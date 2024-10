Pasos hacia la sostenibilidad empresarial: guía práctica para implementar los ODS en el modelo de negocio

'Economía Social por el Cambio' de COPADE ofrece herramientas para ayudar a las organizaciones a medir su impacto en los ODS y aplicar soluciones innovadoras que promuevan un futuro más sostenible y equitativo. COPADE comparte una guía de buenas prácticas hacia la sostenibilidad y la implementación de los ODS: desde formar y emplear a colectivos vulnerables, adoptar productos ecológicos o promover la flexibilidad laboral y el bienestar de los empleados Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, en 2023, las pymes representaban el 99,8% del total de empresas en el país, siendo un sector clave en la economía española. Pero tan solo el 40% de estas organizaciones han adoptado medidas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC) en sus actividades empresariales, conforme el informe de situación de la ASG en la PYME española.

Y es que implementar prácticas sostenibles acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 permite a las organizaciones diferenciarse en el mercado, además de aportar numerosos beneficios para la compañía, el planeta y también entre sus empleados/as.

En este marco, COPADE tiene en marcha el proyecto 'Economía Social por el Cambio', financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que proporciona herramientas a las entidades españolas para medir su impacto en los ODS y aplicar soluciones innovadoras que lideren el camino hacia un futuro más sostenible y equitativo.

Hay empresas que aún no saben cómo iniciar su camino hacia la sostenibilidad y la implementación de los ODS, en COPADE se ha elaborado una guía de buenas prácticas que proporciona ideas para contribuir a la consecución de los siguientes ODS:

Fin de la pobreza (ODS 1) – Implementa programas de formación y empleo para colectivos vulnerables, mejorando así las condiciones de vida y fomentando la igualdad social.

Hambre cero (ODS 2) – Ofrece productos de producción certificada, como alimentos ecológicos, que respeten el medio ambiente y apoyen la biodiversidad.

Salud y bienestar (ODS 3) – Promueve programas de "salario emocional" que incluyan flexibilidad laboral, acceso a servicios de salud preventivos y actividades recreativas.

Educación de calidad (ODS 4) – Colabora con instituciones educativas para fomentar oportunidades de aprendizaje y sensibilización sobre los ODS.

Igualdad de género (ODS 5) – Promueve la contratación y el desarrollo profesional de mujeres, así como ofrece capacitación y formación en igualdad de género.

Agua limpia y saneamiento (ODS 6) – Usa productos de limpieza ecológicos y mejora la eficiencia hídrica en los procesos productivos.

Energía asequible y no contaminante (ODS 7) – Implementa tecnologías energéticamente eficientes y reduce la huella de carbono de la empresa.

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) – Garantiza salarios dignos, condiciones laborales justas y la libertad de asociación.

Industria, innovación e infraestructuras (ODS 9) – Moderniza procesos productivos utilizando materiales sostenibles y participa en proyectos de innovación.

Reducción de las desigualdades (ODS 10) – Establece políticas inclusivas y colabora con proveedores de Comercio Justo.

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) – Fomenta el teletrabajo y el uso de transporte público sostenible.

Producción y consumo responsable (ODS 12) – Adopta políticas de reciclaje y sostenibilidad en las compras, así como reduce la generación de residuos.

Acción por el clima (ODS 13) – Mide y reduce la huella de carbono, utilizando energía renovable y adaptando prácticas laborales a las condiciones climáticas.

Vida submarina (ODS 14) – Reduce el uso de materiales no biodegradables y promueve la economía circular.

Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) – Utiliza madera y papel de fuentes responsables y apoya iniciativas de conservación.

Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) – Establece políticas contra el acoso y crea canales de denuncia y quejas.

Establece políticas contra el acoso y crea canales de denuncia y quejas. Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) – Forma alianzas con otras empresas para desarrollar soluciones sostenibles y fomentar la capacitación de líderes en sostenibilidad. Adoptar buenas prácticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es fundamental para que las empresas no solo cumplan con su responsabilidad social, sino que también se conviertan en motores de cambio. Al implementar iniciativas que promuevan la igualdad, la salud, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades, las organizaciones no solo mejoran su reputación, sino que también potencian su competitividad en un mercado que valora la sostenibilidad.