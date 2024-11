ADEL cumple 30 años fomentando el emprendimiento y luchando contra la despoblación en la Sierra Norte de Guadalajara

El grupo de desarrollo rural ha celebrado el trigésimo aniversario de su fundación en un evento que tenía lugar en uno de los lugares más emblemáticos de la comarca, como es el Palacio Ducal de Cogolludo. En el Salón Rico del palacio se han entregado 17 reconocimientos, a emprendedores públicos y privados, y dos más especiales, uno a la Diputación Provincial de Guadalajara, por su proyecto 'Como en casa', y el otro a la Junta de Comunidades, por la promulgación de la 'Ley contra la Despoblación' La Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara (ADEL Sierra Norte) fue constituida en 1994, como entidad sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar, y sostener, el desarrollo local en la Sierra Norte mediante la materialización de programas que ejecuta en su radio de acción con la ayuda de instancias públicas de diferentes niveles: Unión Europea, Estado, Junta de Comunidades, Diputación Provincial y ayuntamientos.

ADEL cumple, por tanto, en 2024, 30 años fomentando el emprendimiento en la Sierra Norte de Guadalajara, y luchando contra la despoblación de una de las comarcas con menor densidad de habitantes, no ya de España, sino de Europa.

El grupo de desarrollo rural (GDR) ha celebrado su aniversario en el Salón Rico del Palacio Ducal de Cogolludo, uno de los emblemas históricos de la comarca. El evento, conducido el periodista Antonio Herráiz con una fuerte vinculación con la provincia de Guadalajara, ha puesto en valor el trabajo de ADEL en todos estos años y ha subrayado, en 17 reconocimientos, la iniciativa de otros tantos emprendedores, públicos y privados, en representación de todos los que se han apoyado en el GDR para desarrollar sus proyectos en la Sierra Norte.

El acto comenzaba con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de la DANA, en apoyo a sus familias y amigos, en la confianza de la pronta localización de quienes se hallan aún desaparecidos y en consideración a cuantos han perdido sus hogares por efecto del temporal.

El alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, en su papel de anfitrión, ha agradecido a ADEL Sierra Norte la elección de Cogolludo y del primer monumento renacentistas de España, como es el Palacio Ducal para celebrar la efeméride, recordando que fue uno de los primeros lugares del mundo donde se supo del éxito del descubrimiento de América, y ha destacado la labor del GDR a lo largo de todos estos años tanto en los proyectos que han puesto en marcha los emprendedores locales y el propio Ayuntamiento de Cogolludo como en los del resto de la comarca.

A lo largo de tres décadas, y de acuerdo con la metodología LEADER, es decir, con una estrategia local participativa, que surge del territorio, ADEL Sierra Norte ha puesto en manos de los emprendedores, en los cinco programas de ejecución cerrados, 25,3 millones de euros, generando una inversión total, suma de la pública y la privada, de 63,65 millones en 1.175 proyectos. Con todo ello, se han generado, o consolidado, cerca de 1.000 empleos estables.

Asimismo, en el periodo actual (2023-2027) ADEL va a poner en manos de los emprendedores de la Sierra Norte, igualmente públicos y privados, 5,4 millones de euros subvencionando tanto ‘Operaciones para emprendedores’ como ‘Ayudas de apoyo el emprendimiento’, gran novedad de la acción del GDR para este periodo.

Como recordaba en su intervención de esta mañana la presidenta de ADEL, María Jesús Merino, "nuestro grupo de desarrollo rural ha sido una de las herramientas más eficaces para conseguir que los emprendedores pudieran mejorar, o emprender, sus negocios y que los alcaldes y alcaldesas pudieran hacer esto mismo en sus pequeños municipios, con los pocos recursos de los que disponen, subrayando esa manera tan voluntaria que tienen de hacer su trabajo". Así, la alcaldesa ha calificado a grupo de desarrollo rural como "el faro que ha guiado el emprendimiento comarcal" en estas tres décadas, iluminando grandes proyectos, ya consolidados, pero tambien muchos pequeños, "que son los que más ilusión me hacen".

