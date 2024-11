Los Test de Drinks Guard, la revolucionaria solución para detectar drogas de sumisión química en las bebidas

En los últimos años, asistir a fiestas, conciertos, discotecas y espectáculos en general han comenzado a representar un serio riesgo para muchas personas, ante la amenaza latente de que un tercero incorpore drogas de sumisión química a las bebidas. En consecuencia, ha aumentado drásticamente la preocupación de las personas frente al incremento de abusos sexuales, manipulación, robo, secuestro y otras irregularidades en esos entornos.

Por este motivo, la compañía Guardians Of Beauty ha decidido ofrecer soluciones que permitan combatir este problema y garantizar una fiesta segura, mediante alternativas como Drinks Guard, un innovador test para la detección de bebidas adulteradas, el cual ya se encuentra a la venta en farmacias.

Tecnología única Drinks Guard cuenta con tecnología exclusiva de CYD que permite detectar la presencia de drogas de sumisión química, como GHB (éxtasis líquido), ketamina, escopolamina (burundanga), cocaína y otras sustancias como restos de cualquier amina. Lo más destacado de este producto es su facilidad de uso, ya que el diseño se ideó en función de la necesidad de practicidad en función de cada entorno. Por ello, se trata de test de detección de drogas con dos tiras según el tipo de droga a detectar (GHB de color gris rosáceo claro o Aminas de color amarillo), donde simplemente se deben verter unas gotas de la bebida y en pocos segundos ya se tiene el resultado. En caso de que las tiras cambien de color, convirtiéndose en tono azulado o naranja oscuro significa que el contenido puede haber sido adulterado.

Disfrutar de una fiesta segura Este sencillo test de detección de drogas es una excelente solución para que cualquier persona, pueda verificar que consumirán una bebida segura y despejar las dudas ante la sospecha de una posible adulteración.

En conclusión, Drinks Guard es una solución imprescindible y cómoda que puede desempeñar un papel clave para la seguridad de todos (hijos, amigos, familiares, etc.) y especialmente para grupos o asociaciones de cualquier colectivo víctimas de abusos, violencia, etc. o también, de otras iniciativas como por ejemplo el movimiento No Es No, al ayudar a disfrutar de los ratos de ocio y de libertad, manteniéndote a salvo de cualquier perversa intención de terceros.