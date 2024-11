XXIV edición del Salón Mejores Vinos de España, en Madrid, los próximos días 18 y 19

400 de las mejores bodegas de España, Portugal, Francia, Hungría y China presentarán más de 1.800 vinos, con calificaciones entre los 90 y los 100 puntos de la famosa Guía Peñín.



Los protagonistas de este Salón serán los consejos reguladores de Campo de Borja, Cava, El Hierro, Rioja y Valencia, la Asociación Monastrell España, el proyecto de Bodegas Ramón Bilbao, Spanish Wine Academy, las bodegas portuguesas de Sogrape y, por último, se hará una cata magistral de vinos de la región vinícola China, YanTai, de la mano del equipo de cata de Peñín.

Como ya es habitual, las bodegas del Podio se expondrán en dos espacios destacados del pabellón, entre las que se encuentran las ocho bodegas que han hecho historia al alcanzar los 100 puntos, así como el ganador del Premio Vino Revelación de este año y 218 vinos excepcionales calificados entre los 95 y los 99 puntos.

En su apuesta por la internacionalización del evento, Peñín volverá a dar un espacio a bodegas de Portugal, Francia, Hungría y China. Una oportunidad única para descubrir y catar algunas de las mejores elaboraciones, de 15 importantes bodegas.

Carlos González Saéz

Hablamos con Carlos González Saéz, ingeniero Agrícola, Máster en Enología, director de la Guía Peñín 2025 y profesional de larga trayectoria de la viticultura; a principio de este siglo regentó una bodega propia, en la zona de los Arribes del Duero, y en el año 2007 fue cuando se incorporó a la gran empresa de D. José Peñín.

¿Qué novedades ofrece esta vigésima cuarta Edición? Los visitantes al Salón podrán conocer los 8 espectaculares vinos que han alcanzado la máxima calificación: los fantásticos 100 puntos, entre los que se encuentran algún vino de mesa.

¿Y cuáles son los vinos tan sobresalientes? Son: Enoteca Gramona 2011; tres blancos: Belondrade Les Parcelles 2019, Dominio del Águila Viñas Viejas 2016 y La Fillaboa 1898 2016; y cuatro tintos: Contador Las Paulejas 2020, Viña El Pisón 2022, Dominio de Atauta La Roza 2018, Les Manyes 2022.

De esa lista ¿cuáles son los vinos de mesa? Los vinos de mesa con calificación de 100 puntos son: Enoteca Gramona 2011, Belondrade Les Parcelles 2019, Dominio del Águila Viñas Viejas 2016 y Viña El Pisón 2022.

¿Cómo ha sido la cosecha de este año? En general se puede afirmar que ha sido muy similar a la de 2023, es decir: Muy Buena. La añada 2024 ha sufrido más frío porque hay que tener en cuenta que en el extenso viñedo español y sus numerosas Denominaciones de Origen la climatología no es igual en todos los lugares. Pero se puede decir que también la calificación global es: Muy Buena.

¿En qué lugar se encuentran los vinos de Valencia y Alicante? Ambas zonas se encuentran en su mejor momento desde un punto de vista cualitativo y de diversidad. Hay vinos de muy alto nivel que además se caracterizan por defender los varietales autóctonos, Bobal, Arcos, Giro, Merseguera.

A destacar en la zona valenciana a Javi Revert que con su simeta se ha llevado el premio vino revelación de la Guía Peñín 2025. Chozas carrascal, Dominio de la Vega e Hispanosuizas. En Alicante están apostando por rescatar la Giró, aquí las que destacan son Pepe Mendoza, Curii y Guitiérrez de la Vega.

¿Cómo ha afectado la DANA a los viñedos valencianos? La DANA ha arrasado muchos viñedos. Hable el otro día con un importante productor y me ha dicho que se ha llevado más de 3 metros de suelo y creen que puede haber afectado unas 3.000 hectáreas de viña y almendro. En la zona cercana a Valencia la zona de Cheste es la más afectada y ahí aún no han hecho recuento de hectáreas pero los viñedos han desaparecido

El XXIV Salón de los Mejores Vinos de España. Pabellón 14 de IFEMA, Madrid. Lunes 18 de noviembre, de 12.00 a 20.00 horas, y el martes 19 de noviembre, de 11.00 a 15.00h.