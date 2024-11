El programa de sostenibilidad de Schneider Electric avanza a toda velocidad hacia sus objetivos de final de año con un fuerte impacto local

En los últimos meses, Schneider Electric ha logrado importantes avances en sostenibilidad en España y Portugal: 12 de sus instalaciones son ya Cero CO₂, y 17 funcionan con el 100% de energía renovable. Además, en el marco de su programa Flota Verde, la empresa ha iniciado la transición de más de 300 vehículos a eléctricos o híbridos, con el objetivo de alcanzar una flota 100% eléctrica en 2030 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado los últimos resultados de su programa Schneider Sustainability Impact (SSI) y sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2024.

Recientemente reconocida como la Empresa Más Sostenible del Mundo por TIME y Statista, el programa SSI de Schneider Electric supervisa y mide el progreso de la empresa a través de una serie de objetivos transformadores Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) establecidos para 2025. Al monitorizar su desempeño en materia de sostenibilidad y publicar los resultados trimestralmente, Schneider Electric mantiene el impulso de sus 11 objetivos globales y locales y su liderazgo en el sector de la responsabilidad social corporativa.

Al final del trimestre, la puntuación global del Impacto de Schneider Electric Sustainability Impact (SSI) era de 7,29 sobre diez, muy bien encaminada para alcanzar el objetivo de 7,40 a finales de 2024, con dos hitos importantes globales:

Schneider Electric ha superado su objetivo de proporcionar acceso a energía verde y fiable a 50 millones de personas, más de un año antes de su objetivo para finales de 2025. Esto se ha logrado a través de proyectos para instalar soluciones de energía solar de Schneider Electric en instalaciones públicas de África y la India. Por ejemplo, en Kenia, Nigeria y la India, se añadieron nuevas soluciones solares híbridas a clínicas sanitarias a las que acuden unos 2 millones de personas y, en la India, más de 700 escuelas recibieron energía limpia, lo que benefició a unos 120.000 estudiantes. Schneider Electric se centra ahora en seguir intensificando estos esfuerzos para que, en 2030, un total de 100 millones de personas hayan obtenido acceso a la electricidad verde desde el inicio del programa en 2009.

Schneider Electric también ha conseguido un hito clave en sus esfuerzos para fomentar el aprendizaje, la formación y el desarrollo para todas las generaciones, habiendo formado ya a más de 763.000 personas en gestión de la energía. Por ejemplo, Schneider Electric y su Fundación han colaborado recientemente con Enactus, permitiendo a estudiantes universitarios de diez países desarrollar soluciones empresariales que abordan cuestiones sociales relacionadas con la transición energética.

Además, Schneider Electric ha avanzado considerablemente a la hora de reducir a la mitad el impacto del carbono de sus principales proveedores a través de su Zero Carbon Project, lo que se traduce en una reducción del 36% de sus emisiones operacionales de CO₂. A ello contribuyeron varios workshops sobre energías renovables celebrados en EE.UU., Europa y China, así como más de 20 webinars especializados destinados a apoyar a los proveedores en sus esfuerzos de descarbonización.

"Nuestros logros de este trimestre muestran la escala de nuestro impacto, con proyectos locales que desempeñan un papel fundamental en el logro de nuestros ambiciosos objetivos," aseguró Xavier Denoly, Senior Vice-President of Sustainable Development de Schneider Electric. "A pesar de estos grandes resultados, nuestro trabajo no ha terminado, ni mucho menos. Debemos intensificar aún más nuestros esfuerzos globales de descarbonización para mitigar los efectos del cambio climático, en beneficio de las personas y del planeta".

Impacto en la zona ibérica

En España y Portugal, Schneider Electric ha conseguido importantes hitos en los últimos meses, entre ellos el haber conseguido que 12 de sus 18 instalaciones locales sean CERO CO₂, y que 17 usen el 100% de energía de origen renovable. Desde 2017, Schneider Electric ha reducido un 86% sus emisiones en España y Portugal y ha reducido sus consumos energéticos un 13,4% con respecto a 2019, a través de un programa estructurado de descarbonización y la implementación anual de nuevas medidas.

Entre algunas de las iniciativas puestas en marcha en los últimos meses, destaca el lanzamiento en España del programa de Flota Verde de Vehículos con más de 290 vehículos que pasarán a ser eléctricos o híbridos. El objetivo del programa es que en 2030 el 100% de la flota será eléctrica.

Por otro lado, a través de la plataforma de economía Circular Place, un market place ideado por la propia compañía, Schneider Electric da una segunda vida a excedentes de stock de material eléctrico, donándolos a ONGs y a entidades educativas. En lo que va de 2024, se han donado 47.498 unidades en España, que han permitido ahorrar 16.219 kg de residuos.

Puedes encontrar más detalles sobre los resultados y las últimas iniciativas de impacto en el informe Q3 2024 del programa Schneider’s Sustainability Impact, incluido el cuadro de mandos de progreso:

Otros reconocimientos y premios clave logrados durante el trimestre:

Reconocida como líder del sector en la evaluación de sostenibilidad corporativa de S&P Global por tercer año consecutivo.

Recibido el premio RE100 Changemaker Award del Climate Group en la Climate Week NYC, en reconocimiento a un innovador proyecto de transferencia de créditos fiscales a las energías renovables en Texas (EE.UU.).

Nombrada líder en el Cuadrante Verde de Verdantix: Consultoría de descarbonización de edificios

Clasificada por la World Benchmarking Alliance con la puntuación más alta de su sector en el Benchmark Social, lo que subraya los esfuerzos sostenidos por actuar éticamente y ofrecer y promover un trabajo digno y los derechos humanos.

Reconocida por el programa «Digital Upskilling for All» con el prestigioso Gold Award for Learning and Development del Brandon Hall Group. Recursos relacionados:

Lee el comunicado financiero y extrafinanciero de Schneider Electric del tercer trimestre de 2024.

Environmental, Social and Governance (ESG) de Schneider Electric:

