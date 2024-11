CONSTRUTEC 2024 abre sus puertas: tecnologías innovadoras, tendencias y soluciones BIM para el sector

Hoy, martes 5 de noviembre, CONSTRUTEC da el pistoletazo de salida y se presenta un año más como punto de encuentro para aprender, compartir ideas y fomentar la innovación en el sector de la construcción en España CONSTRUTEC, el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, ocupa el palacio de congresos IFEMA Madrid desde hoy día 5 hasta el 8 de noviembre y cuenta con espacios para la innovación de la industria de la edificación, que abarca desde estructuras, instalaciones, envolventes, materiales, suelos, maquinaria, etc. hasta tecnologías innovadoras como BIM, realidad aumentada, drones, construcción sostenible o eficiencia energética.

4 días de actividades que engloban distintos foros y mesas de debate como el "Congreso construyendo el futuro", enfocado a perfiles interesados en materiales y promoción de construcciones; el "Foro home staging y marketing inmobiliario", centrado en las ventajas y beneficios detrás del home staging (en otras palabras, la preparación de una residencia privada para la venta en el mercado inmobiliario); y otros como el "foro de inversión", el "foro BIM" o el "Foro Contructec/Piscimad". Las mesas de debate disponibles tratarán temas de formación, empleo y arquitectura.

BIMEXPO Y EL FORO BIM

Para los interesados en la innovación del sector y en el fomento de la sostenibilidad y la eficiencia, esta edición vuelve a contar con el espacio BIMEXPO, que pone el foco en las ventajas de la metodología BIM. Este método de trabajo colaborativo, tal y como señala Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la empresa especializada Espacio BIM –www.espaciobim.com- "permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen" y además fomenta el uso de estándares abiertos y compartidos, en tiempo real, en proyectos de edificación u obra civil.

El foro BIM, por su parte, complementa este espacio abordando la innovación y casos de éxito en la implementación de esta metodología.

Se trata de la oportunidad perfecta para una primera toma de contacto con herramientas especializadas en BIM, y para conocer y considerar todas las ventajas que ofrecen a las empresas que las implementan en sus procesos. De estas, Revit es el software por excelencia para modelado. Pero hay quienes deciden cubrir especialidades concretas y para ello existen otras como Civil 3D o Infraworks, para obra civil; Presto o Cost It, para medición y presupuesto; o incluso softwares para la detección de interferencias como Navisworks, Synchro o Solibri.

Eventos como CONSTRUTEC no solo funcionan como una plataforma para la industria y para tecnologías revolucionarias, sino que también brindan la oportunidad de hacer contactos, colaborar y aprender unos de otros.