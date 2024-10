Frida Kahlo, Jeff Koons, Jean Cocteau, Martin Parr, Antoni Tàpies y Lolo & Sosaku, entre los protagonistas de la 8ª edición de Dart Festival

Dart, el único festival de cine documental centrado exclusivamente en el mundo del arte en España, celebra su 8ª edición del 27 de noviembre al 31 de diciembre con una programación en la que conviven figuras clave del arte contemporáneo, los debates más estimulantes y necesarios sobre el arte en nuestra sociedad, reflexiones acerca del mercado del arte y el nacimiento de nuevas corrientes artísticas cuya influencia ha llegado a nuestros días.



El festival ofrece propuestas que invitan al debate sobre el sistema del arte contemporáneo y su mercado, abordando temas como la conservación, la democratización del acceso al arte, y la conexión entre arte y ciencia, a través de proyectos y figuras pioneras que han desafiado los límites tradicionales del arte.

Dart, Festival de Cine Documental sobre Arte de Barcelona, se celebrará del 27 de noviembre al 10 de diciembre en los Cinemes Girona, la Sala Phenomena, los cines Zumzeig y Maldà y los equipamientos culturales MACBA, Disseny Hub Barcelona, The Social Hub y Laie Pau Claris.

La programación de Dart 2024 incluye 20 largometrajes documentales ―15 internacionales y 5 nacionales o con participación nacional― y 3 cortometrajes. Además, Dart continúa colaborando estrechamente con Filmin, donde se podrán ver algunos de los títulos de la programación de este año hasta el 31 de diciembre.

I Am Martin Parr, de Lee Shulman, sobre el fotógrafo británico de culto Martin Parr, inaugurará el festival el miércoles 27 de noviembre en la Sala Phenomena. La película de clausura del festival será Lolo & Sosaku - The Western Archive, de Sergio Caballero, artista y codirector del festival Sónar, que se proyectará de forma gratuita el martes 10 de diciembre en Disseny Hub Barcelona.

Además, el festival presenta en España la película ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín, Dahomey, de Mati Diop, una reflexión sobre el expolio del arte africano por parte de la Francia colonial, y se suma a la celebración del centenario del nacimiento de Antoni Tàpies con los documentales Tàpies, el joc de saber mirar, de Sergi Guix Planas, y Elements of a Journey: Antoni Tàpies, de James Scott, entre muchos otros.

El festival también programa actividades paralelas, como los cursos de arte y erotismo y el de nuevas tecnologías para el documental de arte, impartidos en Laie Pau Claris; la jornada en el MACBA dedicada al artista Renzo Martens y el colectivo de artistas congoleños CATPC (Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise) y su intervención en la Bienal de Venecia 2024, y las proyecciones gratuitas en The Social Hub y Disseny Hub Barcelona.

Ya están publicados los horarios de las proyecciones y las actividades, y también están a la venta las entradas sencillas de Dart 2024. Entre las más de 30 actividades del programa, seis son de acceso gratuito, y funcionarán con taquilla inversa. Las donaciones irán a Artists at Risk, la red global de instituciones culturales y asociaciones que apoya a artistas que están en riesgo de persecución o que huyen de la guerra o el terror.