Motivación en la empresa; ¿Gasto o inversión?

Hay dos momentos para motivar a los empleados: cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien.

Se ha hablado del tema con Helpers Speakers, agencia de referencia en motivación y formación para empresas (especialmente en oratoria a través de su “Escuela de Conferenciantes”). Sus cofundadores, Jesus Ripoll (CEO) y su socia, Raquel S. Armán, proceden del mundo de las multinacionales, y saben muy bien cuáles son sus “dolores”.

Jesús Ripoll (que ha estado años en posiciones directivas) dice lo siguiente: “En el entorno empresarial actual, motivar a los equipos es esencial para alcanzar el éxito y para mantenerlo. Sin motivación, los empleados pueden perder la pasión por su trabajo, lo que afecta negativamente tanto a su productividad como al ambiente de la empresa. Ya se sabe qué empleados felices = empleados productivos”.

La motivación es el combustible que les impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a crecer como personas y profesionales. ¿Cómo se puede mantener alta en el equipo?

Un ambiente laboral saludable ofrece múltiples beneficios tanto para los empleados como para la empresa. Aumento de la creatividad, mejora las relaciones interpersonales, mayor energía y ánimo para trabajar, los equipos se sienten más seguros y motivados a implicarse e, incluso, a proponer mejoras, una comunicación clara y abierta contribuye a un mejor rendimiento laboral, incrementa el compromiso con los objetivos empresariales… Empresas como Helpers Speakers entienden la importancia de estas iniciativas y ofrecen soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada organización.

Raquel S. Armán reflexiona: “Invertir en la motivación de los equipos de trabajo no solo es beneficioso para los empleados, sino que también es una estrategia clave para el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Retener el talento, mejorar el clima laboral y conseguir que la empresa tenga una excelente marca empleadora son algunos de los beneficios”.

Una de las formas más efectivas de mantener a los empleados inspirados y comprometidos es a través de conferencias motivacionales. Estas charlas pueden proporcionar nuevas perspectivas, energizar a los equipos y fomentar un sentido de propósito y dirección. “Sin duda, (dice Jesús) ahora mismo estamos viviendo el auge de las conferencias sobre IA y bienestar, pero también siguen siendo muy demandadas las temáticas de siempre: trabajo en equipo, superación y motivación en general. Allí los conferenciantes veteranos aseguran el éxito: Víctor Küppers, Emilio Duró, Toni Nadal…”. Al integrar estas actividades en la cultura corporativa, las empresas pueden mejorar significativamente la moral del equipo y, en última instancia, impulsar el rendimiento y la satisfacción en el lugar de trabajo.

Además de las conferencias, los eventos de empresa (se acercan al momento clave de la Navidad) desempeñan un papel crucial en la motivación de los empleados. Estos eventos no solo permiten a los empleados relajarse y disfrutar, sino que también fortalecen los lazos entre los miembros del equipo y promueven un ambiente de trabajo más cohesionado y colaborativo. “Las fiestas de Navidad, en particular, (comenta Raquel) son una excelente oportunidad para reconocer los logros del año y mostrar agradecimiento a los empleados por su trabajo y dedicación. Tenemos perfiles que son una apuesta segura como los de carácter humorístico, como Dani Delacámara o Ángel Rielo, que desde el humor inteligente son capaces de lanzar mensajes muy potentes de compromiso y cohesión”.

Al hablar sobre esas dos temáticas de actualidad, IA y bienestar, esto es lo que comentan: “Hay que tener mucho cuidado con los vendehúmos y los todólogos, -comenta Raquel- esos que se apuntan a todas las tendencias y no son, para nada, expertos. Hay que confiar en perfiles de demostrada experiencia y trayectoria como Pedro Mújica, nuestro experto en Inteligencia Artificial que lleva años trabajando en ello y es un extraordinario comunicador”.

Hoy en día, el bienestar de los empleados es una estrategia integral que abarca la salud física, mental y emocional. Su importancia no puede ser subestimada. Raquel da su opinión: “¿Bienestar de los empleados? ¡No es gasto, es inversión! En el entorno empresarial moderno, el bienestar de los empleados se ha convertido en una moneda de cambio crucial para atraer y retener talento. Atrás quedaron los días en los que futbolines, zona chill out y snacks gratis eran suficientes para mantener a un equipo contento y comprometido. La salud mental ha salido del armario corporativo y se ha colocado bajo el foco, en el centro del escenario. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de los empleados. Por ello, cada vez más empresas están implementando programas de gestión del estrés y mindfulness. Aquí los referentes indiscutibles son Alejandra Vallejo Nágera y Tony Rham”.

Hace ya unos años que esta práctica de atención plena y meditación se ha colado en los rascacielos de cristal. Al preguntarle sobre los beneficios del mindfulness en el entorno empresarial, Jesús Ripoll destaca: “ayuda a los empleados a manejar mejor el estrés. Fomenta una mayor organización en las tareas y responsabilidades, que lleva a una mejora en la eficiencia y la productividad. Al promover una mayor conciencia y comprensión, disminuye la conflictividad en el lugar de trabajo y ofrece una forma saludable para que los empleados liberen tensiones y se recarguen mentalmente. Todo ello contribuye, indiscutiblemente, a mejorar el clima, aumenta la productividad y el compromiso” y continúa explicando los beneficios de cara los directivos: “Es una herramienta para formar líderes más conscientes y empáticos, lo que se traduce en un efecto positivo en toda la organización”.

Las empresas que reconocen y actúan en consecuencia, no solo verán mejoras en la satisfacción y la productividad, sino que también estarán a la vanguardia en la guerra por el talento. En última instancia, el bienestar de los empleados es una inversión en el futuro de la empresa. “Sin duda, (comenta Jesús Ripoll) toda partida presupuestaria destinada a la Salud Organizacional es una inversión de beneficios innumerables, hoy en día es indispensable atender a las necesidades profesionales y personales de los empleados. No solo a nivel formativo, sino también a nivel de salud, clima laboral y orgullo de pertenencia”.

Al preguntarle sobre las ventajas, no titubea: “Desde la reducción de la rotación de personal hasta el incremento en la calidad del trabajo, pasando por una mejora en la imagen de marca, las empresas que apuestan por la felicidad de sus equipos están marcando la pauta en el mercado, se traduce en un círculo virtuoso de éxito y satisfacción”.

El bienestar en las empresas es una tendencia que ha llegado para quedarse. Con la ayuda de expertos como Helpers Speakers, las organizaciones pueden asegurar no solo la felicidad de sus empleados, sino también la salud y el futuro de la empresa. ¿Aún quedan dudas de si es gasto o inversión?