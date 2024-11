Instalar calefacción eléctrica; una solución segura, eficiente y sostenible para el hogar

La calefacción eléctrica es una opción eficiente, limpia y asequible para climatizar todo tipo de viviendas. ELNUR GABARRON , fabricante experto en sistemas de calefacción eléctrica y agua caliente sanitaria enumera las principales ventajas de utilizar este tipo de calefacción y nos deja algunos consejos para ahorrar y no malgastar energía perdiendo confort para el hogar.

Las principales ventajas de utilizar calefacción eléctrica en la vivienda son:

Su fácil instalación: La instalación de sistemas de calefacción eléctrica suele ser más sencilla y rápida que otros sistemas, sin requerir grandes obras. Por ejemplo, las calderas eléctricas no requieren de rejillas ni sistemas de ventilación y un emisor eléctrico puede estar instalado en apenas siete minutos.

Sin mantenimientos: Su mantenimiento es mínimo, lo que se traduce en un ahorro a largo plazo.

Sistema limpio y seguro con cero emisiones: La calefacción eléctrica no produce gases de combustión ni genera residuos, lo que la convierte en una opción segura y limpia para toda la familia.

Gran variedad de equipos de calefacción eléctrica adaptados a diferentes necesidades y presupuestos, desde radiadores eléctricos, acumuladores de calor o calefactores, hasta calderas eléctricas y aerotermia como sistemas de calefacción central.

Control inteligente: Muchos equipos eléctricos incorporan sistemas de gestión y control inteligente que permiten programar la calefacción en función de los hábitos y ajustar la temperatura de forma remota a través de aplicaciones móviles.

También ofrecen algunos consejos esenciales para ahorrar en la factura de la luz y aprovechar al máximo nuestra calefacción durante el invierno.

Su primera recomendación es instalar un sistema de calefacción adecuado, ya que puede suponer hasta un 60% la factura energética. En ELNUR GABARRON disponen de una amplia variedad. Si no se sabe por dónde empezar, aquí dejan un pequeño resumen de algunos sistemas de calefacción eléctrica que se adaptan a todo tipo de necesidades, según las horas de confort que vamos a necesitar.

El aislamiento térmico es importante. Un buen aislamiento en paredes, ventanas y puertas reduce las pérdidas de calor y mejora la eficiencia de cualquier vivienda.

Termostatos inteligentes: la programación es control, así que se deben programar los termostatos siempre que podamos para ajustar la temperatura y reducir el consumo durante las horas en las que no hay nadie en casa. Aunque también existen equipos de calefacción para obtener 24 horas de confort a un precio económico, para viviendas dónde siempre haya gente, personas mayores, niños o personas teletrabajando.

Ubicación de los radiadores: Evitar colocar los radiadores detrás de muebles o cortinas o cubrirlos con ropa, ya que esto impide que el calor se disperse correctamente por la habitación.

Aprovechar el calor de los días soleados: Siempre que el tiempo lo permita, abre cortinas y persianas durante el día para aprovechar la energía solar y poder calentar la casa de forma natural.