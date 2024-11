Andrés Roca Rey entrega la beca solidaria de la Doctora Eugenia Cervantes para celebrar los 15 años de la clínica

El acto, bautizado como “15 vidas, 15 sonrisas”, congregó a más de 150 invitados, incluyendo a algunos de los rostros más selectos del panorama nacional.

No todos los días se cumplen 15 años de trayectoria profesional, acompañados de un sinfín de éxitos. Por ello, la doctora Eugenia Cervantes, especialista en estética dental y odontología, conmemoró este hito en su carrera con una acción especial junto al torero Andrés Roca Rey.

La noche del pasado jueves, 17 de octubre, la Fundación Pons acogió “15 vidas, 15 sonrisas”, un acto solidario protagonizado por la Dra. Cervantes, propietaria de la clínica dental que lleva su nombre, ubicada en el madrileño barrio de El Viso. Durante el evento, la odontóloga, de origen peruano, dotó de un cheque por valor de 20.000 € a uno de sus compatriotas, residentes en su país natal, para formarse en este campo de la medicina con ella. El mencionado cheque fue entregado por Roca Rey, quien también es amigo y paciente, y recogido por Marco Alvarado, ministro consejero de la Embajada del Perú, en nombre del becado.

A lo largo de todos estos años, la amplia visión de Eugenia en el campo de la estética dental, le ha permitido combinar diferentes especialidades, como la implantología o la ortodoncia, logrando, en más de una década de trayectoria, resultados armoniosos y con personalidad en cada una de las personas que le han confiado su sonrisa. Pacientes de todas partes de España, así como de todos los rincones del mundo, que también la acompañaron en una fecha tan señalada. Junto a ellos, numerosos rostros y personalidades del ámbito de la medicina, la comunicación y la cultura, en lo que fue uno de los eventos de la temporada en la capital, respaldado, como no, por la revista FEARLESS.

Eugenia Cervantes es Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid (2009) con especialización en ortodoncia invisible (certificación Invisalign Diamond) y Post grado curso de Estética Dental en La Universidad de New York.

Ha realizado formaciones de estética dental en Barcelona, y más tarde, en la Universidad de Nueva York, con pioneros en la tecnología del Diseño de sonrisa (DSD) como Christian Coachman y referentes en odontología restauradora como Ronaldo Hirata y el mismísimo Dr. Michael Apa.

En 2020, creó su propia marca dedicada únicamente a la odontología estética, la cínica Eugenia Cervantes Estética Dental. Una clínica ubicada en el barrio El Viso que sana, mejora y potencia sonrisas para mejorar la calidad de vida y autoestima de las personas. Tres años más tarde, con el objetivo de compartir su filosofía y pasión por la estética, lanzó su primera formación: La Escultura de composite con Diseño digital de Sonrisa - un curso que combina la técnica de estratificación con resina compuesta con el Diseño Digital de Sonrisa.

Sobre Eugenia Cervantes

Eugenia Cervantes es Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid (2009) con especialización en ortodoncia invisible (certificación Invisalign Diamond) y Post grado curso de Estética Dental en La Universidad de New York.

Ha realizado formaciones de estética dental en Barcelona, y más tarde, en la Universidad de Nueva York, con pioneros en la tecnología del Diseño de sonrisa (DSD) como Christian Coachman y referentes en odontología restauradora como Ronaldo Hirata y el mismísimo Dr. Michael Apa.

En 2020, creó su propia marca dedicada únicamente a la odontología estética, la cínica Eugenia Cervantes Estética Dental. Una clínica ubicada en el barrio El Viso que sana, mejora y potencia sonrisas para mejorar la calidad de vida y autoestima de las personas. Tres años más tarde, con el objetivo de compartir su filosofía y pasión por la estética, lanzó su primera formación: La Escultura de composite con Diseño digital de Sonrisa - un curso que combina la técnica de estratificación con resina compuesta con el Diseño Digital de Sonrisa.