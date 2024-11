El Hotel Costa Calero Thalasso & SPA celebra 20 años en Lanzarote

El Hotel Costa Calero Thalasso & SPA celebrará un evento el 27 de noviembre en Lanzarote, para agradecer a la isla 20 años de éxitos y compromiso A lo largo de veinte años, el Hotel Costa Calero Thalasso & SPA ha sido mucho más que un lugar donde alojarse en Lanzarote, ha sido un vecino comprometido, un aliado del desarrollo local y un agradecido residente de esta isla única. Hoy, en su 20º aniversario, el hotel celebra no solo su trayectoria, sino también el lazo que lo une a Lanzarote y su comunidad, expresando un profundo agradecimiento a través de su firme apuesta por el sector local y los valores sostenibles que sustentan su día a día.

"Nuestro compromiso con lo local: apoyo a proveedores y productos de Lanzarote"

El Hotel Costa Calero Thalasso & SPA ha hecho de la colaboración con proveedores de Lanzarote una prioridad en su gestión. La apuesta por el producto de kilómetro cero, junto a alianzas con agricultores, pescadores y artesanos de la isla, refuerzan la economía local y enriquecen la experiencia de los huéspedes con la autenticidad de los productos lanzaroteños. Este modelo de colaboración directa con el sector primario no solo contribuye al desarrollo económico de la comunidad, sino que además respalda una producción más sostenible y de menor impacto ambiental, acercando a cada visitante al verdadero espíritu de Lanzarote.

Responsabilidad ambiental: protegemos Lanzarote

El respeto por Lanzarote y su entorno se refleja en cada acción y política del hotel. Como miembro del Grupo de Alojamientos Sostenibles de Lanzarote (GES) y poseedor del Gold Certified for Accommodation Sustainability de Travel Life, el Hotel Costa Calero promueve prácticas responsables que incluyen la reducción de plásticos, el uso de energías renovables y un sistema de ahorro de agua que ayuda a proteger los recursos naturales de la isla. Cada acción responde a un respeto profundo por el entorno y un deseo de preservar la belleza de Lanzarote para las generaciones futuras.

Un vínculo real con la comunidad

El Hotel se ha integrado en la vida de la comunidad, apoyando eventos deportivos, culturales y sociales que enriquecen el tejido social de Lanzarote. Desde el patrocinio de eventos como el Eco Action Week en Puerto Calero y el Torneo de Golf Costa Teguise hasta colaboraciones en campañas de sensibilización, el hotel demuestra que su compromiso va más allá de lo comercial. Además, ha convertido su Thalasso Spa en un espacio accesible para los residentes y ofrece descuentos especiales para los habitantes de la isla, reafirmando así su deseo de ser un lugar de encuentro y apoyo para la comunidad lanzaroteña.

"Por otros 20 años de compromiso y gratitud"

Este 20º aniversario no es solo un hito en la historia del Hotel Costa Calero Thalasso & SPA; es una celebración de su conexión con Lanzarote y su comunidad. Con gratitud y orgullo, el hotel reafirma su compromiso de seguir siendo un motor de apoyo a la economía local, de preservar los recursos naturales y de compartir con sus huéspedes lo mejor de la cultura y la autenticidad lanzaroteña.