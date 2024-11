El aceite de espino amarillo: fuente de omega 7 y sus poderosas cualidades

Aceite de espino amarillo, rico en omega 7 y antioxidantes, ofrece beneficios para la piel, ojos, sistema inmunológico y salud cardiovascular. Su combinación con Astaxantina potencia sus efectos en la hidratación ocular y el cuidado de las mucosas, según informa la marca Vegágeno El aceite de espino amarillo es una destacada fuente de Omega 7, un ácido graso poco común que brinda beneficios importantes para la salud de la piel, mucosas y sistema inmunológico. Este aceite, ampliamente valorado por sus propiedades nutritivas, antiinflamatorias y regenerativas, contiene otros ácidos grasos esenciales y antioxidantes, lo que lo convierte en un excelente complemento para promover el bienestar general. Gracias a su alta concentración de Omega 7, el Aceite de Espino Amarillo no solo mejora la elasticidad y la hidratación de la piel, sino que también contribuye a la salud cardiovascular y digestiva. Uno de los productos más destacados es el omega 7 de aceite de espino amarillo de Vegágeno, que contiene 120 cápsulas aptas para veganos, ideal para quienes buscan un suplemento de alta calidad y beneficios comprobados.

Contenido nutricional de las bayas de espino amarillo

El espino amarillo produce bayas de color naranja que contienen alrededor de 60 nutrientes, incluyendo más de 20 minerales, vitaminas y antioxidantes esenciales para la salud. También son ricas en grasas saludables como omega-3, omega-6, omega-7 y omega-9, además de vitaminas A, E, C, K, B1 y B2. La presencia de ácido fólico, xantofilas, carotenos, flavonoides y fenoles refuerza el valor nutricional del espino amarillo.

Beneficios del aceite de espino amarillo

El Aceite de Espino Amarillo se asocia con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. A continuación, se destacan algunos de sus principales beneficios.

1. Cuidado de la piel

El Aceite de Espino Amarillo es ampliamente utilizado en la industria cosmética, en productos antienvejecimiento y de afeitado. Su rica composición de ácidos grasos omega, antioxidantes, minerales y vitaminas ayuda a mantener la elasticidad e hidratación de la piel, promoviendo la regeneración cutánea.

Se ha observado que el aceite es útil para el acné, la sequedad, el enrojecimiento, irritación por afeitado, arrugas, manchas de la edad, rosácea y eczema. Un estudio del Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences concluyó que el extracto de espino amarillo inhibe la secreción de sebo, sugiriendo su utilidad en el tratamiento del acné. Otro estudio de 2017 en ratones respaldó el uso del aceite para la dermatitis atópica gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

2. Lubricación ocular

El Aceite de Espino Amarillo puede aliviar la sequedad y picazón en los ojos, síntomas comunes en personas mayores y en mujeres menopáusicas. La combinación de Astaxantina y Omega 7, presente en el suplemento de Kinoko Life de 120 cápsulas, potencia estos beneficios, aportando un antioxidante que ayuda a reducir la fatiga y el estrés oxidativo en los ojos. Esta mezcla de Omega 7 y Astaxantina es especialmente eficaz para el cuidado de ojos y mucosas, brindando una hidratación duradera y ayudando a mantener una visión saludable.

Un estudio de 2018 en Contact Lens and Anterior Eye demostró la efectividad de un spray de aceite de espino amarillo con hialuronato de sodio para aliviar los síntomas de sequedad ocular, sin efectos secundarios en los participantes.

3. Refuerzo del sistema inmunológico

Las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas del Aceite de Espino Amarillo pueden ayudar a mantener el sistema inmunológico en condiciones óptimas. Ciertos antioxidantes presentes en este aceite estimulan la activación de células inmunitarias, fortaleciendo la respuesta inmunológica.

Un estudio de 2016 en la International Journal of Immunopathology and Pharmacology mostró que el aceite de espino amarillo contribuyó a la reducción de cortisona y al aumento de la actividad de células inmunitarias en ratas sometidas a estrés crónico.

4. Apoyo a la salud cardiovascular

Las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del Aceite de Espino Amarillo ofrecen beneficios cardioprotectores. Este aceite ayuda a reducir la agregación plaquetaria, inhibe la acumulación de glóbulos blancos y equilibra los niveles de colesterol, lo que podría disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas como ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares y aterosclerosis.

En 2017, un estudio en Clinical Nutrition concluyó que la suplementación con aceite de espino amarillo redujo significativamente los niveles de colesterol, LDL oxidado y triglicéridos en personas con hipercolesterolemia, y mejoró los niveles de antioxidantes en circulación.

5. Mejora de la salud digestiva

El Aceite de Espino Amarillo puede fortalecer la mucosa del tracto digestivo, contribuyendo a manejar y sanar úlceras gástricas y otros problemas gastrointestinales, como el malestar estomacal, el reflujo gastroesofágico (GERD) y la acidez.

Un estudio en Veterinary Medicine International concluyó que el aceite de espino amarillo fue el tratamiento más efectivo en úlceras gástricas inducidas en perros, lo que sugiere una posible aplicación en humanos, aunque se necesita más investigación.

6. Alivio de la sequedad postmenopáusica

El Aceite de Espino Amarillo ayuda a retener la humedad y a aliviar la sequedad en mujeres postmenopáusicas. Su alta concentración de ácidos grasos omega fortalece la estructura de las membranas mucosas en el sistema digestivo, ojos, piel, vagina y otras áreas del cuerpo.

Un estudio de 2014 en Maturitas observó que las mujeres posmenopáusicas que tomaron aceite de espino amarillo durante tres meses experimentaron una mejora significativa en la sequedad vaginal.

7. Apoyo a la memoria

El omega-3 presente en el Aceite de Espino Amarillo es beneficioso para la función y desarrollo cerebral. Los antioxidantes del aceite combaten el estrés oxidativo, protegiendo las células cerebrales. Un estudio en ratas sugiere que el espino amarillo podría ayudar a revertir la neurodegeneración, aunque se requiere más investigación para confirmar este beneficio en humanos.

8. Protección contra daños por radiación

El Aceite de Espino Amarillo podría ofrecer protección contra los efectos de la radiación, que puede provocar mutaciones celulares . Sus propiedades antioxidantes pueden ayudar a reparar y proteger el ADN del daño inducido por la radiación.