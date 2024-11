Las vitaminas esenciales y la mesoterapia capilar se vuelven imprescindibles para estimular el crecimiento del cabello en invierno

En Clínica Capilar IMD saben que con la llegada del invierno estimular el crecimiento capilar es una parte fundamental para el mantenimiento de la salud capilar, la calidad y fortaleza del cabello.

Estimular el crecimiento capilar es posible, y los especialistas capilares saben que, para evitar someterse a tratamientos capilares más invasivos como el injerto capilar, el crecimiento del cabello se puede mejorar gracias a las vitaminas capilares esenciales.

La ciencia y el estudio dermatologico de cómo influyen determinados compuestos en la estimulación del crecimiento están otorgando cada vez mejores respuestas en forma de tratamientos preventivos que intervienen de forma óptima en el mantenimiento del cabello y su crecimiento de forma natural.

En la actualidad existen muchas líneas de investigación abiertas al respecto, como la que analiza la relación entre microcirculación y estimulación capilar o el análisis de los flavonoides como método antioxidante en la salud capilar.

Una buena alimentación es la base para mantener una calidad óptima del cabello. La nutrición es clave para que el organismo funcione bien, y no hay excepciones en el caso del pelo.

Para estimular el crecimiento del cabello, las vitaminas juegan un papel crucial, ya que contribuyen a fortalecer los folículos pilosos y mejorar la salud general del cuero cabelludo Pero... ¿Cuáles son las vitaminas capilares esenciales que ayudan a estimular el crecimiento del cabello?

Vitaminas fundamentales y la función que cumplen a la hora de estimular el crecimiento capilar Vitamina B9 o Ácido Fólico

Se considera una de las vitaminas capilares esenciales para prevenir la caída del pelo. En realidad, este compuesto es fundamental para ayudar en el crecimiento de cualquier tejido, así como para normalizar el funcionamiento de las células en general. Respecto a su influencia en la salud capilar, la ciencia ha demostrado que es clave en la renovación del folículo piloso. De hecho, cuando se detecta un déficit de ácido fólico suelen existir síntomas de envejecimiento capilar prematuro y caída del cabello.

Vitamina A

La vitamina A es bastante conocida por la influencia que tiene en la salud ocular, pero es también muy relevante para un cabello sano. De hecho, su efecto antioxidante mejora la textura y el brillo del cabello, creando un efecto de protección sobre los radicales libres y favoreciendo la gestión de la grasa capilar.

Vitamina C o Ácido Ascórbico

Su conocido poder antioxidante es fundamental para prevenir casi cualquier enfermedad. Sin embargo, es también muy importante en la salud capilar y ayuda a estimular el crecimiento del cabello al mejorar el riego sanguíneo del cuero cabelludo. También se ha mostrado eficaz para prevenir la rotura y el cabello seco.

Otras vitaminas y complementos específicos para estimular el crecimiento del cabello La vitamina E, la biotina, la vitamina B12 y la vitamina B3 son también fundamentales para nutrir el cabello desde el interior. Sin embargo, no solo desde el punto de vista de las vitaminas capilares se hace frente a la estimulación del crecimiento del cabello. Existen otros compuestos, en muchos casos de origen completamente natural, que ayudan a fortalecer el pelo.

En Clínica Capilar IMD, como expertos capilares tanto en alopecia, como en salud capilar, desarrollan complementos alimenticios especializados con eficacia probada como la Carolvita, un completo tratamiento capilar a base de vitaminas capilares y complementos nutricionales con eficacia testada para prevenir y tratar factores que intervienen en la alopecia y la caída capilar.

En IMD entienden que los problemas capilares, como la alopecia, pueden ser una experiencia compleja y traumática para aquellos pacientes que la padecen. Para ayudar a abordar las preocupaciones de estas personas se puede reservar una primera consulta gratuita con sus especialistas. Durante esta consulta, realizan un completo diagnóstico capilar exhaustivo y desarrollan un plan de tratamiento capilar adaptado a las necesidades individuales.

En la actualidad en IMD una de sus apuestas firmes ha sido la mesoterapia capilar como el tratamiento capilar más eficaz contra la alopecia.

La mesoterpia capilare es un tratamiento innovador busca revertir el proceso degenerativo que afecta a las células responsables de la salud del cabello y cuero cabelludo, una de las principales causas de la temida pérdida de cabello. Este tratamiento ofrece una solución efectiva para recuperar y fortalecer el crecimiento capilar.

La degeneración celular puede deberse a diversas causas, como el envejecimiento, ciertos medicamentos o deficiencias nutricionales.

La mesoterapia capilar es una terapia avanzada que restaura las condiciones óptimas de las células del cuero cabelludo, estimulando el crecimiento de nuevo cabello y mejorando la calidad del ya existente.

Esta técnica consiste en la aplicación de precursores o activadores capilares mediante mesoterapia, con una fórmula rica en vitaminas, ácido hialurónico, coenzimas y oligoelementos esenciales.

