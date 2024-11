Alopecía androgénica; cómo afecta la caída del cabello a hombres y mujeres, por el Institut Mèdic DaVinci

La alopecia androgénica es un trastorno hereditario que provoca la pérdida del cabello. Esta enfermedad es la causante de más del 90% los casos de calvicie, afectando principalmente a los hombres, aunque también se presenta en mujeres. La caída capilar no solo repercute en la apariencia de las personas, sino que puede impactar en su autoestima, atentando contra la confianza y el estado anímico. En este sentido, el Institut Mèdic DaVinci ofrece diferentes tratamientos capilares que buscan realzar la belleza individual de los pacientes, enfocándose en sus proporciones y el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Consecuencias de la alopecia androgénica en hombres y mujeres Generalmente, la calvicie común o alopecia androgénica se produce de manera progresiva y en patrones predecibles. En los hombres, este trastorno ocasiona la caída del cabello especialmente en las zonas frontal y parietal. Inicialmente, estos síntomas se manifiestan a través del retroceso de la línea capilar de la frente, afectando más tarde a la región de la coronilla. Por su parte, la pérdida de pelo en las mujeres suele ser difusa, con un ensanchamiento de la raya del cabello. Sin embargo, no se generan entradas ni áreas de calvicie total.

En lo que respecta a las consecuencias a nivel emocional, la alopecia androgénica puede socavar la confianza y la autoestima de las personas. Esto se debe a que la calvicie es considerada socialmente como un signo de envejecimiento. De este modo, quienes padecen esta patología pueden llegar a sentirse inseguros y verse menos atractivos, lo que incide negativamente en su calidad de vida. Por ello, el Institut Mèdic DaVinci cuenta con un equipo de especialistas cualificados para tratar esta enfermedad mediante distintas terapias para el cabello en su clínica ubicada en Sabadell.

Tratamientos especializados para combatir la caída capilar Los tratamientos capilares del Institut Mèdic DaVinci buscan ayudar a los pacientes a combatir la alopecia andrógenica, mejorando su apariencia de forma sutil, armónica y sin cambios bruscos. Para ello, los profesionales del centro utilizan la última tecnología y enfoques científicos, garantizando resultados que resalten la belleza natural y potencien la confianza de las personas.

En este marco, la clínica cuenta con expertos en mesoterapia, quienes se ocupan de inyectar el cuero cabelludo con vitaminas, minerales y aminoácidos para nutrir los folículos pilosos. A su vez, el Institut Mèdic DaVinci realiza la aplicación de factores de crecimiento capilar, además de ofrecer una terapia integral que incluye estas 3 técnicas. A través de estos métodos, no solo es posible promover el fortalecimiento y el crecimiento del pelo, sino también prevenir su caída.

Todos estos tratamientos estarán disponibles en el Black Friday del Institut Mèdic DaVinci con ofertas y descuentos exclusivos para quienes deseen acceder a soluciones que mejoren la salud y la apariencia del cabello.