje ingresado en la sección online de servicios prestados a las empresas ALIER, COPCISA, ELIAN, AGORA GRUP, ROS ROCA, LAS PALMERAS, ASCANIO QUÍMICA y la UNIVERSIDAD SAN JORGE en la elaboración de sus respectivas Declaraciones Ambientales Digitales 2023 bajo el Reglamento Europeo EMAS.

El área y la cantidad de personas que han sufrido de forma directa las consecuencias del cambio climático es de tal dimensión que todo apoyo será bien empleado por parte de estas organizaciones humanitarias. Los dos socios fundadores de Ecomundis, Toni Romero y Pablo Chamorro y todo el equipo de colaboradores, expresamos nuestro apoyo a los familiares de las víctimas y el compromiso de mantener esta aportación durante al menos dos años como ayuda a estas tres entidades que siempre han demostrado una gran efectividad en la atención a las personas afectadas.

Pablo Chamorro, explica que "las pequeñas y medianas empresas de nuestro país siempre hemos respondido ante situaciones difíciles, incluso cuando la competencia, el mercado o la fiscalidad no han sido favorables.

Por otro lado, hay que seguir innovando y ser a la vez capaces de mantener los compromisos por el bien común como otra forma de éxito empresarial, no basada de forma exclusiva en índices económicos, sino también en una cultura y valores alineados con la Agenda 2030".

Toni Romero añadió que "nuestra organización lleva más de dos décadas trabajando en el reporting verificable de métricas ambientales, incluidas las emisiones de CO₂ y otros gases GEI. Su aumento es causa más que acreditada de un calentamiento global que se está manifestando de forma intensa, no solo en puntos lejanos del planeta, sino también en nuestro propio territorio en forma de fenómenos climatológicos extremos.

Esta iniciativa solidaria que presenta ECOMUNDIS tiene todo el sentido para el equipo y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, hace unos años instalamos en las oficinas placas fotovoltaicas para ser una actividad neutra en carbono. Y hoy disponemos de vehículos eléctricos para la mayoría de los desplazamientos. Cabe decir, que muy a pesar de no haber recibido todavía ingreso alguno de la subvención Next Generation otorgada por el Estado y gestionada por la administración autonómica".

Para implementar la trazabilidad de la ayuda, las facturas solidarias de ECOMUNDIS RIGHT SUPPLY tendrán una marca de "Servicios Solidarios" e indicarán la cuantía del 7% aplicable a la base imponible de los servicios online facturados. Generando un mínimo de 60 € por Declaración Ambiental o Informe Digital de Sostenibilidad RS26000 cuantía que será repartida equitativamente entre las tres entidades citadas.

La cuantía total de la ayuda será transferida en su conjunto a las entidades del tercer sector indicadas y los certificados correspondientes estarán a disposición para quien los solicite a partir del 1 de enero de 2025.

Además, antes de esta fecha, la donación será incrementada hasta un 25% para aquellas empresas que, por primera vez, opten por la contratación de su Declaración Ambiental Digital 2024 o de su Informe Digital de Sostenibilidad RS26000 de 2024. También serán solidarios el SERVICIO STAKEHOLDER SURVEY de evaluación de la cadena de Valor para el ANÁLISIS DE DOBLE MATERIALIDAD de la Directiva de Reporting CSRD y CSDDD.