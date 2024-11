Recorrido por Asturias en moto de la mano del Sun to Sun Challenge

Una de las mayores razones por las que muchas personas aman las motos es por la sensación de libertad y desafío que generan. A diferencia del coche que resulta más seguro y familiar, la moto refleja un espíritu solitario abierto a las emociones y la conducción al aire libre sin límites. El desafío de Asturias en moto Sun to Sun Challenge busca despertar o potenciar esas sensaciones a través de recorridos por las mejores rutas de la región. Este desafío es organizado por Motorbeach Viajes, empresa especializada en la organización de viajes por toda España y el mundo.

¿Por qué participar en el Sun to Sun Challenge? El desafío Asturias en moto de Motorbeach Viajes introduce a los participantes en las carreteras más atractivas de la comunidad autónoma. Estas carreteras están rodeadas de montañas impactantes y pueblos pintorescos, en los cuales los asturianos suelen atender a sus visitantes con amabilidad y excelentes ofertas gastronómicas. Cada pueblo tiene una historia única y lugares naturales ocultos que sorprenden a cualquier motorista.

Además, Motorbeach Viajes y su equipo de Sun to Sun Challenge se aseguran de agregar eventos y sorpresas durante todo el recorrido. De esta manera, garantizan a los participantes una experiencia de viaje a Asturias emocionante y completa. Es importante destacar que los motociclistas pueden escoger si desean realizar el desafío de 300 km, 500 km o 900 km, siendo este último una aventura deportiva integral y diferente. La salida y llegada en este recorrido está pautada en Gijón y pueden participar todo tipo de amantes de las motos como trail, R, clásicas pre-92, entre otros.

Servicios adicionales en el Sun to Sun Challenge Motorbeach Viajes ha planificado varios check points dentro de la planificación de su desafío. Esto ha sido pensado con el objetivo de generar experiencias gratificantes, enriquecedoras y emocionantes a sus participantes en cada lugar reconocido de la comunidad autónoma. De esta manera, será más memorable y fácil para los mismos recorrer los 300 km e incluso 900 km de carreteras montañas y pueblos asturianos famosos.

Motorbeach Viajes también incluye puestos de avituallamiento para el consumo de bebidas y comidas antes de continuar con el desafío. Estas comidas y bebidas están incluidas en el coste de registro y participación del Sun to Sun Challenge. Esta empresa también ha incluido una fiesta-tertulia tradicional que inicia en la llegada a Gijón cuando ocurre la puesta de sol. El objetivo de esta fiesta es unir más a los participantes, crear un ambiente de compañerismo agradable y sortear una gran variedad de productos y accesorios de diversas marcas.

Finalmente, Motorbeach Viajes garantiza la seguridad de cada participante del Sun to Sun Challenge mediante una organización integral realizada por expertos en el recorrido de Asturias y todos sus lugares reconocidos en moto.