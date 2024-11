Haaus® Coliving incrementa su oferta con más de 60 nuevas habitaciones en Barcelona

En un contexto donde la falta de vivienda asequible continúa siendo un reto importante en las principales ciudades españolas, surgen alternativas que buscan aliviar esta situación. El coliving en Barcelona se ha posicionado como una respuesta innovadora que no solo proporciona un techo, sino que revitaliza espacios urbanos en desuso. Haaus® Coliving se destaca en este ámbito por su enfoque en la rehabilitación de propiedades en deterioro, ofreciendo alojamientos con servicios completos y generando un impacto positivo en la oferta de alquiler temporal en la ciudad.

Ampliación de la oferta de alojamientos Haaus® Coliving ha incrementado en más de 60 el número de habitaciones en Barcelona, mediante la conversión de despachos y pisos deteriorados, incluyendo antiguos espacios okupados y oficinas, en alojamientos adaptados a un estilo de vida moderno y práctico. Estos inmuebles, que anteriormente se utilizaban solo durante el horario laboral, ahora se han transformado en espacios habitacionales cómodos y seguros que pueden albergar a varias personas. Joaquín Rubio, representante de Haaus®, comenta: “Cogemos un antiguo despacho de 300 metros cuadrados donde solo se trabajaba de 9 a 18h, y ahora, gracias a nosotros, pueden pernoctar en él de forma cómoda y segura 8 personas, ayudando a destensionar el mercado de la vivienda a largo plazo en Barcelona”.

El impacto positivo del coliving en el entorno urbano La propuesta de Haaus® no solo busca ofrecer una solución habitacional, sino también dinamizar el mercado inmobiliario de la ciudad y poner en valor espacios previamente desaprovechados. Según Rubio, este tipo de iniciativas ayudan a reducir la presión sobre la oferta de vivienda tradicional y ofrecen una opción flexible para profesionales y estudiantes que buscan alojamiento temporal sin sacrificar comodidad ni seguridad. Asimismo, la empresa ha enfrentado críticas hacia el modelo de coliving, sin embargo, Rubio enfatiza que el enfoque de la empresa no difiere de otros usos profesionales que se hacen en espacios residenciales, como notarías o despachos de abogados, subrayando la aportación social de esta transformación.

Perspectivas de futuro para el coliving en Barcelona Haaus® Coliving continúa su misión de expandir la oferta de viviendas flexibles y de alta calidad en Barcelona. Mediante la recuperación de espacios subutilizados, no solo amplía las opciones de alquiler para sus clientes, sino que contribuye a la regeneración de zonas urbanas. Esta tendencia refleja cómo el coliving puede convertirse en una pieza clave en la solución a los desafíos de la vivienda, adaptándose a las necesidades de una población urbana en constante cambio y mejorando el uso de los recursos inmobiliarios de la ciudad.