Por todo ello, la presidenta, en nombre de la Asociación, daba las gracias a todos los emprendedores "que han confiado en la Sierra Norte y en ADEL, para llevar a cabo sus proyectos vitales en la comarca", a los ayuntamientos que, en un momento u otro, han llamado a la puerta de ADEL para mejorar sus instalaciones, como asociación amiga y cercana, y a todas las personas que, a lo largo de los años, han formado parte de las juntas directivas de la asociación, y por supuesto también a todos los presidentes.

Merino no ha olvidado a los trabajadores de ADEL Sierra Norte que, con su labor comprometida han sido el perfecto nexo de unión entre los fondos europeos y los proyectos, asesorando, divulgando, ayudando y apoyando a los emprendedores, tanto institucionales como privados. "Puedo decir con orgullo que, en todos los periodos de ejecución, no solamente se han gastado todos los fondos asignados a nuestro grupo, sino también algunos más, procedentes de otros donde sobraron", ha destacado, recalcando con ello el esfuerzo del equipo del grupo de desarrollo rural.

Gracias a ADEL, la Sierra Norte ha mantenido el pulso a la despoblación durante tres décadas. Y, como terminaba diciendo la presidenta esta mañana, la comarca ganaba población en 2023.



Según los datos estadísticos del INE, en los últimos cuatro años, la población de la Sierra Norte de Guadalajara, a pesar de la pandemia, se mantenía en torno a los 11.000 habitantes, siempre con ligeros descensos. Sin embargo, en el año 2023 experimentó un aumento, pasando de 11.183 a 11.716 habitantes. Así, la comarca ganó, en 2023, un 4,77% de población con respecto a 2022, algo que no sucedía desde el año 2010.

Detrás de este aumento está, sin duda, la Ley Contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, y las facilidades que le da al emprendimiento, y también acciones de ADEL, como el esfuerzo que se está haciendo para facilitar el acceso a la vivienda, que es uno de los grandes problemas que tiene la Sierra Norte de Guadalajara para evitar la despoblación. El grupo de desarrollo rural de la Sierra Norte ha sido pionero en poner en marcha iniciativas en este sentido. "No nos queda sino seguir trabajando, en los próximos años", aseguraba Merino, con esta misma metodología, basada en la cercanía, y subrayaba, por último los agradecimientos al Gobierno de Castilla-La Mancha, que personalizó en el consejero de Agricultura, presente en el acto, y en el regional, Emiliano García-Page, a la Diputación Provincial y a su presidente, a RECAMDER, la red que une a todos los grupos, a los reconocidos en la gala, como representación de los emprendedores de la comarca, y a la actual junta directiva, a la que animó a seguir trabajando como hasta ahora.

Por su parte, Héctor Gregorio, diputado y alcalde de Jadraque, presente en el evento, en ausencia de José Luis Vega -hoy visitando zonas afectadas por el temporal en Guadalajara- daba la enhorabuena a los premiados, destacaba la transversalidad de los premios, tocando muchos sectores, "algo que indica que se está haciendo un buen trabajo", y hacía alusión, como no podía ser de otra manera, a los premiados que tienen que ver con Jadraque. El diputado ha recalcado también que las entidades locales y los grupos de desarrollo rural "son las administraciones más cercanas a los ciudadanos de los pueblos" y ha reivindicado el papel, en general, de las administraciones públicas, y especialmente el de la Diputación de Guadalajara, por su apoyo a todos los municipios de la provincia, con iniciativas como el programa 'Como en casa', el transporte a la demanda, o el soporte que presta a los grupos de desarrollo rural, en cuanto a su funcionamiento, y a la puesta en marcha de sus unidades técnicas, tan importantes para los pequeños ayuntamientos.

A continuación, los portavoces institucionales han entregado, los siguientes reconocimientos (en negrita, la categoría):

1. RECONOCIMIENTO A: Casa Rural "El Rincón de Monasterio"

Por ser pioneros en el turismo rural de la Sierra Norte de Guadalajara. Este proyecto recibió en 1997 el premio Idea de Castilla la Mancha. Se instalaron en un pueblo donde viven 4 personas y desarrollaron un proyecto sostenible con 3 casas rurales en su inicio. Ahora tienen 4, dejando sus trabajos en Madrid para instalarse en el pueblo de Monasterio ya hace 30 años.

