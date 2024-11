Por qué este juego de manualidades será el aliado contra las pantallas

Lejano queda aquel tiempo en que los juguetes no buscaban otra cosa que entretener. Con la irrupción de las pantallas en el día a día, cada vez son más los padres que priorizan aquellos que alejen a los más pequeños de los diferentes dispositivos que inundan hogares y tiempo de ocio. Esta Navidad, entre los juguetes indispensables de la carta a Papá Noel y sus Majestades los Reyes, destaca un claro aliado que se convertirá en un poderoso motor en las habilidades de los más peques: Aquabeads. El primer juguete de manualidades de la japonesa EPOCH, conocida por marcas con Sylvanian Families o Pati-school, está de celebración. Cumple 20 años dando alas a la imaginación de lo que ellos denominan “Expertos Creadores”.

Aquabeads™ es el juguete de manualidades donde los abalorios se pegan solo con agua. ¡Como por arte de magia! Tan sencillo como escoger una plantilla, colocarla en la base de trabajo e ir siguiendo el patrón con los diferentes colores y formas que tienen las bolitas de Aquabeads.

Con tan solo pulverizar un poco de agua sobre su creación, los peques ponen el broche final a su proceso creativo, fomentando la autorrealización e independencia en los más peques en un momento crucial en el desarrollo de su personalidad. Y es que hace ya 20 años que EPOCH puso fin al uso de fuentes de calor como las planchas o el uso de agujas de coser que solían requerir este tipo de manualidades.

Aquabeads resulta idóneo para trabajar la concentración de los más peques de la casa (así que puede ser una buena excusa para jugar en familia y aprovechar para trabajar, como adultos, en esta habilidad cada vez más deteriorada).

No obstante, los beneficios de jugar con esta manualidad no quedan ahí: mejora la detección de colores, la destreza manual y coordinación mano-ojo.

Sobra decir que la imaginación y creatividad se ve reforzada con este tipo de actividad.

¿Un truco adicional? Juego en familia. No solo será la excusa perfecta para trabajar con ellos el lenguaje al ir analizando las diferentes formas, colores y herramientas que el juguete pone a disposición de los más peques, sino que, además, es el momento ideal para conectar de forma auténtica con los hijos.

Sus 20 años lo abalan como un juguete indispensable bajo el árbol de Navidad para pequeños artistas a partir de 4 años.

Una amplia gama de sets, con todo lo imprescindible para jugar, que van desde los 19,99 € hasta los 39,99 €. Se convierte, así, es una gran opción como complemento más educativo a los regalos de Navidad o toda una selección de regalos para los peques más creativos al acompañarlo con los sets de recarga de colores.