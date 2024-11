Muthu Hotels; La cadena hotelera que revoluciona el turismo en Cuba

Ubicaciones premium, instalaciones con los estándares más altos de calidad y excelencia, cuidando hasta el más mínimo detalle, en un paraíso con todo lo necesario para conquistarte.

Premiados con los World Luxury Hotels Awards en 2023, los Hoteles Muthu de Cuba son la opción número uno para familias, parejas y empresas que piensan en la isla como su destino ideal.

Hoy, y como siempre, Cuba apetece en cualquier época del año. La isla ofrece un sinfín de postales, de momentos únicos, de esos rincones que por mucho que recorras una y otra vez, siempre te dejas algún detalle que te incita a volver. Cuba es un destino para todos, preparado para todo tipo de público, que sin duda tendrá en Muthu Hotels y sus 6000 habitaciones en la isla, su lugar de desconexión, su resort todo incluido donde dedicarse a vivir una experiencia inolvidable.

De Cuba se sabe que es uno de los paraísos del Caribe. Donde la luz confiere a los paisajes unos matices inconfundibles. El color de la isla es hipnótico, vibrante y cautivador. Sus playas kilométricas de fina arena blanca, su entorno natural, su inconfundible idiosincrasia plasmada en sus calles y rincones como La Habana o Santiago… Cuba es un capricho que darse al menos una vez en la vida.

Pero para capricho, una estancia en cualquiera de los establecimientos que la cadena Muthu Hotels dispone en Cuba. Hoteles con ubicaciones premium, en primera línea de playa o muy cerca del centro histórico de La Habana. Resorts preparados para recibir a todo tipo de público. Desde confortables hoteles ideados para el disfrute familiar como Grand Muthu Cayo Guillermo, en el que huéspedes de todas las edades pueden participar en diversas actividades, como fiestas temáticas, clases de baile y mucho más, en un moderno complejo turístico con todo incluido; hasta el Hotel Gran Muthu Rainbow, primer hotel LGTBIQ+ adults only de Cuba. Situado en Punta Playuelas, Cayo Guillermo, un conocido paraíso terrenal donde todo el mundo conecta con la naturaleza, lejos de lo ordinario para relajarse y recargar energías. Es imperdible también el Hotel Gran Muthu Almirante Beach, que combina zonas infantiles y familiares con el "servicio Ejecutivo Maharajá", que permite disfrutar de una zona exclusiva y privada del Hotel con áreas de descanso privadas, piscinas y spa para mayores de 18 años. Por esta y otras razones, el hotel ha sido premiado con el Best Luxury Beach Hotel award 2024.

Las opciones son increíbles. Pero sin dudas, el gran baluarte de Muthu Hotels en Cuba es el Gran Muthu Habana. Vanguardista, elegante y soberbio, está situado en una prestigiosa y encantadora zona residencial de la capital, no lejos de la famosa Quinta Avenida de La Habana y del Centro Comercial Miramar. Ofrece impresionantes vistas del mar Caribe y un cómodo acceso a los lugares de interés histórico y cultural más importantes de la ciudad. Es tal la importancia de la zona, que próximamente abrirá sus puertas Gran Muthu Habana Tower, muy cerca del Gran Muthu Habana.

En cualquiera de los 7 hoteles, más los 6 que abrirán próximamente repartidos por Cuba, siempre encontrarás la atención personalizada de la mano de un personal que sigue unos estándares de calidad impecables. Una oferta gastronómica adaptada a todas las preferencias y necesidades, primando el gusto por el sabor de la tierra y los productos locales. Actividades pensadas para niños, jóvenes, parejas, familias o grupos, aprovechando las impresionantes localizaciones de los hoteles. Es por ello, entre otras muchas razones, que estos establecimientos recibieron el galardón World Luxury Hotels Awards en 2023.

Muthu Hotels es un grupo en constante expansión. Sus 50 hoteles repartidos por Portugal, España, Inglaterra, Escocia, Francia, India, Kenia y Cuba, lo convierten en un garante de calidad, servicio inmejorable, lujo y comfort, con más de 10000 habitaciones. Elegir Cuba para enamorarse de rincones de excepción. Elegir un viaje por una isla fascinante que dejará huella. Elegir la calidad y el expertise de Muthu Hotels y vivir Cuba como nunca antes se había imaginado.