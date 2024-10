TECHCITY by Orbelgrupo presenta el libro 'Modelos de Negocio; Resolución de Problemas y Creación de Valor' de José Antonio de Miguel Visa

El autor, José Antonio de Miguel Visa, compartió valiosas perspectivas sobre la transformación de desafíos en oportunidades en el mundo del negocio.

La jornada reunió a emprendedores y profesionales en el CEEI Castellón, fortaleciendo el intercambio de ideas y la colaboración empresarial.

El pasado lunes 28 de octubre, el CEEI Castellón fue el escenario de una inspiradora presentación del libro "Modelos de Negocio: Resolución de Problemas y Creación de Valor" del reconocido autor José Antonio de Miguel Visa. La jornada, organizada por TECHCITY by Orbelgrupo, reunió a un variado público de emprendedores, empresarios y profesionales del sector, todos ellos interesados en ampliar sus conocimientos sobre la gestión empresarial en un entorno en constante cambio.

Transformando desafíos en oportunidades Durante el evento, José Antonio de Miguel dialogó con Jesús Ortiz, CEO de Orbelgrupo, sobre las ideas centrales del libro, abordando cómo las empresas pueden transformar los desafíos actuales en oportunidades de crecimiento. El autor destacó que un modelo de negocio debe ser entendido como un sistema de gestión del valor, donde la estrategia es el medio principal para generarlo.

La conversación también abordó la importancia de crear un entorno que fomente el aprendizaje y la colaboración. "El evento de hoy refleja nuestra misión en TECHCITY de promover un espacio donde las ideas se transforman en acción. Creemos que el conocimiento es clave para enfrentar los retos actuales, y la obra de José Antonio de Miguel es una herramienta invaluable para ello", explicó Jesús Ortiz.

“La gran pregunta”, un concepto clave explorado en la obra, sirvió como hilo conductor para la conversación, permitiendo a los asistentes reflexionar sobre la relevancia de un modelo de negocio adaptativo y orientado al valor. De Miguel también subrayó que el libro no proporciona soluciones fáciles, sino que invita a las organizaciones a adoptar una mentalidad de reflexión estratégica y análisis riguroso, alejada de enfoques simplistas.

Claves para el éxito empresarial A lo largo de la charla, José Antonio de Miguel enfatizó la necesidad de un enfoque estratégico en la gestión empresarial, argumentando que un modelo de negocio efectivo es fundamental para la supervivencia en un entorno empresarial volátil. "No se trata solo de herramientas o recetas, sino de comprender profundamente el valor que se puede generar a través de una correcta gestión de los recursos y de las personas", señaló el autor.

Los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar, compartir sus propias experiencias y hacer preguntas, lo que enriqueció aún más el evento. Este intercambio de ideas es precisamente lo que TECHCITY by Orbelgrupo busca fomentar: un espacio donde la innovación y el aprendizaje colaborativo se convierten en pilares del desarrollo empresarial.

La presentación del libro creó un ambiente de networking dinámico, donde los asistentes pudieron conectar y discutir sobre sus propios modelos de negocio y desafíos. Muchos expresaron su satisfacción con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de aplicarlos en sus respectivas organizaciones.

Sobre TECHCITY by Orbelgrupo Este evento destaca el compromiso de TECHCITY by Orbelgrupo con la promoción del conocimiento y la colaboración en el ámbito empresarial, reafirmando su papel como un referente en la provincia de Castellón. Este espacio colaborativo busca impulsar la innovación y el aprendizaje continuo en el entorno empresarial. A través de iniciativas como la presentación del libro de José Antonio de Miguel, TECHCITY by Orbelgrupo fomenta el intercambio de ideas, fortaleciendo la comunidad empresarial local, y contribuyendo a su crecimiento.

Sobre Orbelgrupo

Con más de 40 años de experiencia en el sector industrial, Orbelgrupo se ha consolidado como un referente en áreas clave como la manutención, la ingeniería logística y la robótica. La compañía ha sabido detectar y responder a las necesidades del mercado, incorporando líneas de negocio que refuerzan su propuesta de valor, como Academia Industrial, líder nacional en formación profesional para el sector industrial. Además, Orbelgrupo continúa ampliando su alcance en el sector servicios con soluciones de consultoría dirigidas a PYMES de la Comunitat Valenciana, brindando apoyo en la transformación industrial de cada negocio.

Este compromiso con la innovación y la colaboración también se refleja en iniciativas como TECHCITY, un espacio de encuentro donde el talento y la experiencia se unen para compartir ideas y desarrollar proyectos innovadores, impulsando así el avance del tejido industrial.