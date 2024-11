La experiencia del brunch en Eixample, Belliny Brunch y sus emblemáticos Eggs Benedict

La popularidad del brunch ha crecido en ciudades como Barcelona, donde el público busca opciones que combinen sabor, creatividad y un ambiente acogedor. En el barrio del Eixample, Belliny Brunch (by The Benedict) destaca como una propuesta interesante para quienes desean disfrutar de un brunch en Barcelona, ofreciendo especiales de Eggs Benedict en versiones creativas y llenas de sabor.

Ubicado en la Gran Vía, Belliny Brunch es el “hermano” de The Benedict, el restaurante pionero de brunch en la Ciudad Condal desde hace una década. Este local presenta una atmósfera tropical y un estilo vintage chic, donde se pueden disfrutar más de 30 platos preparados con ingredientes frescos y de calidad.

Eggs Benedict, una especialidad emblemática Dentro de su variada carta, los Eggs Benedict son la verdadera estrella. Belliny Brunch ofrece diferentes versiones de este clásico brunch: los Eggs Benedict Barcelona, con tomate, mozzarella y pesto; los Eggs Benedict con bacon; los Eggs Florentine, elaborados con espinacas salteadas; y los Eggs Benedict Salmon, servidos con salmón ahumado noruego de alta calidad.

Cada plato se prepara con ingredientes seleccionados y técnicas que realzan los sabores frescos de cada componente. Los amantes del brunch en Barcelona encuentran en Belliny Brunch la oportunidad de saborear estos clásicos con un toque especial y en un ambiente cuidadosamente diseñado.

Además de sus especialidades en Eggs Benedict, este restaurante ofrece una experiencia completa de brunch, que incluye pancakes esponjosos y una selección de mimosas de frutas frescas, perfectas para acompañar cualquiera de sus platos. Su terraza al aire libre y la atención cercana de su personal crean el entorno ideal para quienes buscan disfrutar de una pausa gastronómica en la Ciudad Condal.

Más opciones para un brunch variado en Barcelona Belliny Brunch también presenta una amplia selección de platos para todos los gustos, manteniendo su compromiso con ingredientes de alta calidad y frescura. Su carta incluye opciones dulces y saladas que completan la experiencia de brunch, como pancakes, tostadas con aguacate o creativas bowls que integran ingredientes frescos y sabores originales. Esta oferta convierte a este restaurante en una parada obligatoria para los amantes del brunch en Barcelona.

Belliny Brunch ha consolidado su espacio como un lugar atractivo y versátil que celebra la cultura del brunch. Con su propuesta variada y sus especialidades en Eggs Benedict, este rincón del Eixample ofrece una experiencia de brunch única y de calidad, ideal para quienes desean disfrutar de una propuesta gastronómica innovadora en el centro de la capital catalana.