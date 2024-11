La Federación Internacional de Pádel introduce una nueva competición a partir de 2025: la Copa Intercontinental

Llega un nuevo torneo al calendario de la Federación Internacional de Pádel (FIP), una cita que es algo más que un Europeo pero que no llega a ser un Mundial, y que llevará por nombre (al menos de momento hasta tener otro oficial), Copa Intercontinental, y que será el equivalente a la Laver Cup de tenis o a la Ryder Cup de golf.

Cartel de la nueva Copa Intercontinental de la FIP



Esta prueba, tal y como comentan desde la FIP, se desarrollará cada dos años empezando en 2025, y servirá para conocer sobre todo el talento emergente tanto de América como de Europa.

Tras el éxito del Campeonato Mundial de la FIP 2024 a principios de este mes, «la nueva Copa Intercontinental mostrará a los mejores talentos mundiales y proporcionará nuevas oportunidades a los jugadores de las naciones emergentes del pádel» para unirse al nivel de élite del deporte de más rápido crecimiento del mundo. La nueva competición también señala el camino del pádel hacia su inclusión en los Juegos Olímpicos, ya que la rápida democratización y profesionalización del deporte bajo la FIP se alinea con los valores del Comité Olímpico Internacional y su apoyo a los deportes modernos y diversos a nivel mundial que ayudan a desarrollar la pirámide. El nuevo formato también se organizará con el apoyo de las federaciones continentales de la FIP, Padel Europe y Pádel América.

Una competición que hace tiempo ya puso en marcha el empresario Lisandro Borges bajo el nombre de America vs. Europe y que contó con el apoyo de un buen número de jugadores y jugadoras (Claudia Jensen, Lucas Campagnolo, Jessica Castelló, Delfi Brea, Mapi Sánchez Alayeto, Martín Di Nenno…) además del beneplácito de World Padel Tour, pero que a pesar de realizar dos ediciones (Suecia en 2021 y Chile en 2023) e ir camino de una tercera (ha anunciado que será en España en 2025), no parece tener excesiva difusión en medios ni conocimiento por parte del aficionado.

En lo que a la competición se refiere, mencionar que se disputará simultáneamente una competición masculina y otra femenina, con una bolsa de premios récord de 700.000 euros y un reparto equitativo entre los equipos ganadores masculinos y femeninos. Estas ganancias sin precedentes reflejan el compromiso continuo de la FIP para hacer crecer y desarrollar el deporte a nivel internacional, elevando continuamente el perfil del pádel profesional.

La organización rotará entre sedes de América y Europa, acercando el pádel tanto a los aficionados consolidados como a los emergentes en lugares increíbles de todo el mundo. Las licitaciones para ubicaciones, marcas, promotores y patrocinadores comenzarán en breve.

Comentando la nueva competición, el presidente de la FIP, Luigi Carraro, declaró que «La nueva competición de Copa Intercontinental responde a la increíble popularidad mundial del pádel y a una demanda sin precedentes de nuevos formatos de competición por parte de los aficionados, jugadores y partners del pádel, tanto consolidados como emergentes. El éxito abrumador de los Campeonatos Mundiales de Pádel de la FIP 2024 y el circuito profesional Premier Padel demuestran cómo el pádel se ha convertido rápidamente en un deporte internacional relevante, e innovaciones como la nueva competición intercontinental son clave para impulsar continuamente el desarrollo del pádel, especialmente en nuevas regiones del mundo.

Estamos impacientes por hacer realidad esta competición el año que viene, y ya sabemos de la enorme demanda para albergar y asociarnos en el equivalente del pádel a la Laver y la Ryder Cup, lo que continuará la globalización del pádel mientras aspiramos a formar parte del Movimiento Olímpico lo antes posible».