​Billetera de Bitcoin vs Billetera Lightning: entendiendo las diferencias clave

La introducción de las criptomonedas y las billeteras descentralizadas cambió la forma en que las personas y las instituciones utilizan el dinero. Esta innovación alteró la dinámica de las transacciones y la custodia del dinero.

Hoy en día, muchas empresas y usuarios prefieren transferir fondos utilizando una billetera criptográfica en lugar de cuentas bancarias ordinarias. Sin embargo, las billeteras criptográficas no son tan sencillas, ya que existen diferentes tipos y variantes, como las billeteras de Bitcoin y las billeteras Lightning.

Vamos a revisar estos dos tipos y resaltar las diferencias entre las billeteras de Bitcoin y las billeteras Lightning.

Explicando las billeteras de Bitcoin

Como la primera y más desarrollada moneda de la blockchain, Bitcoin es el método de pago central para las billeteras BTC que almacenan dinero en una forma intangible. Estas billeteras almacenan las claves privadas necesarias para enviar y recibir monedas utilizando direcciones de Bitcoin. Estas billeteras se desarrollan de diversas maneras:

Web: Utilizadas a través de un navegador web para una accesibilidad más fácil.

Utilizadas a través de un navegador web para una accesibilidad más fácil. Escritorio: Instaladas en una computadora local para una fuerte seguridad y protección.

Instaladas en una computadora local para una fuerte seguridad y protección. Móvil: Aplicaciones que ofrecen una gestión conveniente de criptomonedas.

Aplicaciones que ofrecen una gestión conveniente de criptomonedas. Hardware: Almacenan físicamente las claves privadas y permiten operaciones fuera de línea.

Almacenan físicamente las claves privadas y permiten operaciones fuera de línea. Papel: Impresiones físicas de los detalles de las claves privadas para protocolos ultra seguros.

Explicando la billetera Lightning

Las billeteras Lightning fueron creadas con la aparición de las redes de capa 2 y las soluciones de escalado. Estas tecnologías se desarrollaron para resolver el aumento de las tarifas de transacción de BTC y los tiempos prolongados de transacción resultantes de la masiva popularidad de Bitcoin.

Las redes Lightning están conectadas con estas redes de capa de escalado que ofrecen operaciones más rápidas a través del procesamiento por lotes y las transacciones fuera de cadena. Estas billeteras impulsan múltiples blockchains, criptomonedas y ecosistemas descentralizados e incorporan tarifas y tasas de latencia más bajas.

Billeteras de Bitcoin vs billeteras Lightning: diferencias clave

Ambos tipos de almacenamiento se utilizan para transaccionar y almacenar criptomonedas con diferentes capacidades y funcionalidades. Vamos a revisarlas cara a cara.

Velocidad

La velocidad de transacción y validación es el aspecto más crucial al evaluar una billetera criptográfica. La blockchain de Bitcoin enfrenta congestión habitual, y las transacciones pueden tardar hasta 10 minutos para una confirmación, lo que puede prolongarse aún más durante períodos de alto tráfico.

Por otro lado, una billetera Lightning procesa las operaciones casi de inmediato, gracias a su enfoque escalado. Las redes Lightning pueden operar con micropagos y microprocesamiento para acelerar las transacciones.

Tarifas y costos

Las tarifas de la blockchain de BTC dependen de la actividad de la red. Aumentan masivamente durante la congestión, lo que ocurre con mucha frecuencia. Al realizar transferencias pequeñas, estas tarifas asociadas pueden compensar el monto, haciéndolas ineficientes.

Sin embargo, las billeteras Lightning buscan el enfoque más rápido y corto para transferir fondos del punto A al B, implicando menos intermediarios y tarifas más bajas. Por lo tanto, las redes Lightning pueden ser más eficientes en costos para transacciones de cualquier tamaño.

Escalabilidad

La blockchain de Bitcoin procesa de 2 a 7 transacciones por segundo, lo que no ha evolucionado mucho en comparación con otras blockchains o redes de escalado.

Por el contrario, las redes Lightning pueden procesar cientos de miles de transacciones por segundo. Las actualizaciones más recientes elevaron esta cifra a un millón de TPS, lo que la convierte en una opción perfecta para uso individual o corporativo.

Seguridad

La blockchain de BTC utiliza la prueba de trabajo (proof of work), que es un protocolo de consenso descentralizado heredado, para proteger los fondos del usuario. Además, las billeteras de Bitcoin funcionan a través de dispositivos físicos y impresiones en papel, ambos sirviendo como las opciones más seguras.

Las billeteras Lightning utilizan varios mecanismos de seguridad, incluyendo PoW y PoS. Sin embargo, también integran otras capas de seguridad basadas en línea, lo que puede conllevar algunos riesgos.

Facilidad de uso

Las billeteras de Bitcoin son más comunes y más fáciles de comenzar. Operan a través de varios tipos de billeteras y utilizan características e interfaces amigables para el usuario.

Por otro lado, los usuarios de billeteras Lightning deben gestionar manualmente sus canales, direcciones y enrutamiento, lo que puede ser complicado para principiantes y requerir personal con conocimientos técnicos para operar.

Descentralización

El libro mayor de Bitcoin está completamente descentralizado, involucrando miles de nodos operativos y actores de la red que mantienen la blockchain.

Las redes Lightning utilizan menos nodos y siguen diferentes protocolos de gestión, lo que plantea algunas preocupaciones de centralización. Sin embargo, el consenso y el mecanismo de funcionamiento mantienen características descentralizadas para evitar manipulaciones y actores malintencionados.

Casos de uso

Las billeteras clásicas de Bitcoin son adecuadas para transacciones de gran volumen y para individuos que requieren interfaces y configuraciones simples. También son valiosas para inversiones a largo plazo, donde los usuarios pueden mantener sus monedas virtuales durante muchos años en un entorno seguro.

Las billeteras Lightning son adecuadas para transacciones rápidas y de pequeño valor porque son más rápidas. Al mismo tiempo, requieren experiencia técnica para configurar cuentas de usuario, liquidez y enrutamiento.

Conclusiones finales

Las billeteras de Bitcoin y Lightning son dos formas populares de transaccionar y almacenar criptomonedas. Las billeteras BTC son más amigables para el usuario, pero la red enfrenta frecuentemente altos volúmenes de tráfico y tiempos de inactividad, lo que aumenta las tarifas asociadas.

Por otro lado, las billeteras LN son más rápidas porque utilizan soluciones de escalado de red para operar de manera más eficiente en un entorno descentralizado. Sin embargo, requieren cierto conocimiento técnico.