Todo sobre el modelo 620 en Gipuzkoa explicado por Ideiatek

Cuando se compra un automóvil, motocicleta o bote usado, se debe pagar un impuesto de compra, conocido también como el Modelo 620 de liquidación de Impuesto de Transmisión de Vehículos o Modelo 620 Gipuzkoa.

Esto se aplica en España dada la gran actividad que tiene su mercado de venta de coches de ocasión. Por lo tanto, este documento se utiliza para liquidar impuestos en el Ministerio de Hacienda, por concepto de transferencia de vehículos, aeronaves o barcos entre particulares.

Para detallar un poco más sobre ello, la siguiente información viene de parte de Ideiatek, empresa especializada en software de gestión para la digitalización de empresas.

Modelo 620 Gipuzkoa, ¿Quién debe presentarlo? En España, las ventas de automóviles de segunda mano están exentas de IVA, pese a ser un país que tiene un mercado muy activo de venta de coches de ocasión. No obstante, aunque en estos casos el IVA no es pagadero, debe liquidarse directamente con la Hacienda Pública. Es decir, que aunque no se pague IVA, sí se paga un impuesto y el Modelo 620 es el documento que se utiliza para liquidar estos impuestos en el Ministerio de Hacienda.

Por lo tanto, según la normativa, el comprador del vehículo debe presentar un Modelo 620, mientras que el vendedor deberá eliminar cualquier plusvalía de la cuenta de resultados. El uso de este documento permite gravar las transacciones económicas de vehículos usados, tal como se haría con el IVA al comprar un vehículo nuevo.

En este sentido, el comprador tiene 30 días hábiles a partir de la firma del contrato para pagar el impuesto. El Ministerio de Hacienda podrá aplicar sanciones en caso de no pagar a tiempo.

Base imponible respecto al Modelo 620 El importe indicado es uno de los problemas más habituales cuando se trata de cumplimentar el Modelo 620 al comprar un coche de ocasión. El problema radica en que saber cuál es el valor real de un vehículo es difícil, ya que, por un lado, está el precio medio de venta indicado por el Ministerio, y, por otro lado, están los precios que dicta la oferta y la demanda.

Es por eso que para determinar la base imponible tabla ministerial se considera como el valor mínimo del vehículo para Hacienda, independientemente del precio de venta. En caso de que se venda por un precio mayor al de la tabla ministerial, la base imponible será el valor final de compra. En otras palabras, Hacienda siempre utilizará el valor más alto.

Por último, hay que aclarar que el Modelo 620 se debe presentar en persona y no en línea, con excepción de aquellos distritos que lo permitan. No obstante, el Modelo 621 sí permite declarar electrónicamente los impuestos en la compra de automóviles y motocicletas usadas. A través del sitio web el Ministerio de Hacienda se puede acceder a ese documento.