Recogía el galardón Mercedes Álvarez Madi, en calidad de fundadora-propietaria.

2. RECONOCIMIENTO A: Ayuntamiento de Bustares.

Por destacar en la lucha contra la despoblación rehabilitando viviendas municipales para alquiler. Este es un ejemplo del gran trabajo realizado por los 22 ayuntamientos que se han decidido a rehabilitar alguno de sus edificios municipales para ponerlo a disposición de nuevos pobladores rurales gracias a la convocatoria 1-2022 desarrollada por ADEL.

Recogía el galardón Juan Martin Llorente, teniente-alcalde del Ayuntamiento de Bustares.

3. RECONOCIMIENTO AL: Coworking Rural del Ayuntamiento de Arbancón.

Por su contribución social a la empleabilidad en el medio rural. En 2018, y para apoyar el emprendimiento, el ayuntamiento realizó también la adecuación de 3 viviendas para su uso por parte de nuevos pobladores, servicios ambos que van unidos. Recogía el galardón Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón.

4. RECONOCIMIENTO Al: Ayuntamiento de Aldeanueva de Atienza.

Por su apoyo a la juventud e infancia construyendo áreas de juego y encuentro seguras. ADEL apoyó iniciativas municipales que le dieron importancia a tener las instalaciones de juego y deporte adecuadas para favorecer el disfrute de niños y niñas en los parque públicos municipales. Se hizo en abril 2021. Recogía el galardón Pablo César López, alcalde de Aldeanueva de Atienza.

5. RECONOCIMIENTO AL: Centro de Interpretación El País de la Plata del Ayuntamiento de Hiendelaencina.

Por su apoyo a la perpetuación de la cultura minera. Después de 10 años de impulso de las gentes de Hiendelaencina, gracias a una ayuda económica de ADEL y sus fondos LEADER en junio de 2016 abría este centro de interpretación como museo interactivo. Actualmente se prevé ampliarlo con la iniciativa de hacer una mina visitable. Recogía el galardón Mariano Escribano, alcalde de Hiendelaencina.

6. RECONOCIMIENTO AL: Ayuntamiento de Medranda.

Por su apoyo al deporte poniendo en valor las instalaciones deportivas municipales con el apoyo de ADEL, en el entorno del río Cañamares. Recogía el galardón, en nombre del alcalde de Medranda, Ramiro Adrián, Santiago Casas.

7. RECONOCIMIENTO A: Los senderos del Parque Natural de la Sierra Norte y del Parque Natural del Barranco del Río Dulce.

Por su contribución a la puesta en valor del medio ambiente. ADEL ha colaborado en la señalización de los senderos y en el emplazamiento de los carteles explicativos de planos y rutas en algunos de los pueblos del Parque en varias anualidades. Recogía el galardón Rafael Ruiz, director del Parque Natural de la Sierra Norte.

8. RECONOCIMIENTO A: Gustos de Antes

Por la creación de empleo en sus centros de Jadraque, Sigüenza, y su venta ambulante. Desde sus inicios la panadería/pastelería ha ido ampliando el número de trabajadores. En la actualidad tiene en plantilla a 2 hombres y 15 mujeres en sus centros de Sigüenza, Jadraque, Guadalajara y venta ambulante.

Recogían el galardón las hermanas Gómez Perdigón, en su calidad de propietarias de Gustos de Antes.

9. RECONOCIMIENTO A: Carpintería Relaño.

Por: su digitalización e innovación en el uso de maquinaría. Recogía el galardón, en nombre de Rafael Relaño, propietario del negocio, el gerente de ADEL, Carlos Moreno.

10. RECONOCIMIENTO Al: Ayuntamiento de Campisábalos.

Por el desarrollo del proyecto "El Mensario" Centro de Interpretación, bar, restaurante y alojamiento en el ámbito de los "Servicios a la Población". Inaugurado marzo 2014, el Mensario es un complejo turístico de Campisábalos, un centro esencial para conocer de primera mano los recursos naturales, culturales y patrimoniales de una de las zonas más importantes de la provincia de Guadalajara. Se encuentra ubicado en un impresionante edificio de dos plantas de 560 metros cuadrados. Cada una alberga un Centro de Interpretación, hotel, bar-cafetería y restaurante. Recogía el galardón Javier Juan del Palacio, alcalde de Campisábalos.

