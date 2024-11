Contornos de ojos que ayudan a reducir ojeras oscuras según las expertas

Las directoras dermocosméticas de Medik8 y Omorovicza y las cosmetólogas de Byoode y Perricone MD desvelan cuáles son las caracterísiticas que debe tener un contorno de ojos que tratan las ojeras oscuras La búsqueda del contorno de ojos adecuado puede requerir varias pruebas, especialmente al intentar cubrir las necesidades específicas de la zona, como las ojeras oscuras. A continuación, se presentan productos destacados que ayudan a mejorar la apariencia de la ojera, trabajando en la calidad de la piel, aportando luminosidad y reduciendo la visibilidad de las ojeras.

Tratamiento Completo: Cold Plasma Plus+ Eye de Perricone MD

Este contorno aborda múltiples signos de envejecimiento en el contorno de ojos, como ojeras oscuras, bolsas, patas de gallo, líneas finas y pérdida de firmeza. Formulado con péptidos que trabajan la ojera y la regeneración de la piel, incluye también vitamina C estabilizada para iluminar y descongestionar la zona.

Ingredientes Clave: Complejos de péptidos y vitamina C estabilizada, que iluminan y protegen la zona del contorno.

Precio: 107€ en Perriconemd.es

Contorno Iluminador: Illumineye C de Omorovicza

Especialmente diseñado para iluminar la zona oscura bajo los ojos, su fórmula incorpora vitamina C estable y retinal, un ingrediente regenerador 11 veces más potente que el retinol. Además, la combinación de ácido hialurónico y ácido poliglutámico mantiene la piel hidratada y menos propensa a mostrar sombras.

Ingredientes Clave: Vitamina C estable, retinal y ácido hialurónico para promover la luminosidad y engrosar la piel.

Precio: 115€ en Purenichelab.com

Parches Iluminadores: Lotus Melight Eye Patches de Boutijour

Para quienes prefieren un tratamiento práctico y refrescante, estos parches de cosmética coreana contienen agentes iluminadores naturales y el complejo White Ten™, que reduce la producción de melanina. Incluyen ingredientes como la flor de loto y alfa-bisabolol, despigmentantes que ayudan a iluminar el contorno.

Ingredientes Clave: Complejo White Ten™, flor de loto y niacinamida para combatir ojeras y manchas.

Precio: 63€ en Purenichelab.com

Corrector y Tratamiento en Uno: Golden Eye Dream de Byoode

Este contorno incorpora micropigmentos correctores para un efecto iluminador inmediato, además de tetrapéptidos antiedad, ácido hialurónico y extractos de pepino y manzanilla para mejorar la circulación y la luminosidad. Se presenta como un tratamiento de corrección y cuidado, adecuado para quienes buscan cubrir y tratar la ojera simultáneamente.

Ingredientes Clave: Tetrapéptido iluminador, ácido hialurónico, extractos de pepino y manzanilla.

Precio: 40€ en Byoode.com

Bálsamo Iluminador: Illuminating Eye Balm de Medik8

Este bálsamo se enfoca en reducir visiblemente las ojeras y la hinchazón mediante pigmentos reflectantes. Su textura permite que se utilice solo o como base de maquillaje, y cuenta con ingredientes como el extracto de algas rojas y minerales iluminadores.

Ingredientes Clave: Extracto de algas rojas, minerales iluminadores y ácido hialurónico.

Precio: 50€ en Medik8.es