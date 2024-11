SYSTEM BLOCK transforma la seguridad en los muelles de carga con innovadores sistemas de retención

En un contexto donde la seguridad laboral en la logística es cada vez más exigente, los sistemas de retención para camiones han cobrado un protagonismo fundamental. En ese sentido, SYSTEM BLOCK, una empresa de referencia en el sector desde 2016, destaca por su compromiso en optimizar la seguridad laboral en los muelles de carga.

En línea con el lema de su nueva campaña, "Retenemos, no calzamos", la compañía busca superar los métodos tradicionales, ofreciendo sistemas de retención de camiones que aportan una mayor protección y eficiencia en las operaciones logísticas.

Los límites de los calzos Los calzos o cuñas para ruedas de camiones, conocidos por su bajo coste y amplia disponibilidad, presentan limitaciones significativas. Aunque estos dispositivos se colocan manualmente bajo las ruedas para evitar desplazamientos, pueden ser ignorados o mal posicionados, lo cual representa un riesgo en contextos de carga y descarga. Además, su durabilidad es limitada y suelen "desaparecer" por extravíos o robos.

Estos inconvenientes ponen en riesgo la seguridad del personal y dificultan la logística de muchas empresas. En este contexto, SYSTEM BLOCK destaca por haber desarrollado alternativas más efectivas.

EASYBLOCK y AUTOBLOCK: una apuesta por la retención definitiva Consciente de las limitaciones de los calzos, SYSTEM BLOCK lleva casi una década evolucionando los sistemas EASYBLOCK y AUTOBLOCK, soluciones de retención definitiva que ofrecen una seguridad superior al eliminar riesgos asociados a los calzos. Ambos sistemas garantizan una retención total del camión durante todo el proceso de carga y descarga, reduciendo así la posibilidad de accidentes laborales.

A diferencia de los calzos, los sistemas de retención SYSTEM BLOCK son robustos y fiables, su uso está recomendado en la NTP 1076 del INSST y retienen a una altura de 370 mm. A su vez, están diseñados para su instalación permanente, lo que evita pérdidas y minimiza costes a largo plazo.

Más que seguridad EASYBLOCK y AUTOBLOCK garantizan la eficiencia operativa y permiten automatizar todo el proceso de carga y descarga, eliminando el error humano. De este modo, las empresas pueden agilizar sus operaciones y reducir los tiempos de espera.

“Nuestro lema es claro: Retenemos, no calzamos”, afirma Noemí Yepes, CEO de SYSTEM BLOCK. “Los calzos ya no responden a las necesidades de la logística moderna y no garantizan la seguridad de los trabajadores”, agrega.

Liderazgo en el sector Desde su fundación, SYSTEM BLOCK ha revolucionado el sector con EASYBLOCK y AUTOBLOCK, convirtiéndose en uno de los principales referentes en seguridad laboral logística. Grandes empresas de todo el país confían en sus sistemas para proteger a sus empleados, destacando la eficacia, fiabilidad y durabilidad de estos sistemas.

Con su apuesta por la seguridad y la innovación continua, SYSTEM BLOCK se ha consolidado como la opción de referencia en retención de camiones, ofreciendo la tranquilidad que toda empresa necesita para llevar a cabo sus operaciones con la mayor garantía.