​Doña Sofía con el pueblo

A pesar de no haber pisado físicamente el epicentro de la reciente DANA, puesto que ha tenido que hacer frente a la agenda en Nueva York, la Reina Sofía se ha convertido en una figura clave en la ayuda a los damnificados por la DANA en Valencia.

Hace poco, su fundación, la Fundación Reina Sofía, hizo pública una significativa donación de 50.000 euros para atender necesidades básicas de quienes lo han perdido todo en la tormenta e inundación formando un fondo de emergencias específico para productos básicos y compra de alimentos.

Ya conocemos la sensibilidad y humanidad de Sofía de Grecia, reina madre de España, la hemos visto en innumerables actos solidarios a lo largo de su reinado y después de su jubilación también, incluso recogiendo basura en playas para dar ejemplo a la comunidad de lo que se debe hacer. Siempre ejemplo, siempre un espejo en el que mirarse para intentar ser si acaso un reflejo.

Sin detenerse ahí, en esa donación de 50.000 € la reina madre, incluso desde su estancia en Nueva York, ha decidido redoblar esfuerzos en su apoyo; y el próximo 21 de noviembre, la Fundación Reina Sofía subastará la obra Still Life, un bodegón de Fernando Botero en Sotheby’s, esperando recaudar entre 300.000 y 500.000 euros, que serán donados íntegramente a las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana y Albacete, hemos de suponer que se compartirá algo también con los nuevos desastres en Gerona y sitios aledaños.

REMITIDA / HANDOUT por FUNDACIÓN REINA SOFÍA (Europa Press)



Este cuadro, que fue donado por Botero a la Fundación Reina Sofía antes de su fallecimiento, no solo posee un valor económico considerable, sino también un enorme simbolismo pues representaría el contraste entre la abundancia y la escasez, aludiendo a las dificultades que enfrentan muchas familias tras el temporal.

Durante su visita a la Gran Manzana, donde entregó el Premio Sofía a la Excelencia 2024 a Gustavo Dudamel, la reina Sofía no olvidó a los afectados de la DANA y, en un gesto solemne, se guardó un minuto de silencio, al que se unió Dudamel dedicando su galardón “al pueblo de España y su fortaleza”.

REMITIDA / HANDOUT por Casa de S.M. el Rey (Europa Press)



Esa misma noche, la reina Sofía distribuyó sobres para invitar a los asistentes a colaborar con la causa, mostrando una vez más su compromiso con quienes hoy luchan por reconstruir sus vidas en España partiendo de cero.

Paralelamente, su hijo, Felipe VI, ha dispuesto recursos de la Casa Real al servicio del gobierno para coordinar las labores de ayuda y reconstrucción en las zonas más afectadas. Sin duda, toda la familia real ha demostrado su solidaridad con quienes más lo necesitan en este momento crucial.

Sofía quiere a España y España la quiere a ella, no hay más que recordar el cálido y largo aplauso en los Premios Princesa de Asturias en los que sigue acompañando desde su palco. Ejemplo de virtud, de sensibilidad, de elegancia en el más extenso sentido de la palabra y de bondad, humanidad y comprensión, se ha ganado el cariño del pueblo que valora no solo su “trabajo como reina” sino que haya sido un ejemplo para todos siempre y, como dijo la reina Leticia, haya dejado el listón tan alto.