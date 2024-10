Respirar ‘lujo silencioso’ en Los Cabos: experiencias únicas, personalizadas y en armonía con la naturaleza

Bajo la premisa de vivir experiencias auténticas y reforzar el contacto con la naturaleza, el destino mexicano abandera esta nueva filosofía de viaje con una oferta turística centrada en actividades memorables que conecten al visitante con la cultura local. El servicio de excelencia, la atención al detalle y la personalización forman parte de la esencia de la región, ofreciendo estancias en hoteles que apuestan por la simplicidad, la elegancia y autenticidad Calidad, sostenibilidad, sencillez y personalización. El conocido como ‘lujo silencioso’ se ha abierto paso, con elegancia y discreción, entre las tendencias del turismo en los últimos años. Caracterizado por la escasez de diseños llamativos, esta corriente del lujo aboga por la simplicidad frente a lo ostentoso y llamativo, por la personalización y la autenticidad ante lo masivo y por la armonía y la sostenibilidad ante lo impuesto.

Con un fuerte arraigo en el mundo de la moda, el inmobiliario o la automoción, el lujo silencioso ha aterrizado en la industria turística como una nueva filosofía para viajar que prioriza la atención al detalle, con un enfoque de excelencia y servicio de primer nivel.

Esta manera de experimentar un viaje, más reposada, tranquila y en contacto con la naturaleza y lo local, forma parte innata de la esencia de Los Cabos. La región mexicana, ubicada al sur de la península de Baja California, respira lujo silencioso por todos sus costados, abanderando el crecimiento y expansión de una nueva manera de entender el lujo en los viajes y promoviendo su consolidación en todos los aspectos que conforman la oferta turística del destino: desde las actividades y experiencias únicas que ofrece la región hasta la oferta hotelera de primer nivel, pasando por las propuestas gastronómicas, la cultural local y el servicio a la comunidad.

Experiencias únicas en contacto con la naturaleza

La ubicación estratégica de Los Cabos en la punta sur de la península de Baja California le otorga una posición ideal y única que lo distingue de otros destinos mexicanos. Rodeado por las aguas del Mar de Cortés y el Océano Pacífico, en Los Cabos es posible disfrutar de 350 días de sol al año y combinar una experiencia de viaje en una zona desértica y una sierra montañosa. Esta localización permite ofrecer una oferta de actividades de lo más variada, desde experiencias acuáticas, senderos en paisajes recónditos, paseos por las dunas o actividades de aventura. Desde saltar en bungee sobre un cañón rocoso hasta practicar la pesca deportiva sostenible en un destino que recibe a pescadores de todo el mundo al acoger torneos de relevancia mundial como el Bisbee’s Black and Blue o el Torneo Billfish.

Entre las experiencias más especiales que se pueden disfrutar en el destino mexicano se encuentra el avistamiento de ballenas, en concreto las ballenas grises y jorobadas, que se aproximan a las orillas de las playas durante los meses de diciembre a abril para dar a luz a sus ballenatos. Y es que, en Los Cabos, la naturaleza y la biodiversidad son su seña de identidad. La región acoge Cabo Pulmo, un Área Natural Protegida designada Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO, conocido como ‘el acuario del mundo’ gracias a que su arrecife tiene alrededor de 20.000 años y acoge a más de 300 especies de peces. Tanto en sus aguas como en sus playas, certificadas con la Bandera Azul, lo que garantiza altos estándares de limpieza y seguridad ambiental, los visitantes pueden disfrutar de experiencias como el surf, paddleboarding, kayak, snorkel y buceo.

Hoteles de primer nivel, atención al detalle y armonía con el entorno

El verdadero ‘lujo silencioso’ de Los Cabos radica en disfrutar de la naturaleza con seguridad, autenticidad y rodeado de la cultura autóctona la región. A esto se suma que la región mexicana cuenta con la mayor oferta de habitaciones de superlujo por metro cuadrado en América Latina. Con hasta 85 grupos hoteleros diferentes, entre los que destacan Four Seasons, Aman, Nobu, Waldorf, Ritz Carlton o Montage, Los Cabos registra una ocupación promedio del 70%.

