Así soluciona 'zerca FÁZIL' la factura electrónica y regala un ordenador

En un momento clave para la digitalización de las PYMES y autónomos, zerca!, presenta su innovador programa de gestión, 'zerca FÁZIL', una plataforma que no solo facilita la transición hacia la factura electrónica obligatoria en 2025, sino que además incluye una oferta inigualable: aquellos usuarios que se inscriban durante los próximos meses y prueben la herramienta por 12 meses, sin compromiso de permanencia, recibirán un ordenador portátil o de sobremesa completamente gratis.

Una solución integral para PYMES y autónomos 'zerca FÁZIL' ha sido diseñado pensando en las necesidades específicas de pequeñas y medianas empresas y autónomos, integrando en una sola aplicación todas las funciones necesarias para gestionar un negocio. Desde contabilidad, facturación y control de inventarios, hasta la gestión de personal, relaciones con clientes y logística, esta herramienta permite acceder a todas las funcionalidades desde el ordenador, móvil o tableta, con total facilidad de uso.

La plataforma es impulsada por inteligencia artificial, lo que permite automatizar y optimizar los procesos empresariales, adaptándose a las necesidades de cada usuario y ayudando a mejorar la eficiencia. 'zerca FÁZIL' es gratuito y cumple con la normativa de factura electrónica de 2025, lo que evita sanciones y multas por no emitir facturas digitales en el plazo establecido.

Promoción especial: prueba gratuita y obtén un ordenador Además de facilitar la gestión empresarial, zerca!, ha lanzado una oferta que brinda una ventaja doble a las PYMES y autónomos. Los usuarios que se registren y prueben 'zerca FÁZIL' durante 12 meses sin permanencia, no solo tendrán acceso gratuito a la plataforma, sino que también recibirán un ordenador portátil o de sobremesa sin coste alguno. Esta promoción es ideal para aquellos que desean digitalizar su negocio sin asumir grandes gastos en tecnología o infraestructura.

Simplicidad y eficiencia en una sola herramienta Con más de 2.000 valoraciones en plataformas como Google y Trustpilot, y una puntuación media de 4,75 sobre 5, 'zerca FÁZIL' ha demostrado ser una de las herramientas más accesibles y eficaces para la gestión empresarial de PYMES y autónomos. Su interfaz intuitiva permite a los usuarios configurar fácilmente las funciones según las necesidades de su negocio, sin necesidad de formación técnica avanzada.

La plataforma gestiona todo, desde la emisión de facturas electrónicas, control de flujos de un negocio y relaciones con clientes, hasta la gestión de inventarios, logística y nóminas. Todo desde una sola aplicación que se puede utilizar en cualquier dispositivo, garantizando así una experiencia práctica y flexible.

Seguridad y tecnología de vanguardia Además de su simplicidad, 'zerca FÁZIL' destaca por su seguridad. La plataforma utiliza tecnología avanzada en la nube para garantizar la privacidad y protección de los datos empresariales, ofreciendo a los usuarios la tranquilidad de saber que su información está protegida en todo momento.

Como agente digitalizador homologado, zerca!, también participa en el KIT DIGITAL, facilitando la implantación gratuita de 'zerca FÁZIL' a través de subvenciones, lo que permite a las PYMES acceder a la plataforma y obtener el ordenador sin coste alguno.

Todo en uno, sin complicaciones En resumen, 'zerca FÁZIL' es una solución completa que integra todos los procesos de negocio en una única plataforma accesible y sencilla de usar. Con su oferta de prueba gratuita y un ordenador incluido, las PYMES y autónomos tienen una oportunidad única para adaptarse a la digitalización, cumplir con la normativa de facturación electrónica y optimizar la gestión de su empresa sin grandes inversiones.

Gracias a su facilidad de uso, su capacidad para cubrir todas las áreas de un negocio y su oferta promocional, 'zerca FÁZIL' se posiciona como una herramienta imprescindible para cualquier pequeño empresario que quiera profesionalizar su gestión y estar preparado para el futuro digital.