AI Directors Congress 2024 reunirá a las empresas líderes en IA aplicada a marketing, ventas, operaciones y productividad, RRHH, finanzas y legal

En el evento, los directivos de las principales empresas líderes en su implementación explorarán la aplicación práctica de la IA en las áreas de marketing, ventas, operaciones y productividad, recursos humanos, finanzas y legal. Durante el congreso se entregarán los AI-Network Awards, que buscan visibilizar el talento y las soluciones tecnológicas que están moldeando el futuro de la inteligencia artificial en España Las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial (IA) en empresas españolas y multinacionales, será el tema central del AI Directors Congress, el evento gratuito que organiza la Asociación de Inteligencia Artificial AI-Network. El evento, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 9 de la mañana en Co_studio Prosegur, será un punto de encuentro donde directivos y directivas compartirán sus estrategias en el uso de la IA capaces de impulsar el crecimiento de sus organizaciones.

"En un momento donde la IA está creciendo a un ritmo acelerado, con un 36% de las empresas españolas que ya la integran en sus operaciones, el verdadero desafío se encuentra en la adopción de inteligencia artificial por parte de las PYMES, lo que representa un obstáculo importante para numerosos sectores", expresa Tomás Martínez Buero, presidente de AI-Network.

En esta ocasión, el evento anual se centrará en tres bloques clave: las aplicaciones prácticas de la IA en áreas de negocios específicas, la revolución de la IA generativa en las áreas de marketing y ventas, y por último, el impacto de la IA en la productividad y operaciones. De esta manera, se busca ofrecer una visión práctica transversal sobre cómo impulsar el crecimiento, destacando su eficiencia operativa, personalización y toma de decisiones.

Casos de éxito reales

"Queremos fomentar una comunidad de profesionales que trabajen juntos para potenciar la innovación y la adopción de la IA en España", avanza Tomás Martínez Buero, director de AI-Network. AI Directors Congress 2024 contará con la participación de profesionales y empresas que compartirán sus casos de éxito y aplicaciones más innovadoras en el sector en primera persona. A través de tres keynotes y de mesas redondas, los asistentes podrán conocer de cerca cómo la IA es capaz de formar parte del día a día en departamentos tan diversos como marketing, operaciones, administración, finanzas, recursos humanos o legal.

Entre los ponentes de esta edición se encuentran: Francisca Huélamo Medina, directora de tecnología e innovación en InLoyalty & TravelClub; Mónica González Ortín, Country Manager AxiCom España; Rubén Fernández de Sevilla, Global VP Tech, New Business at Ikea; Antonio López, Chief Data Officer de Decathlon Spain; Antonio Gracia Berná AI Lead at Boeing; Carmen Camuñas, directora del Digital Hub en Acciona; Juan Ramos Marín, director de logística en Decoexsa; Jesús Rodríguez Peña, Head of Artificial Intelligence al Prosegur Cash; José Carlos Prieto Nevado, gerente de transformación y excelencia operativa en Santa Lucía Seguros; José Ángel Sandin, CEO en Lefebvre y Marisa Landa directora recursos humanos Attindas.

Las empresas patrocinadoras serán las protagonistas de las diferentes keynotes donde se presentarán casos de uso y aplicaciones desarrolladas a partir de la experiencia con clientes. Comenzará Berocam con Javier Echevarría, dando las claves sobre cómo la IA y el machine learning son capaces de optimizar recursos y reducir el tiempo en la toma de decisiones en la planificación y presupuesto de costes para optimizar despliegues de FTTH.

En el caso de Tokiota, José Antonio Lozano descubrirá cómo la inteligencia artificial generativa está revolucionando las áreas de marketing y ventas. El ejecutivo presentará casos de uso, desde la creación de materiales de marketing personalizados hastael análisis y redacción de ofertas comerciales y licitaciones, además del uso de asistentes virtuales para optimizar las ventas del equipo comercial.

Andrés Padrones García, de SDG Group, hablará sobre el efecto de la IA en las operaciones y en la productividad. En este sentido, presentará un framework diseñado para guiar la medición de impacto de soluciones de IA de una manera robusta y fiable. La ponencia abordará las cuatro dimensiones clave de este framework: el caso de uso, el tipo de problema, el ámbito corporativo y los efectos externos. Además, incidirá en cómo estos factores influyen en la metodología de medición adecuada para cada proyecto, garantizando una evaluación precisa y continua desde el inicio hasta la implementación completa de la solución.

Para abordar la aplicación de la IA en los departamentos de administración, finanzas y legal, Alessia Mondolo y Rodrigo Díaz, de Matica, explicarán cómo la inteligencia artificial está revolucionando la toma de decisiones en la gestión financiera. La intervención se centrará en cómo la IA ayuda a generar previsiones de métricas financieras, optimizando y fortaleciendo la toma de decisiones en áreas como la gestión presupuestaria, la planificación comercial o en la cadena de suministro, impactando de manera directa e indirecta en todas las áreas de la compañía.

El evento cuenta con el patrocinio de Prosegur Cash, Berocam, Tokiota, SDG Group, Matica Partners, Nfq y Axicom, y con la colaboración como media partner de Business Insider.

Premios AI-Network Awards

La edición de este año volverá a hacer entrega de los AI-Network Awards, los galardones que buscan reconocer a los profesionales y proyectos más influyentes en IA por su innovación, impacto social y capacidad para inspirar y liderar el sector.

"Estos premios celebran la creatividad, la dedicación y el impacto que la inteligencia artificial tiene en nuestras vidas y en la sociedad", señala Ángel Galán, miembro de AI-Network y presidente del jurado que cada año convoca los premios. "A través de categorías como Inspire y AI for Good, buscamos no solo destacar el avance tecnológico, sino también su aportación a un mundo mejor", señala Ángel.

Los premios estarán repartidos en cuatro categorías:

AI-Network Award – Inspire (categoría principal), para reconocer a personas u organizaciones referentes en divulgación y aplicación de IA en España;

– (categoría principal), para reconocer a personas u organizaciones referentes en divulgación y aplicación de IA en España; AI-Youth Talent Awards, para profesionales menores de 35 años, por sus logros a través de startups o proyectos académicos;

para profesionales menores de 35 años, por sus logros a través de startups o proyectos académicos; AI-Influencer, destinado a quienes han demostrado liderazgo destacado en IA, tanto en una comunidad técnica como en la sociedad;

destinado a quienes han demostrado liderazgo destacado en IA, tanto en una comunidad técnica como en la sociedad; Best Project Award, donde se reconocen proyectos de IA con impacto social, combinando innovación y bienestar social. Networking entre directivos

El AI Directors Congress 2024 no es solo una plataforma para descubrir las últimas tendencias en inteligencia artificial, sino también una oportunidad exclusiva para establecer contactos con profesionales del sector.

Este evento es un catalizador para el networking de alto nivel, proporcionando un espacio donde los asistentes pueden ampliar su red profesional.

Tomás Martínez Buero, director de AI Network, destaca el valor de este encuentro donde la asociación "pone en contacto a directivos para que aprendan entre ellos cómo implantar la IA en sus empresas y áreas de negocio, y también proporcionamos la relación con proveedores de soluciones IA innovadoras. Este intercambio de conocimientos es crucial para una adopción más efectiva de la IA".

Para participar del evento gratuito, es posible registrarse en el siguiente link.

*** Las inscripciones presenciales están abiertas hasta completar aforo y tendrán preferencia directivos y profesionales senior. En el caso de que se cubran las plazas presenciales, se habilitará un enlace a los registrados que queden fuera para que puedan seguirlo por streaming.