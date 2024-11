La arquitectura sostenible y el talento joven brillan en el IV Premio Nacional de Arquitectura Novel de Itesal

El proyecto "Carbonal Interrotto", de Víctor Jorgensen, se ha alzado con el primer premio de esta edición que se ha celebrado en el emblemático Pabellón Puente de Zaragoza Destacados profesionales de la arquitectura y la construcción se han reunido este jueves, en presencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para premiar el talento emergente y promover la sostenibilidad en la arquitectura con motivo de la IV Edición del Premio Nacional de Arquitectura Novel de Itesal, en un acto que ha tenido lugar en el Pabellón Puente de Zaragoza. En esta ocasión, el proyecto "Carbonal Interrotto", de Víctor Jorgensen, elegido entre los 27 trabajos recibidos, ha logrado el primer premio, dotado con 4.000 euros.

Durante el evento, Chueca ha resaltado la importancia de la arquitectura sostenible y el valor estos galardones. Tras la inauguración, el director general de Itesal, Armando Mateos, ha comenzado con un agradecimiento a todos los que han hecho posible estos Premios desde la primera edición, "especialmente a los prestigiosos miembros de todos los jurados por su generosidad y sabiduría para reconocer la maestría de los proyectos ganadores, así como su compromiso con los más altos valores que representan y que están en las bases de este premio".

Por esta razón, ha continuado Mateos, "vamos a reconocer dos proyectos reales, que cumplen todos los principios de las bases del concurso, demostrando su viabilidad, y que tienen su autoría en arquitectos que han sido miembros de jurados en ediciones especiales".

Así, han sido reconocidos con las "Menciones especiales a la arquitectura sostenible construida" la reforma y ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, un proyecto de Magén Arquitectos que ha contado con la carpintería ejecutada con sistemas Itesal; el Edificio Skyline en la plaza Europa de Zaragoza, cuya autoría corresponde a Julio Clúa, de Clúa y Longás Arquitectos, y Francisco Mangado Beloki, de Mangado Asociados, que también cuenta con carpintería de aluminio de altas prestaciones Itesal.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales, Economía Circular y Sostenibilidad de Itesal, René Sanz, además de alabar la calidad de todos los trabajos reconocidos, ha destacado "la viabilidad y la vigencia del espíritu del Premio cuya misión es reconocer a jóvenes arquitectos que desarrollan proyectos innovadores y sostenibles".

A continuación, Carlos Turégano, decano del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, ha reconocido la labor de Itesal al promover este galardón y ha remarcado la necesidad de realizar "este tipo de incentivos y motivaciones a la creatividad y a la excelencia a la Arquitectura".

Finalmente, se ha llevado a cabo la entrega del IV Premio Nacional de Arquitectura Novel Itesal. Tras la presentación del jurado de esta edición, compuesto por el socio fundador de Jerez Arquitectos, Enrique Jerez; el socio fundador de Ingennus Urban Consulting, Ferrán Calzada; el director de arquitectura de Aedas Homes, José María González; el Socio Fundador de BYE Arquitectos, Manuel Enríquez, y la arquitecta sénior en Tash & Partners, Mónica Domínguez, se ha mostrado una selección de los proyectos participantes y se ha reconocido a los ganadores de la convocatoria.

Durante la entrega, el ganador, Víctor Jorgensen, ha señalado que "estoy muy contento por recibir este galardón" y ha querido agradecer a Itesal "la oportunidad que brinda a los jóvenes arquitectos". Además, ha reconocido "el gran nivel de todas las propuestas presentadas".

En esta convocatoria, el segundo premio, de una cuantía de 2.000 euros, se ha entregado a Marina Ponce, por su trabajo "La estructura del Habitar". Durante el transcurro del IV Premio de Arquitectura Novel Itesal también se han entregado tres accésits, de 500 euros cada uno, a Juan Gaitán, por "Tessel"; Carmen Povedano, por "Hábitat Centro de investigación para la producción agrícola", y Álvaro Pozo, por "Retiro postextractivista".

La clausura ha corrido a cargo del presidente de Itesal, David Gómez, quien ha destacado "la calidad y creatividad de los proyectos presentados, reafirmando el compromiso de la organización con el futuro de la arquitectura española".