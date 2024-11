Las tendencias en calzado que marcarán la diferencia este invierno

Esta temporada, los zapatos no son solo un complemento, sino una declaración de estilo. Desde opciones que priorizan la funcionalidad para el frío hasta modelos que reinterpretan el estilo preppy y las siluetas deportivas, estos modelos son los imprescindibles que definen las tendencias en calzado de este otoño-invierno.

Las zapatillas siguen siendo las reinas del street style El estilo deportivo se reinventa y deja atrás su enfoque exclusivamente funcional. Esta temporada, las sneakers se vuelven protagonistas y apuestan por materiales de lujo y diseños más estilizados. Las zapatillas Clifton LS en ante de HOKA encarnan esta tendencia, combinando comodidad y rendimiento con un diseño refinado en un material poco convencional para deportivas. Este modelo es ideal para quienes buscan una opción versátil que complemente desde looks casuales hasta combinaciones más formales.

Los clásicos (atemporales) para el frío Con la bajada de temperaturas y la llegada de las lluvias, el calzado se adapta y ofrece opciones no solo funcionales, sino también en tendencia. En esta categoría destacan las botas de agua de Hunter, un clásico revisitado en uno de los colores de la temporada: el verde oliva. Por su parte, los zuecos de borrego de Mustang ofrecen una opción cálida y cómoda para los looks más relajados. Ambos modelos son ideales para enfrentar el frío sin renunciar al estilo.

El zapato plano está de moda El look preppy regresa con fuerza, adaptando clásicos de la moda a las necesidades actuales. En esta línea, modelos estilo Wallabe como este de Buffalo aporta un toque retro a cualquier conjunto, mientras que las merceditas granate de Bloom&You presentan una opción más femenina y sofisticada, perfecta para elevar looks de 9 a 9. Estos zapatos planos combinan estilo y comodidad, convirtiéndose en el aliado ideal para el día a día.

Los modelos tendencia (para los fans del tacón) Para quienes prefieren un estilo más elevado, el calzado de tacón se moderniza con detalles únicos y siluetas versátiles. Los botines bicolor de Patri Cadenas ofrecen un giro moderno al diseño clásico, siendo una opción ideal para el día a día. En contraste, los kitten heels de leopardo de Just-Ene se convierten en el toque atrevido que añade personalidad a cualquier outfit de noche. Las botas altas de piel negra de Hispanitas, por su parte, ofrecen una opción sofisticada y atemporal que combina con cualquier look, de la oficina a eventos especiales. Esta tendencia redefine la elegancia, fusionando elementos tradicionales con un toque contemporáneo.