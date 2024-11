La mesa de debate 'Perspectivas económicas en República Dominicana' destaca la paz social en un país con grandes oportunidades para los negocios

Juan Luis Cebrián: “No milito en ningún equipo de fútbol ni partido político, pero soy militante de la República Dominicana”.

El Auditorio de la Fundación MAPFRE recibió ayeral equipo de la Semana Dominicana en España, un evento que a lo largo de toda esta semana acoge actividades dedicadas a fomentar las relaciones comerciales entre ambos países.

En la jornada de ayer se trató el tema de las “Perspectivas económicas en República Dominicana”, en un panel de debate realizado con el apoyo de MAPFRE que contó con las palabras de bienvenida de Andrés Mejía, CEO de MAPFRE República Dominicana, quien puso en contexto a la compañía aseguradora en República Dominicana, comunicando que en sus 15 años de presencia se ha convertido en un referente, con más de 1 millón de clientes que genera 1.100 puestos de trabajo que solo el año pasado dio 18 millones de servicios. “República Dominicana”, afirmó, “está en la ruta del sol, pero también de los huracanes, por lo que la labor de MAPFRE tiene un especial compromiso con la sociedad dominicana”.

Tras la apertura oficial por parte del Embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, que destacó el fortalecimiento de los lazos entre ambos países, recordó que República Dominicana es el segundo país de América Latina en llegada de turistas, “y eso es algo que tiene mucho que ver con la apuesta de los empresarios españoles por República Dominicana”.

Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD, inició con una exposición sobre las perspectivas económicas en República Dominicana, destacando que a pesar de la volatilidad de los mercados del resto del mundo, “la inflación se ha mantenido y el banco nacional está recortando tasas de interés, lo que evidencia cuánto se ha avanzado en materia de independencia de los sistemas internacionales”. De cara a perspectivas a medio y largo plazo, habló de buenas previsiones “por la capacidad de la economía dominicana de crecer y mantener dinamismo”, recordando que el FMI afirma que el crecimiento de la economía dominicana es robusto y resiliente, y que “no solo crece, sino que tiene la capacidad de seguir creciendo”. Esto se deriva de la apuesta por el turismo, las zonas francas y el desarrollo del transporte, la sanidad y la educación, que se suma a una ubicación geográfica privilegiada y al ambiente de paz social.

Entre los objetivos del país, recalcó que se está trabajando por “la eliminación de la pobreza extrema y por triplicar el salario medio, para lo que el Gobierno ha implementado reformas laborales y fiscales, pero también del sector eléctrico. “Actualmente, hay una ley del gasto fiscal para controlar el gasto público y hacerlo más eficiente, fusionando entidades y eliminando las que no valen la pena”.

A continuación, la mesa redonda “Visión empresarial y oportunidades de inversión en República Dominicana” contó con la participación de Simón Pedro Barceló, co-presidente del Grupo Barceló; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España; Juan Luis Cebrián, presidente de la Cámara Dominicana en España; y Luis Molina Maríñez, vicepresidente sénior de Banca Corporativa y Empresarial de Banco BHD.

Todos los ponentes coincidieron en que República Dominicana es un país atractivo para las inversiones, destacando la paz social y la seguridad jurídica en un país no polarizado que cuenta con las bondades de un pueblo afable y con ganas de progresar. Para Cebrián, “el cambio de poder de las potencias mundiales puede derivar en que República Dominicana podría convertirse en capital política y financiera del Caribe”.

Por su parte, Simón Pedro Barceló remarcó que en los 40 años que lleva la compañía hotelera en República Dominicana, ha visto mejoras sustanciales en la Educación y formación del país. “Cuando abrimos, todo el equipo de dirección era español, y actualmente prácticamente no hay españoles en las cúpulas directivas de nuestros hoteles”, y presumió de que el director general actual de Barceló en República Dominicana es un profesional joven local, destacando que “el servicio profesional en República Dominicana está entre los mejores del mundo”.

La directora general de la Cámara de Comercio en España, Inmaculada Riera, explicó las razones por las que el empresariado español apuesta por República Dominicana, centradas en la estabilidad y seguridad, unas reformas marcadas por una sana ambición con leyes que favorecen la inversión y la competitividad y un compromiso que va más allá de la inversión que refuerza los lazos bilaterales.

Cebrián quiso también destacar que “la accesibilidad de la empresa privada a los sectores públicos es muy superior en República Dominicana con respecto a España”, recordando que también se apuesta por el pequeño y mediano inversor y que también hay algunos inversores dominicanos invirtiendo en España y Europa.

En el plano financiero, Molina Maríñez remarcó el “interés por la apertura, el país como punto de encuentro logístico, la búsqueda de alianzas entre empresas y los acuerdos público-privados”, incidiendo en que “el sistema financiero dominicano es fuerte, con una solvencia por encima del 12%”.

En el tema de los acuerdos público-privados (o privado-públicos, como quiso enfatizar Barceló), todos los ponentes estuvieron de acuerdo en la importancia que este tipo de asociaciones tiene para el desarrollo, destacando que en República Dominicana, al contrario que en España, existe una figura pública que dirige este tipo de propuestas. Como ejemplo de asociaciones exitosas en este sentido, se expuso el caso del aeropuerto de Punta Cana o las carreteras que se han construido para dar servicio a nuevos destinos turísticos, explicando cómo la empresa privada trabaja para el bien común.

Sobre los retos futuros, se acordó que se tiene que seguir trabajando en educación y formación, materia energética y sanidad para lograr superar las desigualdades sociales. En el plano de las inversiones, Riera expresó la necesidad de canalizar fondos europeos hacia República Dominicana a través de empresas españolas y europeas.

El turismo, motor del desarrollo dominicano “Hemos vivido 40 años de una historia de éxito extraordinaria”, señaló Barceló, quien recordó que “costó mucho llegar al mercado norteamericano a principios de los 90, pero ahora es su primer destino en el Caribe”, con un impacto del turismo que se nota en el país, que al estar en una isla, “nota más el efecto multiplicador que aporta a los proveedores locales”.

El cierre corrió a cargo de Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, quien destacó que la presencia de la compañía en República Dominicana “ha elevado el nivel de exigencia de la actividad aseguradora en el país” y poniendo en valor la importancia de esta industria, un valor que estos días se ve más que nunca con la tragedia ocurrida en Valencia”.