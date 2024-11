Kevin Roldán elige Rotherz para su World Tour; La marca que viste al artista y todo su equipo en Europa

En el marco del World Tour por Europa de Kevin Roldán, la marca de ropa Rotherz ha dado un paso adelante al convertirse en la firma oficial que viste tanto al cantante como a todo su equipo. Desde el personal de seguridad hasta los managers, pasando por el equipo de sonido y producción, todos lucen piezas exclusivas de Rotherz, una marca que ha logrado capturar la atención por su estilo audaz y su enfoque en la calidad.

Rotherz: El nuevo look del éxito Rotherz no es solo una marca de ropa, es un estilo de vida que conecta con personas que buscan expresar fuerza y pasión a través de lo que visten. Esta colaboración con Kevin Roldán refuerza la identidad de la marca, que ha sabido unirse a uno de los artistas más influyentes de la música urbana para llevar su mensaje de autenticidad y energía a los escenarios más importantes de Europa.

Kevin Roldán, siempre a la vanguardia de la moda, ha optado por lucir piezas únicas de Rotherz tanto en sus ensayos como en los shows en vivo. Cada prenda ha sido cuidadosamente diseñada para asegurar la comodidad y el estilo, permitiendo al artista moverse con libertad y confianza en cada presentación.

Más que una colaboración, una declaración de estilo Lo que hace única esta alianza no es solo la ropa que viste al artista, sino la uniformidad y el sentido de pertenencia que Rotherz ha logrado transmitir a todo el equipo de Kevin Roldán. Cada miembro del staff viste con Rotherz, desde los que están detrás del escenario hasta aquellos que velan por la seguridad del artista, creando una imagen cohesionada y poderosa que refleja los valores de la marca.

Con esta colaboración, Rotherz consolida su lugar en el escenario internacional, posicionándose como una marca que no solo viste a artistas, sino que también transforma su imagen y la de su equipo en algo icónico.

El futuro de la moda y la música La colaboración entre Rotherz y Kevin Roldán es solo el principio de una serie de asociaciones que buscan fusionar la moda y la música de manera única. Rotherz sigue comprometida en inspirar, innovar y vestir a quienes, como Kevin Roldán, llevan la pasión y el corazón en cada paso que dan.

Rotherz y Kevin Roldán: cuando el estilo y el talento se unen en el escenario.