Consulta de ASNEF en tiempo récord con Kubo Legal

Kubo Legal ofrece la solución más rápida y fiable para consultar una situación en ASNEF y Badexcug.

En el actual contexto económico de España, el endeudamiento es una realidad cada vez más común entre los ciudadanos. Con el objetivo de ayudar a los españoles a gestionar mejor sus finanzas y evitar las consecuencias negativas del sobreendeudamiento, Kubo Legal ha lanzado su servicio de consulta de ASNEF. Por solo 80 € permite a los usuarios verificar si están incluidos en las principales listas de morosidad de España en un plazo de 24-48 horas. Además, ayudan al solicitante con la interpretación de los informes y ofrecen asesoramiento para resolver la situación.

El fichero de ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) es uno de los registros de morosos más consultados en España. Según la última entrevista que concedió su secretario general, el fichero cuenta con 8,5 millones de entradas, aunque una persona puede tener varias entradas o deudas. Así mismo, Badexcug, perteneciente a Experian, es el segundo más relevante. Aparecer en una de estas listas puede cerrar las puertas a trámites sencillos como contratar una nuevalínea telefónica, servicios de agua, luz o gas; o acceder a préstamos y financiaciones. Según la legislación actual, solo con una deuda que supere los 50 euros, un particular puede figurar en un fichero de morosos.

Kubo Legal ha desarrollado este servicio de Consulta de ASNEF con el objetivo de facilitar a los usuarios el conocimiento de su situación crediticia y proporcionarles el apoyo para resolver cualquier incidencia. “Nuestra misión es ofrecer a los clientes una solución efectiva y rápida para consultar su inclusión en ASNEF y Badexcug. Sabemos lo crucial que es tener esta información a tiempo para tomar decisiones financieras informadas” afirma Alejandro Tejido, Director de Operaciones de Kubo Legal.

Beneficios del Servicio de Consulta de ASNEF de Kubo Legal Aunque existen otras vías para consultar los ficheros, a continuación se detallan las principales ventajas que ofrece el servicio de Kubo Legal:

Rapidez y Eficiencia: El servicio garantiza obtener la información necesaria en un plazo de 24 a 48 horas, lo que representa una ventaja considerable en comparación con otros métodos de consulta que pueden tardar semanas.

Asesoramiento Integral: No solo se proporciona la consulta, sino también un completo asesoramiento legal y financiero para ayudar a los usuarios a solucionar su situación en caso de estar incluidos en los ficheros de morosos.

Acceso Fácil y Conveniente: El proceso de solicitud es sencillo y se puede realizar a través de la web de Kubo Legal, sin necesidad de desplazamientos o trámites complicados. Por tan solo 80 €, se obtienen todos los detalles de la inclusión.

Confidencialidad y Seguridad: Kubo Legal asegura que todos los datos de sus clientes se manejan con la máxima confidencialidad y seguridad, cumpliendo con todas las normativas de protección de datos.

Cómo funciona el servicio Se puede acceder al servicio a través del sitio web oficial de Kubo Legal, completando un sencillo formulario de solicitud y realizando el pago mediante tarjeta de crédito. En un máximo de 48 horas, se obtendrá un informe detallado sobre la situación en los ficheros ASNEF y Badexcug: entradas, importe de deuda, antigüedad, acreedores...

Importancia de conocer la situación en ASNEF Estar incluido en un fichero de morosos puede tener consecuencias significativas. “A menudo nuestros clientes nos dicen que les han denegado un préstamo o una financiación y así es como se han dado cuenta de que su nombre figuraba en una lista de morosos” cuenta Alejandro. Tanto las entidades de crédito, como las compañías que ofrecen servicios de telefonía, gas, electricidad… O incluso inmobiliarias y arrendadores, consultan los ficheros para conocer la solvencia del solicitante. "Conocer tu situación en ASNEF te permite tomar medidas preventivas y correctivas. En Kubo Legal no solo te ayudamos a obtener esta información rápidamente, sino que también te acompañamos en el proceso de resolver la situación" añade Tejido.

Kubo Legal es un despacho de abogados especializado en el asesoramiento legal y financiero, que se compromete a brindar soluciones efectivas y personalizadas a sus clientes. Por medio de este nuevo servicio de Consulta de ASNEF reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente.