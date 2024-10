Janeth Arévalo advierte de los peligros del uso de productos cosméticos en infantes

Las redes sociales tienen una influencia enorme, lo que supone ciertos riesgos debido a que algunas tendencias pueden tener efectos perjudiciales, especialmente cuando el público está compuesto por niños y adolescentes. En ese sentido, una de las tendencias más alarmantes que han surgido en los últimos años es ver a pequeñas influencers utilizando y recomendando productos cosméticos que no están formulados para pieles jóvenes. Ante este escenario, la reconocida dermatóloga Janeth Arévalo advierte de los riesgos de la pubertad precoz, a propósito de esta “moda”, que ha sido denominada clínicamente como cosmeticorexia.

El efecto de los disruptores endocrinos Es importante que los padres apliquen las medidas pertinentes para evitar que las niñas y adolescentes sean víctimas de la cosmeticorexia, ya que la aplicación de cosméticos innecesarios no es inofensiva. Al contrario, puede tener repercusiones significativas sobre la piel y ocasionar pubertad precoz.

Esto se debe al efecto de sustancias conocidas como disruptores endocrinos, los cuales alteran el equilibrio hormonal. Normalmente, en muchos productos de belleza se incorporan parabenos, antioxidantes y filtros ultravioleta, que pueden ser necesarios en una piel madura, pero no en la superficie cutánea infantil o joven. Además, hay que considerar los riesgos asociados a posibles reacciones alérgicas o hipersensibilidad a diversos componentes.

Aumento de problemas dermatológicos Irónicamente, la obsesión por el skincare en menores de edad ha generado el efecto contrario al deseado, así que en las consultas dermatológicas ha aumentado el número de pacientes que presentan problemas como dermatitis de contacto y acné, originados por el uso inapropiado de productos cosméticos.

Al respecto, la doctora Janeth Arévalo explica que muchas fórmulas dermatológicas contienen sensibilizantes, diversos ingredientes activos y sustancias grasas, que pueden favorecer la aparición de granos al obstruir los poros o producir descamación, piel seca, etc. Por lo tanto, el uso de cosméticos en niños y adolescentes solo se aconseja en casos realmente necesarios ante una condición cutánea preexistente. En todo caso, el tratamiento debe llevarse a cabo bajo la estricta supervisión de un dermatólogo.