Todo lo que debes saber sobre el lifting de pestañas

Existen muchas maneras de tener unas pestañas largas y onduladas en tiempo récord, si bien no siempre sabemos qué tratamiento es el más adecuado. El lifting es uno de los más demandados, una técnica semipermanente que consigue erguir y rizar los vellos naturales hacia arriba, la alternativa perfecta a las extensiones.



El lifting de pestañas estimula el vello natural, levantándolo y curvándolo desde la base hasta las puntas, lo que lo convierte en una excelente opción si tienes unas pestañas rectas que no son muy visibles frontalmente: “Básicamente, crea un marco visible alrededor de los ojos que hace que nuestra mirada resalte y destaque más, eso sí, no hace que las pestañas se vean más llenas o espesas, no son extensiones, hablamos de nuestra pestaña natural, para lo que es necesario tener al menos una longitud mínima de 4mm” – nos explica Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma sevillana Nezeni Cosmetics.

Bárbara Torres, distribuidora en España de la firma holandesa Pe Cosmetics, dedicada en exclusiva al cuidado y belleza de cejas y pestañas, considera fundamental evaluar primero las pestañas naturales antes de comenzar el lifting: “Además de observar el estado y longitud de las pestañas, se acuerda con la clienta el acabado que se desea, también para elegir las almohadillas apropiadas sobre las que cepillarán las pestañas naturales. Dependiendo de la densidad del vello, se deja la solución (alisa las hebras y las riza) más o menos minutos”.

Tras esta primera solución, se aplica una loción fijadora para asegurarnos que la forma quede fija, finalizando con un acondicionador que ayude a hidratarlas y fortalecerlas tras el lifting.

Duración, consejos y cuidados tras el tratamiento

Un lifting de pestañas tiene una duración aproximada de 45-60 minutos si no incluye tinte, que ya hablaríamos de casi hora y media: “Después, su efecto se prolongará entre las cuatro y las ocho semanas sin necesidad de retoques, todo es muy natural y no da ningún trabajo, esa es otra de sus ventajas junto al hecho de poder usar máscara. La forma en la que vivimos de tantas prisas y tanto estrés, hace que muchas mujeres y chicas jóvenes opten por el lifting sobre las extensiones, ahorran tiempo y el resultado es espectacular” – nos cuenta Bárbara Torres, que recomienda además acudir a tu salón de referencia sin rímel ni maquillaje en los ojos, así como una vez realizado, no mojar las pestañas en las 24h siguientes (cuidado en la ducha) ni usar máscara en el mismo periodo de tiempo.