Hoy da comienzo la Semana Dominicana en España

“España ha invertido más de 6.000 millones de dólares en República Dominicana”

El presidente de la Semana Dominicana da el pistoletazo de salida a este evento que tiene lugar por primera vez en España y que acoge varias actividades dedicadas a fomentar las relaciones bilaterales y los intercambios empresariales entre ambos países.

Madrid, 4 de noviembre de 2024. La Fundación Semana Dominicana, con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dominicano, ha presentado esta mañana en Madrid la primera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE), un evento de gran relevancia que busca fomentar las relaciones bilaterales y los intercambios empresariales entre ambos países.

El presidente de SEDE, Manuel García Troncoso, afirmó en la presentación que “ahora hay más oportunidades que nunca para invertir en República Dominicana de forma segura, y no solo en el plano turístico sino también en otros campos como universidades, hospitales, supermercados o infraestructuras -aguas, energía, manejo de residuos, transporte, sanidad, formación, restauración, etc.- que puedan soportar el importante crecimiento que vive el país”. Como ejemplo, destacó el nuevo ferry entre Puerto Rico y República Dominicana, que está siendo desarrollado por la empresa española Balearia.

Como parte de la delegación dominicana presente en Madrid, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, afirmó que su ministerio está muy comprometido con el fortalecimiento de los lazos comerciales y la promoción de oportunidades en la República Dominicana, e insistió en “la riqueza de oportunidades que el país ofrece para la inversión, especialmente en el sector de zonas francas y la industria de manufactura”. Como orador invitado durante la semana, participará en la mesa redonda sobre el clima de inversión en la República Dominicana, donde explorará alianzas estratégicas que faciliten la colaboración entre instituciones dominicanas y españolas, impulsando un intercambio económico y comercial sólido y sostenible.

Presente también en el encuentro, el Embajador de República Dominicana en España, D. Juan Bolívar Díaz destacó los históricos vínculos y el nivel de intercambio cultural y comercial entre República Dominicana y España. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana, Francisco José Pérez Menéndez, expresó que es “una ocasión clave para robustecer nuestros lazos comerciales y de inversión, y fomentar nuevas oportunidades de negocio.”

Un atractivo programa de actividades para fomentar la unión entre países:

Concebido como una iniciativa y programa de actividades que se proponen fomentar las relaciones bilaterales entre ambos países, SEDE se desarrollará en diferentes localizaciones del centro de Madrid, desde el Hotel Meliá Fénix, el Palacio Santoña, la Fundación MAPFRE, el Centro de Estudios Financieros y la sede de Banco Sabadell, pasando por el Hotel Santo Mauro, el Parque del Oeste, el Club Financiero Génova y Casa América.

La Semana Dominicana en España tiene como objetivos principales promover las relaciones bilaterales entre ambos países y promover la cultura, identidad y tradiciones dominicanas, al mismo tiempo que promueve las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante estos cuatro días de celebración, Madrid será el epicentro de una serie de actividades diseñadas para resaltar y celebrar la herencia cultural dominicana, mientras se exploran oportunidades de cooperación, negocios y desarrollo mutuo.

El programa de SEDE incluye conferencias especializadas en áreas claves como las perspectivas económicas en República Dominicana y oportunidades de inversión, zonas francas, el hub logístico, inteligencia artificial, tratados de libre comercio e inversiones y clima de negocios, entre otras. La agenda también contempla reuniones bilaterales y una serie de actividades culturales que incluyen degustaciones de rones y tabacos, así como reconocimientos a personalidades destacadas de la diáspora dominicana en diversos sectores. Estas actividades proporcionarán una plataforma valiosa para estimular el comercio, la inversión y la cooperación en distintas áreas, al tiempo de ofrecer a los dominicanos residentes en España una oportunidad para resaltar sus raíces y compartir su rica herencia cultural con la comunidad local.

La Fundación MAPFRE ofrecerá varias intervenciones en la sede de su Fundación, tales como la conferencia “Perspectivas económicas en República Dominicana” y un panel con el tema “Visión Empresarial y oportunidades de inversión en República Dominicana.”

SEDE no solo pretende destacar la influencia cultural y económica de República Dominicana, sino también facilitar un espacio de diálogo y colaboración entre los sectores público y privado de ambos países. Este evento subraya el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales y ofrecer nuevas oportunidades para el crecimiento y la cooperación internacional.

Para ver el programa completo y registrarse, acceder a: semanadominicana.es/agenda