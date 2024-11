Actualización de Drupal, una inversión clave para proteger las plataformas digitales empresariales

Miles de empresas que dependen de Drupal para gestionar sus sitios web se enfrentan a una situación crítica debido a la próxima obsolescencia de sus versiones actuales de este sistema de gestión de contenido (CMS). A propósito de esto, Natiboo, empresa especializada en desarrollo web y actualización de plataformas digitales, advierte sobre la importancia de migrar a versiones más recientes, como Drupal 10, para mantener la seguridad y funcionalidad de los sitios web en un entorno en constante evolución.

Drupal, ampliamente utilizado por grandes corporaciones, universidades y gobiernos, ha demostrado ser una plataforma sólida y escalable para la creación de páginas web, portales de e-commerce e intranets. Sin embargo, el fin de soporte para versiones antiguas, como Drupal 7, Drupal 8 y Drupal 9, representa un desafío significativo para las empresas que aún operan con estas versiones. La obsolescencia de Drupal 7, programada para enero de 2025, y el fin de soporte de Drupal 8, que tuvo lugar en noviembre de 2021, y de Drupal 9 en noviembre de 2023, implican que estos sistemas ya no recibirán parches de seguridad ni actualizaciones, dejando a las páginas web vulnerables a posibles ataques.

Riesgos de seguridad y rendimiento por la obsolescencia de Drupal El fin de soporte en versiones antiguas de Drupal tiene varias implicaciones que impactan directamente en la operatividad de los sitios web. Una de las principales amenazas es la vulnerabilidad de seguridad: sin actualizaciones, los ciberdelincuentes pueden explotar fallos en el sistema para hackeos y robo de datos, poniendo en riesgo tanto la información empresarial como la de sus usuarios.

Además, las versiones obsoletas de Drupal dejan de ser compatibles con tecnologías actuales, como navegadores y servidores, lo cual puede afectar la funcionalidad de características esenciales, como formularios y visualizaciones multimedia. Las empresas que no actualicen a Drupal 9 o 10 también perderán acceso a mejoras en rendimiento y nuevas funcionalidades que han sido optimizadas para la tecnología moderna, lo cual es fundamental para garantizar una experiencia de usuario ágil y satisfactoria.

En relación con esto, Eduardo Martos, CEO de Natiboo, señala la importancia de ver esta actualización como una inversión estratégica para el futuro digital de las empresas. Con su experiencia en desarrollo web, Natiboo lleva a cabo el proceso de migración a versiones modernas de Drupal, asegurando a las empresas una transición sin interrupciones y minimizando los riesgos para su operatividad.

La importancia de actuar con prontitud Para Natiboo, la actualización de Drupal no es opcional, sino una necesidad que debe atenderse con urgencia. Migrar a una versión moderna requiere de planificación, auditoría y, en algunos casos, ajustes personalizados. A su vez, el primer paso para una migración exitosa es realizar una auditoría del sitio web, verificando la versión de Drupal y evaluando los módulos instalados. Desde este diagnóstico, se puede desarrollar un plan de migración que minimice el impacto en las operaciones del negocio y garantice una transición fluida.

Las versiones actuales de Drupal no solo mejoran la seguridad y el rendimiento, sino que también están diseñadas para facilitar futuras actualizaciones. Esta flexibilidad representa una inversión en el futuro digital de la empresa, proporcionando una plataforma robusta y preparada para las exigencias del mercado actual.

En definitiva, Natiboo anima a las empresas a ver esta migración a nuevas versiones de Drupal como una oportunidad para mejorar y asegurar su presencia digital, y pone a disposición una web de ayuda.