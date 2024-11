La nueva metodología utiliza Inteligencia Artificial e Ingeniería Social para maximizar el retorno de inversión

La agencia de marketing digital Sr. Potato ha lanzado "Brand Value", una metodología revolucionaria que transforma el modo en que las marcas miden el verdadero valor de sus colaboraciones con influencers. Esta herramienta pionera combina Inteligencia Artificial y elementos de Ingeniería Social para evaluar el impacto de la colaboración de un influencer en la percepción, afinidad y lealtad hacia la marca que lo patrocina, proporcionando datos que van más allá de las métricas convencionales de alcance y engagement.

Una agencia de referencia en campañas de marketing de influencia Con una década de experiencia en campañas de influencia nacionales e internacionales, Sr. Potato ha asistido a la evolución de este tipo de campañas de marketing, desarrollando estrategias de éxito para reconocidas marcas como Desperados, McDonald’s, AliExpress, Cruzcampo, Trident, Brugal, KFC u ONCE, entre otras, adaptándose tanto a la evolución del mercado, como de las plataformas y los gustos de los consumidores. En estas colaboraciones, la agencia ha demostrado un enfoque creativo y orientado a resultados, logrando maximizar la conexión emocional y el compromiso del público con cada una de estas marcas. Ahora, con Brand Value, Sr. Potato ofrece una herramienta que permite a las empresas calcular con precisión el retorno de sus inversiones en marketing de influencia, identificando aquellos creadores de contenido que ofrecen un mejor retorno de la inversión y permitiendo a las marcas establecer relaciones de larga duración con ellos.

A lo largo de los años, Sr. Potato ha ejecutado campañas innovadoras que han dejado una huella en el sector. Entre los ejemplos más destacados se encuentran:

Desperados: La campaña "El Vagón del Sonido", diseñada para el Día del Orgullo Gay, involucró un tren brandeado con música en vivo y un ambiente festivo que viajó de Barcelona a Madrid, generando más de 12 millones de impactos en redes sociales y medios.

McDonald’s: La estrategia de crisis en torno al lanzamiento del "Menú4You" transformó una respuesta inicial negativa en contenido positivo generado por microinfluencers seleccionados, disminuyendo los comentarios negativos en un 93% y aumentando las ventas en un 23%.

AliExpress: Una campaña orientada al público español consiguió más de un millón de impactos, logrando posicionar a la plataforma en el mercado de manera efectiva.

Cruzcampo: La estrategia de contenido para redes sociales permitió a Cruzcampo afianzar su conexión emocional con los jóvenes y fortalecer su posicionamiento como una marca cercana, poniendo fin a la crisis reputacional que sufría como resultado de su expansión al mercado nacional.

Trident: Con un enfoque en el contenido viral y el uso de influencers estratégicos, Trident alcanzó niveles récord de interacción y reconocimiento.

Brugal: Mediante campañas de storytelling, eventos de marca y colaboraciones con influencers en plataformas digitales, Brugal reforzó su posicionamiento como una de las marcas líderes de ron en España.

KFC: Las campañas desarrolladas para KFC se enfocaron en estrategias de fidelización de clientes, diseñadas para fortalecer la lealtad y el compromiso de la audiencia hacia la marca.

ONCE: Con ONCE, el objetivo fue conectar su misión social con su audiencia en redes sociales, logrando un alto nivel de visibilidad y compromiso que amplificó la percepción positiva de la organización.

¿Cómo funciona Brand Value? La metodología "Brand Value" se basa en tres pilares esenciales:

Análisis con Inteligencia Artificial en tiempo real: La herramienta utiliza IA para analizar de forma continua los datos generados durante una campaña, evaluando en profundidad cómo los contenidos del influencer afectan las percepciones de la audiencia.

Ingeniería Social para una segmentación precisa: Aplicando técnicas avanzadas de ingeniería social, "Brand Value" identifica los segmentos de audiencia que mejor responden a cada influencer, optimizando la estrategia para maximizar el retorno de la inversión.

Informe detallado de Valor de Marca: Al concluir la campaña, las marcas reciben un informe completo que cuantifica el valor de cada colaboración en términos de percepción, afinidad y conversión, lo que permite evaluar el ROI con gran precisión.

Según Patricia Ballesteros, Brand Manager de Sr. Potato, "el marketing de influencia debe ir más allá de las métricas superficiales y Brand Value ofrece una herramienta única para cuantificar el impacto duradero de las colaboraciones con influencers en la reputación de las marcas y en el comportamiento de los consumidores, abriendo una nueva era en el marketing de influencia basada en datos sólidos y en una comprensión profunda de la audiencia".

Oportunidad para marcas que buscan maximizar el impacto de sus campañas de influencers "Brand Value" se convierte en una oportunidad estratégica para las marcas que desean maximizar el impacto de sus campañas de marketing de influencia. Las empresas que buscan una agencia que combine tecnología avanzada, creatividad y una estrategia orientada a resultados encontrarán en Sr. Potato un aliado que lleva el marketing de influencia al siguiente nivel, pudiendo solicitar una sesión de consultoría sin coste.