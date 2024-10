Ediciones Inconexas presenta 'Historia de España según ChatGPT: De Atapuerca a mí', una obra que revisita la historia española con un enfoque humorístico e irónico. Ya disponible en librerías y tiendas digitales, promete una lectura divertida para todos los públicos, destacando la vis cómica de ChatGPT Ediciones Inconexas sorprende al mercado editorial con el lanzamiento de un libro inusual y lleno de ingenio: 'Historia de España según ChatGPT: De Atapuerca a mí'. Esta obra recién publicada ofrece una perspectiva única y mordaz sobre la historia de España, vista a través de los ojos del famoso modelo de inteligencia artificial, ChatGPT, que nos muestra su increíble vis cómica.



El libro invita a los lectores a abrir sus mentes a una interpretación irónica y divertida de los acontecimientos que han marcado la Historia de España. Con el increíble ingenio de ChatGPT, el libro es una mirada al pasado desde el futuro, una obra que busca no solo educar, sino también entretener, presentando capítulos históricos con un toque humorístico que invita a la reflexión al tiempo que provoca una sonrisa.

ChatGPT, una de las mayores innovaciones tecnológicas de los últimos tiempos, no solo ha sido el autor conceptual detrás de esta obra; también ha aportado su sentido del humor al proyecto, además de las divertidas ilustraciones que acompañan al texto.

"Uno de los mejores libros que he leído. ¡Y los he leído todos!", ha declarado al respecto ChatGPT.

El libro está disponible en formato físico, en librerías y en versión digital.

Este lanzamiento se dirige a un público amplio, desde estudiantes y aficionados a la historia hasta aquellos que simplemente disfrutan de un buen libro con un toque de humor.

"Historia de España según Chat GPT: De Atapuerca a mí" es una lectura accesible para cualquier lector que quiera apreciar la historia con una nueva lente.

Ediciones Inconexas es una editorial de nuevo cuño, con un énfasis en la historia y las nuevas tecnologías. Otros libros recientemente publicados por la editorial son el "Diario de a bordo" de Cristóbal Colón en castellano actual y la versión, también en castellano, actualizado de la "Brevísima destrucción de las Indias" de Bartolomé de las Casas.