Este lujo, sencillo, modesto y elegante, no se sustenta en lo material, sino en crear experiencias memorables, auténticas y personalizadas, a la medida del visitante. Esto no solamente se traslada en una atención al detalle y un servicio de excelencia, sino también en una firme apuesta por la sostenibilidad y la armonía con el entorno que lo rodea. Por un lado, Los Cabos es un destino verde y sostenible cuyo crecimiento turístico se lleva a cabo con responsabilidad y máximo respeto al entorno, cumpliendo con los más altos estándares mundiales en materia de sostenibilidad. Por ello, en colaboración con las autoridades locales, se promueven iniciativas para reducir la huella ambiental, preservar las áreas naturales, limitando la densidad y altura de los hoteles, impulsando medidas para reducir el uso de plásticos y fomentar el reciclaje.

En paralelo, los hoteles están firmemente comprometidos con el cuidado de las zonas naturalezas, y ofrecen al visitante la posibilidad de experimentar el ‘lujo silencioso’ en su máximo esplendor en entornos idílicos, con una arquitectura y diseño en perfecta armonía con la naturaleza. Ejemplo de ello es Acre Resort, un oasis boutique entre la selva conecta con la naturaleza desde encantadoras Casitas en árboles y ofrece una gastronomía exquisita con productos locales de su granja orgánica; o Las Ventanas al Paraíso, de la marca Rosewood, un resort integrado entre la montaña y el mar diseñado con sumo detalle por artesanos mexicanos con materiales locales, orgánicos y sostenibles.

Disfrutar de la vida local: desde la cultura a la gastronomía

Uno de los aspectos diferenciales que distingue a Los Cabos de otros destinos es su firme compromiso con el crecimiento económico de la región desde un enfoque responsable y sostenible. Para Los Cabos, el verdadero lujo significa poder disfrutar de las experiencias auténticas en contacto con la naturaleza propia del destino, o lo que es lo mismo, disfrutar lo que hace única a la región, entendiendo la sostenibilidad como un camino que recorren, de la mano, el respeto y la armonía por el entorno, el bienestar económico y la cultura e identidad local.

Bajo esta premisa, la región presenta una oferta variada de actividades que permiten no solo conectar con las comunidades locales, sino también colaborar con su compromiso por el cuidado del entorno social y natural de la región. Destacan, entre otras iniciativas, el ‘Proyecto Damiana del Desierto’, mediante el cual puedes conocer la importante labor medioambiental realizada por las mujeres del Ejido Santiago. El Rancho El Refugio, por otro lado, te permite descubrir las maravillas que ofrece la vida natural generando una conciencia general en el cuidado de este entorno, y el pueblito El Triunfo aún preserva las huellas del auge y la decadencia de la industria minera que se entrelazan con la vida cotidiana del lugar.

Por otro lado, al ser una de las regiones mexicanas donde conviven numerosas propuestas gastronómicas y culturales de primer nivel, la experiencia de los visitantes perdura en sus memorias y paladares, creando así un vínculo eterno entre el lugar y el turista. Su oferta culinaria combina los sabores tradicionales de la gastronomía mexicana con toques vanguardistas, de la mano de chef nacionales e internacionales. Entre sus platillos más conocidos se puede disfrutar del marisco fresco, joya culinaria local, hasta la carne como la Machaca de Res, llena de sabor y autenticidad. La excelencia gastronómica no pasa desapercibida tampoco para los más profesionales y, este 2024, ha sido reconocida en la primera Guía MICHELÍN de México, distinguiendo algunos de los restaurantes situados en Baja California Sur y, especialmente, en la región de Los Cabos. Estas cualidades y reconocimientos han atraído a un perfil de turista gastronómico, que ya representa al 11% de los viajeros que llegaron a este destino.

En el aspecto cultural, la región de Baja California Sur se alza como un próspero escenario artístico y cultural que mezcla tradiciones autóctonas con influencias internacionales, combinando música, arte y cultura en cada rincón.