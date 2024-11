Elegir look con estilo a cualquier edad

Hoy se habla con Gemma y Claudia, directoras y las caras visibles en redes de la marca Kimod, una tienda de moda que ofrece una alternativa con estilo en Barcelona. Empezaron en 2011 con un concepto único: moda inspirada en la vitalidad y el estilo de Barcelona.

¿Cómo nació esta idea?

Gemma: En Kimod, queríamos dar vida a una moda que reflejara frescura y autenticidad. Además de seguir las tendencias globales adaptadas al estilo casual de Barcelona; Buscamos piezas que resalten la mejor versión de cada mujer. Nos enamora la idea de ofrecer prendas que hagan sentir a cada cliente única.

Claudia: Es un poco la filosofía detrás de Kimod : "Moda que da vida". Barcelona es un lugar donde tradición y modernidad conviven de manera natural, y nuestras colecciones reflejan esa esencia. Además, muchas de nuestras clientas vienen buscando looks que rejuvenezcan y les animen, y nos encanta ayudar a cada una a lograr esa versión de sí misma.

Parece que en Kimod apuestan por calidad y exclusividad. ¿Qué más distingue a su marca de las grandes cadenas?

Claudia: A menudo, pensamos que las mejores oportunidades no están en primera línea donde los alquileres de los locales son desorbitados; Muchas de nuestras clientas nos comentan lo sorprendidas que están con nuestra relación calidad-precio, especialmente las socias. Al registrarse, tienen acceso a descuentos a partir del 35%, algo inusual en el mercado, y que nos permite competir con las grandes cadenas low cost sin perder nuestro carácter único.

¿Y en qué consiste ese sistema de membresía?

Gemma: Es sencillo. Queremos premiar la fidelidad de quienes eligen algo diferente. Al registrarse, nuestros clientes disfrutarán de precios exclusivos y muchas sorpresas. Además, el ambiente de tienda es familiar y cercano, lo que facilita una experiencia de compra personalizada.

Acabáis de lanzar un libro electrónico en Amazon, "Las Claves para mejorar tu estilo", ¿qué las motivó a escribirlo?

Claudia: Sí el libro también se puede comprar en la versión papel en nuestras tiendas y refleja nuestra pasión por compartir lo que hemos aprendido sobre estilo, algo que va más allá de solo elegir ropa. Queremos enseñar cómo usar la moda para proyectar una imagen segura y auténtica, a cualquier edad. Y, sobre todo, dar a conocer ese lado práctico de la moda: cómo podemos destacar nuestra mejor versión sin complicarnos. Es un proyecto que busca inspirar, y hemos puesto en él toda nuestra experiencia.

Entonces, Kimod no es solo moda, también es educación e inspiración para quienes buscan algo más en su estilo personal.

Gemma: Exactamente. Queremos que nuestros clientes vean Kimod como un espacio para explorar y expresar su estilo, sin sentir la presión de las tendencias masivas. Al final, esa autenticidad es lo que nos motiva, y esperamos que, al descubrirnos, quienes buscan esa chispa especial se animen a dar el paso a visitar una tienda que les sorprenderá.