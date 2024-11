Opel Grandland Intelli-Lux, con la nueva luz HD de más de 50.000 elementos

Hace unos días, o más bien noches, criaturas espeluznantes volvían a vagar por las calles en busca de golosinas de todo tipo. A partir de ahora, sin embargo, sus esfuerzos por pasar desapercibidos antes de jugar una posible mala pasada serán en vano, gracias al nuevo Opel Grandland. Con su nueva luz Intelli-Lux HD, la última generación de tecnología LED Intelli-Lux anti deslumbramiento, el nuevo SUV 'made in Germany', que está disponible para pedidos desde hace unos días, crea luz donde antes no había nada más que oscuridad. Pero esta no es la única innovación lumínica que se ha introducido en Opel con el nuevo Grandland. También es el primer Opel con 3D Vizor, Opel Blitz iluminado y tecnología 'Edge Light'. Esto convierte al nuevo Grandland en un recién llegado radiante y versátil que llama la atención solo por sus innovadoras tecnologías de iluminación. La democratización de la tecnología de iluminación avanzada en las distintas clases de vehículos es una tradición en Opel, y lo ha sido durante 125 años.



Más preciso, más nítido, mejor: la nueva luz Intelli-Lux HD con más de 50.000 elementos

Los clientes de Opel ya están familiarizados con la tecnología LED Intelli-Lux, adaptativa y antideslumbrante como el actual Astra, el Corsa, el saliente Grandland y el Combo. Sin embargo, junto con el nuevo Opel Grandland, la luz Intelli-Lux HD light, que es la líder de la industria en este segmento de vehículos, celebra su estreno. Por primera vez, los faros tienen más de 50.000 elementos (exactamente 51.200, es decir, 25.600 por lado) y permiten una distribución de la luz de alta resolución y sin deslumbramiento.

El sistema ultramoderno convierte la noche en día para el conductor e ilumina con precisión la ruta y los alrededores. Dependiendo de la situación del tráfico, la cámara detecta a los usuarios de la carretera que se encuentran delante y en sentido contrario y la luz Intelli-Lux HD los recorta aún más rápido y con mayor precisión que las tecnologías de luz matricial anteriores. El "túnel de luz", es decir, el área dejada fuera por el haz de luz, es más estrecho que antes, mientras que el resto de la calle y el área circundante están mejor iluminados. De este modo, el sistema ofrece una distribución de la luz aún más brillante y uniforme sin deslumbrar a los demás. Los estudios científicos demuestran los beneficios para la seguridad. Los objetos situados delante del vehículo pueden detectarse entre 30 y 40 metros antes, a una velocidad de 80 km/h, que con los faros halógenos convencionales. Esto permite al conductor reaccionar ante el obstáculo potencial entre uno y dos segundos antes, un tiempo valioso para evitar una colisión inminente.



Próxima etapa evolutiva: Nuevas funciones y animaciones gráficas

Al mismo tiempo, todas las funciones automáticas de Intelli-Lux, desde la luz de la ciudad y carretera, hasta la luz de curva y la luz de niebla, se han mejorado y llevado a un nuevo nivel. El cono de luz situado delante del vehículo se puede ajustar de forma totalmente digital con más de 50.000 píxeles, de modo que guía de forma intuitiva la perspectiva del conductor a lo largo de la carretera en las curvas. Además del ajuste digital del cono de luz, en función del ángulo de giro, se activa un módulo de luz adicional en el lado correspondiente del vehículo. Ilumina aún mejor el lateral de la carretera y, por lo tanto, evita los "agujeros negros" en las curvas. En modo de mal tiempo o niebla, Intelli-Lux HD tiene en cuenta el posible efecto de deslumbramiento causado por las calles empapadas por la lluvia y ajusta la intensidad de la luz en consecuencia para reducir este efecto para el tráfico que circula en sentido contrario.



Además, la tecnología de luz de alta resolución no solo protege los ojos de los demás usuarios de la carretera, sino también los del conductor del Grandland. El sistema reconoce las señales de tráfico que aparecen en la carretera y atenúa los LED para que el reflejo de las señales no deslumbre al conductor. Y el "modo turista" garantiza que la luz Intelli-Lux HD pueda utilizar todo su rendimiento y todas las funciones incluso cuando se conduce en países con tráfico por la izquierda.

Por último, las nuevas animaciones en forma de vídeos gráficos que se proyectan delante del vehículo para saludar y despedir a los ocupantes del Grandland proporcionan una primera impresión de los desarrollos de iluminación que serán posibles en el futuro.

Diseño de iluminación único: 3D Vizor, Opel Blitz iluminado y tecnología de luz periférica

Por encima de todo, no es sólo la innovadora luz Intelli-Lux HD la que está marcando la pauta. El nuevo Opel Grandland también destaca a primera vista por su estilo inconfundible, especialmente en la oscuridad. La nueva firma luminosa de la marca Opel contribuye de manera decisiva a ello: el nuevo Vizor 3D integra el Opel Blitz, iluminado por primera vez, y la innovadora tecnología "edge light", que se extiende por todo el ancho del vehículo, en un solo elemento fluido. El recién llegado también subraya su inconfundible aspecto en la parte trasera. El nuevo Grandland es el primer modelo de producción de Opel que integra las letras OPEL iluminadas en el centro de la firma luminosa de la brújula.



Por lo tanto, las tecnologías del nuevo Grandland representan la última y más avanzada etapa evolutiva en el desarrollo de la iluminación de Opel. Pero ofrecer una visibilidad excepcional y, por lo tanto, el más alto nivel de seguridad para todos los conductores en todos los segmentos es una tradición en Opel, y lo ha sido desde que la compañía produjo su primer automóvil. La historia del desarrollo de la iluminación comenzó en 1899 con el sistema Patentmotorwagen Lutzmann.

