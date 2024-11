VIVOOD alojamiento sostenible en la naturaleza

VIVOOD Hotel es un exclusivo refugio en el corazón del Valle de Guadalest, que se distingue por su armoniosa integración en el entorno natural. Diseñado para fusionarse con el paisaje, sus suites y villas están cuidadosamente emplazadas entre árboles y colinas, ofreciendo vistas panorámicas sin alterar la belleza del lugar. El uso de materiales sostenibles y una arquitectura minimalista permiten que la naturaleza sea la auténtica protagonista. Aquí, el lujo reside en la tranquilidad y en la conexión profunda con el entorno, proporcionando una experiencia única donde los huéspedes pueden disfrutar de la serenidad y el esplendor de la naturaleza en su máxima expresión.

Energía Sostenible en VIVOOD: Compromiso con el Autoconsumo y el Medio Ambiente En VIVOOD, la sostenibilidad es una prioridad. Se cuenta con casi 1.000 m² de placas solares instaladas en las cubiertas del restaurante, el aparcamiento y el espacio de eventos. Este sistema de energía renovable permite abastecer al hotel y alcanzar el autoconsumo durante varias fases del día. El enfoque en el uso de energías limpias no solo reduce la huella ecológica, sino que también refuerza el compromiso con el entorno natural. Así, se garantiza que cada estancia no solo sea un lujo para los huéspedes, sino también un beneficio para el medio ambiente.

VIVOOD: Hotel Sostenible con el Máximo Reconocimiento Ecológico En VIVOOD Landscape Hotel, el compromiso con la sostenibilidad ha sido premiado con el máximo certificado nivel Platino del programa Ecolíderes de Tripadvisor. Este prestigioso galardón, que solo poseen unos 60 hoteles en toda España, reconoce las prácticas ecológicas y el esfuerzo continuo por minimizar el impacto ambiental. La distinción refuerza el objetivo de ofrecer a los huéspedes una experiencia de lujo en armonía con la naturaleza, garantizando que cada estancia esté alineada con los más altos estándares de sostenibilidad. En VIVOOD, ser respetuosos con el entorno no es solo una opción, es la filosofía de vida.