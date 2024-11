La Cadena SER reivindica el legado de Jesús Quintero con ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero'

La Cadena SER presenta ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero’, un documental sonoro guionizado y narrado por Andrea Quintero, hija del legendario comunicador. La producción, en la que participan varios miembros del equipo de ‘El Loco de la Colina’ e intervienen periodistas de la talla de Carlos Herrera, Julia Otero, Ana Blanco o Raúl del Pozo, pone en valor el legado del comunicador, que se convirtió en historia de la radio gracias a su estilo único.



A lo largo de seis episodios, ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero’ aborda su revolucionaria forma de entrevistar, su capacidad para conectar con grandes estrellas, su dominio de la palabra y el silencio, su capacidad para convertir el programa en un oasis de libertad adelantado a su tiempo, cómo trató la salud mental en una época en la que era tema tabú o su lado más íntimo y personal, entre otros asuntos.

Los cuatro primeros capítulos de ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero’ ya están disponibles bajo demanda en SER Podcast. El quinto y el sexto se estrenan hoy y mañana, respectivamente, en ‘El Faro’, el programa que conduce Mara Torres en las madrugadas de la Cadena SER. Tras su emisión en antena, se publicarán en SER Podcast.

Andrea Quintero: “Este documental es un regalo para mí, me ha permitido pasar mucho tiempo conociendo a mi padre de una manera diferente”.

Radio Sevilla, el lugar desde el que Jesús Quintero pintaba con palabras y silencios las madrugadas radiofónicas, ha acogido la presentación del documental, que ha reunido a amigos, familiares y antiguos compañeros del locutor. “Me habéis hecho un gran regalo con este documental porque me ha permitido pasar mucho tiempo conociendo a mi padre de una manera diferente, ya que ‘El Loco de la Colina’ es previo a mi nacimiento", ha confesado Andrea Quintero, guionista y narradora de ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero’.

Montserrat Domínguez, directora de Contenidos de la Cadena SER, ha puesto el foco en la influencia que el comunicador puede tener en futuras generaciones: “Los jóvenes están descubriendo a una figura tan valiosa, personal y original como Jesús Quintero y van a disfrutar como locos. Gracias a la tecnología se va a poder profundizar en su legado y transmitir su humanidad, su curiosidad por el mundo, su profunda cultura, el gusto que tenía por el habla y por rodearse de gente valiosa”.

“Es la conclusión de un sueño que se expresó hace poco más de un año cuando, con motivo del Día Mundial de la Radio que esta casa dedicó a Jesús Quintero, se dieron cita aquí sus colaboradores, amigos y familia”, ha explicado Antonio Yélamo, delegado de PRISA Media en Andalucía. Durante su intervención, ha hecho hincapié en la importancia que tiene este proyecto para Andrea Quintero, que está “muy entusiasmada con la idea de recuperar, no solo sus recuerdos, también su trabajo, su trayectoria y su huella sonora”.

“Jesús Quintero fue un pionero en muchas cosas. Hemos trabajado durante mucho tiempo escuchando las cintas y ha sido impresionante ver cómo habló de muchos temas que, hoy en día, ocupan la agenda: cambio climático, transexualidad, aborto…”, ha añadido Ana Alonso, jefa de SER Podcast y directora del documental.

Así es ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero’

Este proyecto recupera cintas de ‘El loco de la colina’, el programa que la SER emitió entre 1982 y 1986, protagonizadas por personalidades como Lola Flores, Rocío Jurado, María Jiménez, Alaska, Sara Montiel, Isabel Pantoja, Bárbara Rey, Miguel Bosé, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Guillermo Cabrera Infante, Gloria Fuertes, Ana María Matute, Juan Goytisolo, Manuel Vázquez Montalbán, Gabriel Celaya, Julio Anguita, Blas Piñar, Jordi Soler Turá, Manuela Carmena, el duque de Alba o Gunila Von Bismark, entre otras.

El espacio cambió las madrugadas gracias a la radio de autor promulgada por Jesús Quintero, que conseguía desnudar a cada invitado a golpe de silencio, creatividad y poesía. Por el programa pasaron los políticos, escritores, filósofos y artistas más relevantes de la época, pero también personas desconocidas a las que entrevistó con el mismo rigor y a los que convirtió en personajes públicos.

El documental está guionizado y narrado por Andrea Quintero, hija del locutor, y cuenta con el testimonio de comunicadores como Julia Otero, Ana Blanco, Raúl del Pozo, Carlos Herrera, Juan Carlos Ortega, Jesús Vigorra, Antonio Yélamo o Javier Rioyo. Integrantes del equipo de ‘El Loco de la Colina’ como Honorio Pinillos, Mercedes de Pablo y Javier Andino también participan en ‘La colina del loco: la radio que inventó Quintero’, mientras que la dirección corre a cargo de Ana Alonso.