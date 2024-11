Digital Biz Magazine ofrece información clave sobre transformación digital y nuevas tecnologías

Ciberseguridad en entornos híbridos

La expansión del teletrabajo ha aumentado la superficie de ataque, haciendo que la ciberseguridad sea una preocupación creciente. Según el Balance de Ciberseguridad de INCIBE de 2023, los incidentes de seguridad aumentaron un 24% respecto al año anterior, con más de 83,500 incidentes detectados y más de 183,000 sistemas vulnerables identificados en España. La revista Digital Biz Magazine ha tratado este tema, con un enfoque especial en la protección de la infraestructura de impresión.

La impresión se ha convertido en un área crítica que necesita protección adecuada. Un informe de Quocirca revela que en 2023, el 61% las organizaciones sufrió pérdidas de datos relacionadas con la impresión. Además, la seguridad de la red para los trabajadores híbridos es una preocupación para el 95% las organizaciones, según un informe de Brother.

Por otra parte, diversos estudios, como el Informe sobre Riesgos Mundiales del Foro Económico Mundial, destacan que el ser humano sigue siendo el eslabón más débil en la estrategia de ciberseguridad de una empresa. En 2023, el coste medio de una filtración de datos ascendió a 4.05 millones de euros, un 15% más que en los tres años anteriores.

Estrategias de seguridad en la impresión En este escenario, Brother propone una seguridad de triple capa para documentos, dispositivos y redes. En el primer ámbito, soluciones como Secure Print+ garantizan que los documentos no se impriman hasta que el usuario se autentique en la impresora. Los dispositivos cuentan con autenticación mediante Directorio Activo/LDAP y requieren un PIN para su uso, permitiendo establecer políticas de impresión personalizadas. En cuanto a las redes, se utilizan tecnologías como la encriptación TLS y SSL, y protocolos como SFTP e IPsec para asegurar la transferencia de datos y el acceso a la red.

Estrategias zero trust Gartner predice que hasta 2027, el 50% los directores de seguridad de la información adoptará un diseño centrado en el ser humano para reducir la fricción operativa en ciberseguridad. Las estrategias zero trust, que asumen que no hay confianza inherente y verifican todos los usuarios y dispositivos antes de concederles acceso, están ganando terreno. En 2023, menos del 1% las grandes empresas contaban con programas zero trust, pero se espera que para 2026 esta cifra aumente al 10%.

Algunas medidas incluyen el uso de certificados SSL, la protección de redes inalámbricas domésticas con encriptación WPA2 en casos de teletrabajo, y la realización de backups de todos los dispositivos, incluyendo impresoras y escáneres, que deben estar siempre actualizados con el firmware más reciente.

La ciberseguridad es una preocupación creciente en el contexto de los entornos híbridos y el teletrabajo. La protección de la infraestructura de impresión es crucial para evitar brechas de seguridad y proteger la información confidencial. Las estrategias de seguridad deben incluir medidas para proteger documentos, dispositivos y redes, y adoptar enfoques zero trust para garantizar la seguridad en todos los niveles.