11. RECONOCIMIENTO A: Agrupación de ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara y Ayuntamiento de Jadraque.

Por la colaboración pública y privada en el Matadero de Jadraque. En noviembre de 2023, se convertía en el único matadero de la provincia de Guadalajara con línea industrial de bovino. Recogían el galardón Héctor Gregorio, alcalde de Jadraque, y Juan Arenas, vicepresidente de la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara.

12. RECONOCIMIENTO AL: "Vagón de Baides" alojamiento rural.

Por destacar en el ámbito de los alojamientos singulares de turismo rural en la Sierra Norte siendo el único Alojamiento Rural Singular de la provincia de Guadalajara, y habiendo sido, además, reconocido como uno de los 10 mejores glamping de España en 2022. Construido con ayuda de ADEL, recientemente, se completaba con la instalación de una piscina, también con ayuda del GDR. Recogía el galardón Rubén Gómez, gerente de Vagón de Baides.

13. RECONOCIMIENTO A: Embutidos Atienza.

Por destacar en el ámbito agroalimentario de la Sierra Norte. EMBUTIDOS ATIENZA, S.A. es una industria del sector cárnico, de hondas raíces familiares, con más de cuarenta años de experiencia en el trabajo de fabricación de los productos derivados del cerdo y con una brillante incorporación al mercado dentro de los últimos quince años a través de la familia Arias, primero, y de la misma Sociedad más tarde. Hoy es una empresa joven, moderna y dinámica, donde gradualmente se han ido incorporando las nuevas generaciones de la familia Arias, asegurando así el relevo generacional. En su expansión ha contado en numerosas ocasiones con el apoyo de ADEL Sierra Norte. Recogía el galardón Roberto Arias Pérez, consejero delegado de Embutidos Atienza.

14. RECONOCIMIENTO A: Blanca Contreras, abogada.

Por retornar y emprender en la Sierra Norte. Recogía el galardón Blanca Contreras.

15. RECONOCIMIENTO AL: Ayuntamiento de Tamajón.

Por destacar en el ámbito del cuidado de mayores en su residencia Virgen de los Enebrales. No se recogió el premio.

16. RECONOCIMIENTO AL: Centro de Salud de Cogolludo (SESCAM) y al Ayuntamiento de Cogolludo. Por destacar en el ámbito de la sanidad y mejora en la atención a la población. En julio de 2023 y con financiación de ADEL, se suministró equipamiento sanitario moderno y más eficaz que consistió en desfibrilador, camilla regulable, mochila de emergencias, dispositivo anti atragantamiento, y mochila de emergencias. Recogían el galardón Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo y Ana de Santiago, coordinadora del Centro de Salud de Cogolludo.

17. RECONOCIMIENTO A: Ana Cobo, ganadera.

Por destacar como mujer promotora en la Sierra Norte, creadora de la ganadería 'Cacho Cachena' en Romanillos de Atienza. Estas vacas (cachenas) son una raza gallega en peligro de extinción. Son las más pequeñas del mundo, pero permiten una ganadería ecológica que aporta una carne de gran calidad. En la última convocatoria ADEL ejecuta ayudas para iniciarse en venta directa al consumidor. Recogía el galardón Ana Cobo.

En representación de los emprendedores ha hablado la ganadera Ana Cobo. Cobo ha agradecido a ADEL, "en nombre de todos los asistentes y de los que no han podido venir, la labor tan importante que desarrollan con ayuntamientos, asociaciones, y emprendedores", destacando el compromiso del equipo humano que hay en las oficinas, "que siempre coge el teléfono y escucha nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestras locuras…", puesto que, en palabras de la ganadera, "son muy importantes las ayudas económicas, pero tambien la ayuda moral, que no te cuestionen, que no te digan que es una locura, que se contagien de ls misma emoción con la que tu cuentas tu proyecto". Como no podía ser de otra manera, Cobo ha hecho alusión a la categoría por la que recibía el premio. "Las mujeres somos el símbolo de asentamiento en el medio rural. Sin nosotras, no se quedan nuestras parejas, o nuestros hijos, o incluso nuestros hermanos o nuestros padres. Somos valientes por no resignarnos a irnos a una ciudad. Queremos criar a nuestros hijos en un pueblo con sus valores y mantener a nuestras familias en el lugar donde están nuestras raíces y luchamos por tener las mismas oportunidades y derechos que cualquier otro ciudadano que viva en una capital, como la educación, sanidad, seguridad, transporte, telecomunicaciones", ha dicho.

ADEL ha distinguido, finalmente, con dos reconocimientos especiales, a la Diputación Provincial, por su programa 'Como en casa', y a la Junta de Comunidades, por la promulgación de la 'Ley contra la Despoblación'.

'Como en Casa' es una idea original de la Diputación de Guadalajara, puesta en marcha en 2020 para atender social y nutricionalmente a los mayores de 65 años que viven en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Guadalajara. Se desarrolla a través de convenios de colaboración con las organizaciones de ACCEM y Cruz Roja (para la comarca de Molina de Aragón). Desde 2022, el programa cuenta con cofinanciación de los Fondos Europeos Next Generation a través de un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que ha permitido ampliar el servicio a más zonas geográficas y a más personas que lo necesitan. Recogía el galardón el diputado Héctor Gregorio.

Con el fin de abordar la nueva realidad del medio rural y sus desafíos demográficos, se aprobó de forma pionera la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha que tiene un carácter multisectorial y transversal en las actuaciones y que es garantista para la ciudadanía del medio rural, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación y con la vocación de que el reto demográfico esté presente, tanto en la planificación derivada como en la normativa sectorial, con la finalidad primordial de procurar servicios públicos básicos adoptados a las necesidades de la población, posibilitando la igualdad de oportunidades efectiva para sus habitantes, y el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.

La Ley contempla una serie de incentivos fiscales y económicos para estas zonas en función de la población y del nivel de riesgo de despoblación. De esta forma, se recoge por primera vez en nuestro país un paquete de medidas fiscales ambiciosas y atractivas para quienes viven o quieran vivir en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, y también se establecen criterios de incentivación y medidas de apoyo específico para solicitantes (personas físicas o persona jurídica) de ayudas y subvenciones públicas de dichas zonas. Recogía el galardón el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán.

Ha sido precisamente el consejero el encargado de clausurar el acto. Julián Martínez Lizán, ha agradecido el esfuerzo de ADEL Sierra Norte "en la lucha contra la despoblación y para la mejora de la calidad de vida" en esta comarca guadalajareña.

Martínez Lizán ha destacado las cifras del GDR en estos treinta años, y, respecto al último periodo de programación 2014-2022, el consejero ha querido "agradecer el excelente trabajo que ha realizado ADEL Sierra Norte en la ejecución de los fondos que le son asignados", detallando que "ya han ejecutado casi el 95 por ciento de los fondos, lo que ha permitido la realización de 420 proyectos con una inversión cercana a los 18 millones de euros".

Durante su intervención, el responsable de Desarrollo Rural afirmaba que "estos proyectos han sido determinantes para el tejido social y económico de la comarca" y han contribuido "de manera notable" a la mejora del territorio, de las empresas, del empleo y del mantenimiento de la población, así como, a cubrir servicios básicos públicos en todos los municipios que abarca el Grupo.

Sobre el reconocimiento al Gobierno regional por la puesta en marcha de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo rural, aprobada en 2021, el consejero destacaba que: "fuimos la primera región en actuar contra la despoblación de manera integral, dando respuesta a las necesidades del mundo rural. Nos lo tomamos en serio y lo convertimos en Ley. Y está dando resultado incluso antes de lo que nos imaginábamos".

En el aniversario de ADEL Sierra Norte no ha faltado la música, comenzando por el folclore de los Dulzaineros de Sigüenza, para empezar el evento, como llamamiento a la participación y como recordatorio de uno de los grandes valores inmateriales que atesora la Sierra Norte, y terminando con los acordes del quinteto de folk La Orquesta Pinha, en el vino español que ponía fin al acto.