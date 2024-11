CNLPRO Reformas marca presencia en Franquishop Barcelona 2024 como parte de su plan de expansión nacional

CNLPRO Reformas, una empresa que está transformando el sector de las reformas en Barcelona, ha participado recientemente en Franquishop Barcelona 2024, un evento de renombre que reúne a las principales marcas en expansión y a interesados en el sector de las franquicias. Esta participación destaca la apuesta de CNLPRO por llevar su modelo de negocio probado y sólido a nuevos territorios en España, ofreciendo oportunidades para empresarios e industriales que busquen formar parte de una empresa reconocida por su enfoque innovador y orientado al cliente en el sector de las reformas.

Expansión y consolidación en el sector de las reformas El evento celebrado el 10 de octubre de 2024 ofreció a CNLPRO la oportunidad de exponer sus valores y su modelo de negocio diferenciado ante empresarios interesados en el sector de las reformas “Franquishop Barcelona ha sido una excelente plataforma para compartir la visión con personas que, al igual que ellos, están apasionados por la mejora y la transformación de espacios”, expresó el equipo del departamento de expansión de CNLPRO.

La empresa destacó cómo su modelo de negocio está revolucionando la industria de las reformas al apostar por una estructura sólida, acompañada de un servicio integral y profesional que supera las expectativas del cliente.

CNLPRO cuenta actualmente con tres tiendas físicas en Barcelona, ubicadas estratégicamente para ofrecer un fácil acceso a los clientes. La compañía, cuyo crecimiento ha sido constante en los últimos años, se encuentra en plena expansión y está comprometida con llevar sus estándares de calidad y satisfacción al cliente a más regiones de España.

Un modelo de negocio que garantiza beneficios para franquiciados y clientes Una de las claves del éxito de CNLPRO Reformas es su capacidad de adaptarse a las necesidades y tendencias actuales del mercado, ofreciendo servicios de valor añadido que combinan tecnología y atención personalizada. Este enfoque, junto con una estructura de costos competitiva, permite a los franquiciados obtener un retorno de inversión estimado en tan solo 12 meses y un margen medio de ganancias del 30%. Este atractivo modelo de franquicia ha captado el interés de numerosos asistentes en Franquishop, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar con el equipo de CNLPRO sobre cómo funciona su sistema de franquicia y las ventajas de unirse a una marca consolidada en el sector.

“El modelo de franquicia de CNLPRO no solo se centra en el éxito de la empresa, sino en el de cada franquiciado, asegurando que cada nuevo asociado reciba el respaldo necesario para prosperar en su negocio”, explicó un portavoz de la empresa. “Nuestro compromiso va más allá de la rentabilidad. Nos aseguramos de que cada cliente que visita una de nuestras tiendas reciba una experiencia de reforma positiva, eliminando los problemas típicos asociados a las reformas y ofreciendo soluciones a medida”.

La importancia de una tienda física en el éxito de las franquicias de CNLPRO Reformas CNLPRO Reformas ha apostado por un modelo que considera esencial que cada franquicia cuente con una tienda física. Según el equipo de la compañía, contar con un espacio físico permite a los clientes conocer de primera mano los servicios y materiales que ofrece la empresa. “Una tienda física no solo es un punto de venta, sino un espacio dónde el cliente puede experimentar la calidad de los materiales, visualizar el diseño y recibir asesoramiento experto de nuestro equipo. Esto fortalece la confianza en la marca y contribuye significativamente al éxito del negocio”, declaró el departamento de expansión de CNLPRO.

La experiencia de asistir a Franquishop también permitió a CNLPRO recibir retroalimentación valiosa del sector y de futuros franquiciados. “Participar en un evento como Franquishop no es solo una oportunidad de negocio, sino también es una ocasión para escuchar y entender mejor las necesidades de nuestros posibles asociados. Esto nos ayuda a mejorar y adaptar continuamente nuestro modelo de negocio”, añadieron desde la empresa.

Para los interesados en unirse al equipo de CNLPRO Reformas, la empresa ofrece toda la información necesaria en su página web, donde los potenciales franquiciados pueden describir cómo sumarse a un modelo de negocio innovador y en crecimiento. CNLPRO continúa apostando por la expansión, consolidando su presencia en el mercado y fortaleciendo su red de franquicias, a través de un servicio profesional y confiable que se enfoca en maximizar los resultados y la satisfacción tanto del franquiciado como del cliente final.

Sobre CNLPRO Reformas

En CNLPRO Reformas, son Proreformistas. No se conforman con simplemente reformar espacios; buscan impulsar la transformación en el sector. El objetivo es cambiar la narrativa de las empresas de reformas, dejando atrás la imagen de servicios poco estructurados y profesionales desactualizados que resultan en reformas incompletas y clientes insatisfechos.

Se enorgullecen ofreciendo un servicio profesional en cada proyecto, reeducando a todas las partes involucradas para convertir lo que solía ser un proceso estresante en una experiencia confiable y satisfactoria.